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IONOS Group Aktie: Solides Wachstum in Q3

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 12:47 1 Min.

Daniel Großjohann, Analyst der EQUI.TS GmbH, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IONOS Group SE (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) unter die...

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Daniel Großjohann, Analyst der EQUI.TS GmbH, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IONOS Group SE (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) unter die Lupe. Die Neunmonatszahlen der IONOS würden ein solides Wachstum zeigen. Der Umsatz sei auf 1.054,6 Mio. Euro (+7,6% bzw. +8,4% währungsbereinigt), das bereinigte EBITDA (Marge 37,0%) um 5,9% auf 390,3 Mio. gestiegen, wobei die bereinigte EBITDA-Marge in Q3 bei 41% (Q3 2025: 40,6%) gelegen habe. Das Neukundenwachstum im Jahr 2026 habe bisher mit 370k deutlich höher als im Vorjahreszeitraum gelegen (9M/2025: 210k). Hinzu komme, dass dies insbesondere im Bereich „Webpresence & Productivity“ über Up- und Cross-Selling gelinge, während die Kundenbindung (gemessen an den Kündigungen) hoch sei. EQUI.TS belasse ihre Schätzungen unverändert und sehe IONOS weiter auf Kurs die eigenen 2026er-Ziele zu erreichen. Dies sei jedoch bereits im aktuellen Aktienkurs (KGV 2026e: 21,9) abgebildet. Die Anlageempfehlung laute daher weiterhin "halten", so Daniel Großjohann, Analyst der EQUI.TS GmbH, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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