Nach dem von investingLive zusammengefassten NYT-Bericht (unter Berufung auf US- und israelische Beamte; das Original konnten wir nicht prüfen) begründet Israel den Wunsch nach neuen Schlägen mit dem Wiederaufbau iranischer Raketen- und Drohnenarsenale sowie mit chemischen und biologischen Waffenprogrammen. Mossad-Chef Roman Gofman war demnach in Washington, unter anderem bei CIA-Chef John Ratcliffe. Die US-Regierung sei uneins über die Stärke der Geheimdienstdaten und die Klugheit neuer Angriffe. Trump sagte Fox News laut dpa-AFX, es gebe Hinweise, dass der Iran sich mit chemischen und biologischen Waffen befasse.

Hinzu kommt die Lage in der Straße von Hormus: Mehrere Schiffe wurden laut dpa-AFX bei der Durchfahrt angegriffen; ein beladener Tanker wurde am Mittwoch beim Auslaufen von einem nicht identifizierten Projektil getroffen. Die Faktenlage zu Urheber und Schäden ist dünn – wir berichten, was belegt ist.