Quantencomputer sind an der Börse vor allem ein Versprechen. Umso genauer schauen Anleger hin, wenn tatsächlich jemand einen kauft. Die IQM Aktie stieg am Mittwoch um 7,5 Prozent, nachdem das finnische Unternehmen einen Auftrag aus Südkorea gemeldet hatte. Der Kunde, eine Firma namens QAI, bestellt ein System mit 54 Qubits. Der Auftragswert liegt bei 8 bis 10 Millionen Euro, der Umsatz soll 2027 verbucht werden.
IQM Aktie: Koreaner bestellen 54-Qubit-Rechner – was der Auftrag für Europas Quantencomputer-Hoffnung wert ist
Die IQM Aktie steigt am Mittwoch in New York um 7,5 Prozent. Der finnische Quantencomputer-Bauer meldet einen Auftrag aus Südkorea über ein System mit 54 Qubits im Wert von 8 bis 10 Millionen Euro. Umsatz daraus wird für 2027 erwartet.
Der Auftrag
Klein in Euro, groß als Signal
Zehn Millionen Euro sind für ein börsennotiertes Technologieunternehmen keine große Summe. In der Welt der Quantencomputer ist ein verkauftes System dennoch bemerkenswert, weil die meisten Anbieter ihre Rechner bislang nur über die Cloud zugänglich machen oder an Forschungseinrichtungen liefern. IQM setzt auf supraleitende Quantenprozessoren und verkauft komplette Anlagen, die beim Kunden aufgestellt werden.
Ein Qubit ist die kleinste Recheneinheit eines Quantencomputers. Mehr Qubits erlauben komplexere Berechnungen, allerdings nur, wenn die Fehlerraten niedrig genug sind.
Die Einordnung
Zwischen Forschung und Geschäft
Für Anleger bleibt die Branche hochriskant. Praktisch nutzbare Quantenvorteile für die Industrie sind nach Einschätzung vieler Fachleute noch Jahre entfernt, die Unternehmen verbrennen bis dahin Geld. Aufträge wie der aus Südkorea zeigen, dass es zahlende Kunden gibt. Sie ändern aber nichts daran, dass der Weg zu einem profitablen Geschäft lang ist.
Die IQM Aktie wird in New York als Hinterlegungsschein gehandelt. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
Bei der IQM Aktie ist ein verkaufter Rechner mehr wert als sein Preis: Er belegt, dass Kunden für Quantenhardware bezahlen.
Häufige Fragen zur IQM Aktie
Warum stieg die IQM Aktie am 25. November 2026?
Das Unternehmen meldete einen Auftrag aus Südkorea über ein Quantencomputer-System mit 54 Qubits.
Wie groß ist der Auftrag?
8 bis 10 Millionen Euro. Der Umsatz wird für 2027 erwartet.
Woher kommt IQM?
Aus Finnland. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel IQMX gehandelt.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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