Zehn Millionen Euro sind für ein börsennotiertes Technologieunternehmen keine große Summe. In der Welt der Quantencomputer ist ein verkauftes System dennoch bemerkenswert, weil die meisten Anbieter ihre Rechner bislang nur über die Cloud zugänglich machen oder an Forschungseinrichtungen liefern. IQM setzt auf supraleitende Quantenprozessoren und verkauft komplette Anlagen, die beim Kunden aufgestellt werden.

Ein Qubit ist die kleinste Recheneinheit eines Quantencomputers. Mehr Qubits erlauben komplexere Berechnungen, allerdings nur, wenn die Fehlerraten niedrig genug sind.