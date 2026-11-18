Die IonQ Aktie (NYSE: IONQ, ISIN US46222L1089) setzt ihren Absturz fort: Am 18. November 2026 notierte das Papier gegen 12:04 Uhr New Yorker Zeit (18:04 Uhr MEZ) bei 23,59 Dollar, rund 5 Prozent im Minus, und damit unter dem Schlusskurs vom Vortag von 24,84 Dollar. Nach sechs Verlusttagen in Folge summiert sich das Minus laut Trefis auf 29,7 Prozent, rund 4,1 Milliarden Dollar Börsenwert sind verschwunden. Die IonQ Aktienanalyse klärt, ob Verwässerung die Aktie bremst, wie sich der Rekordumsatz zum Milliardenverlust verhält und was die IonQ Aktienprognose der Analysten hergibt.
IonQ Aktienanalyse: Sechs Verlusttage, fast 30 Prozent Minus, 2 Milliarden Dollar frisches Kapital – ist die Verwässerung schon eingepreist?
Die IonQ Aktie fällt auf rund 24 Dollar und markiert ein neues Jahrestief. Die IonQ Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Abverkauf steckt, wie Rekordumsatz und Milliardenverlust zusammenpassen und was die IonQ Aktienprognose der Analysten trägt.
Der Auslöser
Was ist bei der IonQ Aktie passiert?
Einen einzelnen Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nach den vorliegenden Quellen nicht. Mehrere belastende Faktoren treffen zusammen: Verwässerungssorgen, ein schwacher Quantensektor und eine allgemein nervöse Wall Street.
Im Mittelpunkt steht die Aktienzahl. IonQ hat im Oktober eine Kapitalerhöhung über 2 Milliarden Dollar abgeschlossen (16. Oktober). Hinzu kommt die Übernahme von Elisity, die am 4. November abgeschlossen wurde und nach Angaben von 247wallst rund 1,15 Milliarden Dollar in Aktien kostet, zuzüglich eines Earn-outs von bis zu 150 Millionen Dollar. Am 13. November wurde per Prospekt (Form 424B7) der Wiederverkauf von bis zu 34,58 Millionen Aktien durch frühere Elisity-Eigentümer registriert, darunter Insight Partners und Two Bear Capital. Das entspricht rund 7,5 Prozent der etwa 462,9 Millionen Aktien. Neue Aktien entstehen dadurch nicht, aber es steht möglicher Verkaufsdruck im Raum – eine Einordnung der Redaktion, keine bestätigte Ursache.
Ergänzend verweist 247wallst auf Äußerungen von Fed-Präsident Williams vom 17. November zu möglichen Zinserhöhungen 2027; ein direkter Zusammenhang mit IonQ ist Vermutung. Die Quantenwerte insgesamt geben nach, allerdings weniger deutlich: D-Wave verlor gegen 12:04 Uhr ET rund 3 Prozent auf 7,85 Dollar, Rigetti etwa 0,8 Prozent auf 8,39 Dollar und Quantum Computing rund 1 Prozent auf 5,07 Dollar.
Das Geschäft
Wofür steht die IonQ Aktie überhaupt?
IonQ baut Quantencomputer auf Basis gefangener Ionen und verkauft Rechenzeit, Systeme und Netzwerk-Technik. Durch Zukäufe hat sich das Geschäft gewandelt: Seit dem 31. Juli gehört der Chipfertiger SkyWater zum Konzern, seit dem 4. November Elisity. Das erklärt, warum der Umsatz so stark wächst – und warum das Wachstum nur zum Teil aus der Quantentechnik selbst kommt.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen für die IonQ Aktienanalyse?
Im dritten Quartal 2026 (Meldung vom 5. November) stieg der Umsatz auf 173,8 Millionen Dollar nach 39,9 Millionen im Vorjahr – ein Plus von 336 Prozent. 247wallst nennt einen Konsens von 141,2 Millionen Dollar. Davon entfielen 83,5 Millionen Dollar auf SkyWater und 90,3 Millionen Dollar (plus 127 Prozent) auf die IonQ-Plattform. Der Auftragsbestand wächst laut Unternehmen auf 1,2 Milliarden Dollar, die Jahresprognose wurde auf 505 bis 515 Millionen Dollar angehoben.
Der Gewinn braucht eine Erklärung: Der Nettogewinn nach US-GAAP lag bei 564,0 Millionen Dollar, entstand aber nur durch einen nicht zahlungswirksamen Bewertungsgewinn von 896 Millionen Dollar auf Warrants. Operativ stand ein Verlust von 433 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei minus 133,6 Millionen Dollar. Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate beträgt laut Fool minus 689 Millionen Dollar. Gleichzeitig ist die Kasse gut gefüllt: 1,7 Milliarden Dollar zum 30. September, pro forma 3,7 Milliarden Dollar inklusive der Kapitalerhöhung.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Hinweis
|Umsatz
|173,8 Mio. USD
|Vorjahr 39,9 Mio. USD (plus 336 %)
|davon SkyWater
|83,5 Mio. USD
|Übernahme per 31.7.2026
|davon IonQ-Plattform
|90,3 Mio. USD
|plus 127 %
|Operativer Verlust
|433 Mio. USD
|bereinigtes EBITDA minus 133,6 Mio. USD
|Nettoergebnis (GAAP)
|plus 564,0 Mio. USD
|Warrant-Gewinn 896 Mio. USD
|Cash und Investments
|1,7 Mrd. USD
|pro forma 3,7 Mrd. USD
Nettogewinn nach GAAP nur durch nicht zahlungswirksamen Warrant-Gewinn von 896 Mio. USD.
