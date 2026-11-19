Die Nachricht ist politisch brisant, die Börsenreaktion bislang gedämpft: Laut Axios und einem Bericht der New York Times, den investingLive (19.11.2026, 03:10 Uhr UTC) zusammenfasst, erwägt US-Präsident Donald Trump eine weitere Runde umfangreicher Angriffe auf den Iran. Israel dränge auf eine gemeinsame Luftkampagne von vier bis sieben Tagen; eine Entscheidung sei nicht gefallen. Brent (Lieferung Januar) kostete laut dpa-AFX am Donnerstag um 07:46 Uhr 92,16 US-Dollar (+0,22 %) – die Ölpreise blieben nach Verlusten am Vortag mehr oder weniger stabil. Für die Shell Aktie (ISIN: GB00BP6MXD84, FSE: R6C0, LSE: SHEL), die BP Aktie (ISIN: GB0007980591, FSE: BPE5, LSE-Symbol: BP), die TotalEnergies Aktie (ISIN: FR0000120271, FSE: TOTB, Paris: TTE) und die europäischen Ölaktien insgesamt ist die Frage, ob der Markt das Risiko unterschätzt.
Iran-Angriff: Trump erwägt neue Schläge, Israel drängt auf Luftkampagne - Warum der Ölpreis bei 92 Dollar kaum reagiert
Berichten zufolge prüft Trump gemeinsam mit Israel eine neue Angriffsrunde gegen den Iran. Brent notiert dennoch nur rund 92 Dollar – was das für die Shell Aktie, Ölwerte, Airlines und den DAX bedeutet.
Geopolitik
Was ist über die möglichen Iran-Angriffe bekannt?
Nach dem von investingLive zusammengefassten NYT-Bericht (unter Berufung auf US- und israelische Beamte; das Original konnten wir nicht prüfen) begründet Israel den Wunsch nach neuen Schlägen mit dem Wiederaufbau iranischer Raketen- und Drohnenarsenale sowie mit chemischen und biologischen Waffenprogrammen. Mossad-Chef Roman Gofman war demnach in Washington, unter anderem bei CIA-Chef John Ratcliffe. Die US-Regierung sei uneins über die Stärke der Geheimdienstdaten und die Klugheit neuer Angriffe. Trump sagte Fox News laut dpa-AFX, es gebe Hinweise, dass der Iran sich mit chemischen und biologischen Waffen befasse.
Hinzu kommt die Lage in der Straße von Hormus: Mehrere Schiffe wurden laut dpa-AFX bei der Durchfahrt angegriffen; ein beladener Tanker wurde am Mittwoch beim Auslaufen von einem nicht identifizierten Projektil getroffen. Die Faktenlage zu Urheber und Schäden ist dünn – wir berichten, was belegt ist.
Warum reagiert der Ölpreis bisher so wenig?
Die Kurse zeigen ein gemischtes Bild: Brent lag laut dpa-AFX bei 92,16 US-Dollar, auf Seitenleisten derselben Quellen bei 92,38 und 92,45 US-Dollar (Stand jeweils ohne gesicherten Zeitstempel bzw. 03:51 Uhr New Yorker Zeit). Brent hat im November bislang mehr als ein Fünftel verloren, und die Öllieferungen aus dem Nahen Osten haben sich zuletzt erholt. Rabobank-Energiestrategin Florence Schmit sagte laut Bloomberg, die Versorgungslage verbessere sich noch nicht genug. IEA-Chef Fatih Birol hatte zuletzt betont, die Energiewelt werde nicht mehr wie früher sein (siehe unsere Berichterstattung zur IEA-Prognose für die Straße von Hormus).
Heißt das, der Markt sieht das Risiko nicht? Nicht unbedingt: Ein Preis von 92 Dollar enthält nach dem Rückgang im November bereits viel Entspannung und kann bei einer tatsächlichen Eskalation schnell nach oben drehen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
|Sorte
|Kurs
|Veränderung
|Stand
|Brent (Januar)
|92,16 US-Dollar
|+0,22%
|19.11., 07:46 Uhr
|Brent
|92,45 US-Dollar
|+0,5%
|19.11., 03:51 Uhr NY
|WTI
|83,45 US-Dollar
|+0,3%
|19.11., 03:51 Uhr NY
Die Quellen nennen leicht abweichende Brent-Stände ohne klaren Zeitstempel.
Quelle: dpa-AFX/boerse.de (07:46 Uhr MEZ); investing.com (03:51 Uhr New Yorker Zeit)
Welche Aktien profitieren, welche leiden bei einer Eskalation?
Typischerweise stützt ein höherer Ölpreis Förderer und integrierte Konzerne – etwa die Shell Aktie, BP Aktie und TotalEnergies Aktie –, während Fluggesellschaften wie die Lufthansa Aktie, Chemie- und Verkehrswerte unter höheren Kosten leiden. Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie reagieren auf geopolitische Spannungen oft ebenfalls. Für den DAX zählt zusätzlich die Zinsseite: Höhere Energiepreise würden die Inflation befeuern, die in der Eurozone zuletzt bei 4,0 Prozent lag, und könnten den Spielraum der Notenbanken weiter einengen.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Entscheidung im Weißen Haus: Ob und wann Trump eine Angriffsrunde freigibt.
Hormus-Vorfälle: Weitere Angriffe auf Schiffe oder Versicherungsprämien für Tanker.
Lagerdaten und Fördermengen: Wöchentliche US-Bestände und OPEC-Signale.
Termine: EU-Gipfel und die Zinsentscheide der Notenbanken im Dezember.
FAQ: Iran-Angriff und Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent kostete am Donnerstag um 07:46 Uhr 92,16 US-Dollar je Barrel.
Plant Trump einen Angriff auf den Iran? Berichten von Axios und der New York Times zufolge wird er erwogen; eine Entscheidung ist nicht gefallen.
Warum steigt der Ölpreis nicht stärker? Nach Verlusten im November und erholten Lieferungen aus dem Nahen Osten ist viel Entspannung eingepreist; ein Anstieg bleibt bei Eskalation möglich.
Was bedeutet das für die Shell Aktie? Höhere Ölpreise stützen Förderer, aber eine Prognose geben wir nicht ab.
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