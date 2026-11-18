Im Mittelpunkt steht die Aktienzahl. IonQ hat im Oktober eine Kapitalerhöhung über 2 Milliarden Dollar abgeschlossen (16. Oktober). Hinzu kommt die Übernahme von Elisity, die am 4. November abgeschlossen wurde und nach Angaben von 247wallst rund 1,15 Milliarden Dollar in Aktien kostet, zuzüglich eines Earn-outs von bis zu 150 Millionen Dollar. Am 13. November wurde per Prospekt (Form 424B7) der Wiederverkauf von bis zu 34,58 Millionen Aktien durch frühere Elisity-Eigentümer registriert, darunter Insight Partners und Two Bear Capital. Das entspricht rund 7,5 Prozent der etwa 462,9 Millionen Aktien. Neue Aktien entstehen dadurch nicht, aber es steht möglicher Verkaufsdruck im Raum – eine Einordnung der Redaktion, keine bestätigte Ursache.

Ergänzend verweist 247wallst auf Äußerungen von Fed-Präsident Williams vom 17. November zu möglichen Zinserhöhungen 2027; ein direkter Zusammenhang mit IonQ ist Vermutung. Die Quantenwerte insgesamt geben nach, allerdings weniger deutlich: D-Wave verlor gegen 12:04 Uhr ET rund 3 Prozent auf 7,85 Dollar, Rigetti etwa 0,8 Prozent auf 8,39 Dollar und Quantum Computing rund 1 Prozent auf 5,07 Dollar.