Quelle: IonQ-Unternehmensmeldung vom 5.11.2026, Fool, 247wallst
Die Bewertung bleibt hoch: Fool nennt ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 29,6 (Stand 18. November), stockanalysis.com kam am 13. November auf etwa 32,8. Die Marktkapitalisierung betrug laut Fool 10,74 Milliarden Dollar bei 24,31 Dollar. Gewinnbasierte Kennzahlen wie das KGV sind bei dem operativen Verlust nicht aussagekräftig. Seit Jahresbeginn stand die Aktie bis zum 17. November laut Trefis 44,6 Prozent im Minus; in drei Monaten waren es 42,7 Prozent.
Die Stimmen der Analysten
Was sagt die IonQ Aktienprognose der Analysten?
Die Analystenlage ist trotz des Kursverfalls klar positiv. Nach TipRanks (Stand 16. November, Auswertung der vergangenen drei Monate) kommen 12 Analysten auf 11 Kauf-Einstufungen, eine Halten-Einstufung und keine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57,08 Dollar bei einer Spanne von 40 bis 70 Dollar. Stockanalysis.com weist am 13. November 14 Analysten mit einem Durchschnittsziel von 54,28 Dollar aus; eine ältere MarketBeat-Auswertung vom 15. Oktober (vor den Q3-Zahlen) hatte noch 63,83 Dollar. Nach den Zahlen am 6. und 9. November haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt, bei bestätigter positiver Grundhaltung.
|Quelle (Stand)
|Analysten
|Ø-Kursziel
|TipRanks (16.11.2026)
|12: 11 Kaufen, 1 Halten, 0 Verkaufen
|57,08 USD (Spanne 40 bis 70)
|stockanalysis.com (13.11.2026)
|14
|54,28 USD
|MarketBeat (15.10.2026, veraltet)
|15: 10 Kaufen, 4 Halten, 1 Verkaufen
|63,83 USD
Kursziele Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Die Angaben der Anbieter widersprechen sich teils.
Quelle: TipRanks (16.11.2026), stockanalysis.com (13.11.2026), MarketBeat (15.10.2026)
Jedes dieser Ziele liegt deutlich über dem aktuellen Kurs von rund 24 Dollar. Das spiegelt die Wachstumsfantasie wider, belegt aber nicht, dass die Ziele erreicht werden; sie sind zudem teilweise vor dem jüngsten Kursrutsch entstanden.
Der Chart
Was zeigt der Chart der IonQ Aktie?
Charttechnisch befindet sich die IonQ Aktie im freien Fall. Der Kurs liegt am 52-Wochen-Tief von 24,08 Dollar beziehungsweise knapp darunter; das 52-Wochen-Hoch beträgt 73,65 Dollar. Das vorherige Tief lag laut stockanalysis.com bei 24,92 Dollar. Aktuelle Werte für die 50- und 200-Tage-Linie sowie den RSI lagen bei Redaktionsschluss nicht belegt vor. Weil die Aktie auf Jahrestief handelt, fehlen nach unten Referenzmarken; als nächste Orientierung zählen Beobachter häufig runde Marken wie 20 Dollar – das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Pro und Contra
Chancen und Risiken: Was spricht für und gegen die IonQ Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die IonQ Aktienprognose – welche Szenarien diskutiert der Markt?
Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. In der Diskussion stehen im Kern zwei Linien. Optimisten verweisen auf Wachstum, Auftragsbestand und Kasse und sehen den Kursrutsch als Folge von Verwässerungsangst, die sich legt, sobald die Aktien am Markt absorbiert sind; die Analystenziele von 54 bis 57 Dollar stehen für diese Lesart. Skeptiker sehen den Quantenmarkt noch in einer frühen, kapitalintensiven Phase, in der operative Verluste hoch bleiben und Zukäufe die Aktionäre verwässern. Welche Sicht sich durchsetzt, entscheidet sich an den Zahlen der kommenden Quartale.
Termine
Was Anleger bei der IonQ Aktie jetzt beobachten
Aktienangebot: Wie viele der 34,58 Millionen registrierten Elisity-Aktien tatsächlich verkauft werden.
Zinsdebatte: Äußerungen der Fed zu möglichen Zinserhöhungen 2027.
Quantenpeers: Entwicklung von D-Wave, Rigetti und Quantum Computing.
Nächste Zahlen: Die Meldung zum vierten Quartal wird im Frühjahr 2027 erwartet; ein bestätigter Termin lag nicht vor.
FAQ
Häufige Fragen zur IonQ Aktie
Warum fällt die IonQ Aktie? Nach den vorliegenden Quellen treffen Verwässerungssorgen nach Kapitalerhöhung und Elisity-Übernahme, ein schwacher Quantensektor und Zinssorgen aufeinander. Einen einzelnen Auslöser nennen die Quellen nicht.
Wie hoch ist das Kursziel in der IonQ Aktienprognose? TipRanks nennt im Schnitt 57,08 Dollar (Spanne 40 bis 70), stockanalysis.com 54,28 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Ist die IonQ Aktie profitabel? Operativ nicht: Im dritten Quartal stand ein operativer Verlust von 433 Millionen Dollar. Der ausgewiesene Nettogewinn von 564 Millionen Dollar beruht auf einem nicht zahlungswirksamen Bewertungsgewinn.
Wie viel Geld hat IonQ? 1,7 Milliarden Dollar zum 30. September, pro forma 3,7 Milliarden Dollar mit der Kapitalerhöhung.
Was bedeutet die Elisity-Übernahme für die IonQ Aktienanalyse? Sie erweitert das Geschäft, bringt aber neue Aktien in Umlauf und potenziell Verkaufsdruck durch frühere Eigentümer.
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