Die Geschäfte der IONOS Group würden gut laufen. In der vergangenen Woche habe der Cloud-Anbieter einen klaren Anstieg bei Umsatz und Gewinn in den ersten neun Monaten gemeldet. Analysten hätten v.a. den Kundenzuwachs gelobt. Die Aktie der IONOS Group befinde sich in einem intakten Aufwärtstrend, habe in dieser Woche jedoch einen Rücksetzer verkraften müssen. Für Trader ergebe sich daraus eine spannende Chance, so Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.11.2026)