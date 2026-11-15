Während viele Technologiewerte unter KI-Sorgen leiden, zeigt IONOS Stärke. Der Karlsruher Webhoster und Cloud-Anbieter wächst verlässlich, steigert seine Marge und richtet sich mit einem Sparprogramm auf künstliche Intelligenz aus. Die IONOS-Aktie legte in dieser Woche um 7,72 Prozent zu, schloss am Freitag bei 37,68 Euro und liegt auf Jahressicht mehr als 40 Prozent im Plus. Diese IONOS Aktienanalyse zeigt, was dahintersteckt und was die IONOS Aktienprognose bestimmt.
IONOS Aktienanalyse: Plus 41 Prozent in einem Jahr, Sparprogramm für die KI-Offensive – wie weit fliegt Europas Cloud-Hoffnung?
IONOS wächst verlässlich, verdient immer mehr und stellt sich mit einem Sparprogramm für das KI-Zeitalter auf. Die IONOS-Aktie gehört zu den MDAX-Gewinnern der Woche und hat auf Jahressicht mehr als 40 Prozent zugelegt. Unsere IONOS Aktienanalyse zeigt, was den Webhoster treibt, wo die Risiken liegen und was die IONOS Aktienprognose bestimmt.
IOSIOS
Steckbrief
- Unternehmen
- IONOS Group SE
- Sitz
- Montabaur, Karlsruhe und Berlin
- Ticker
- IOS (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 37,68 Euro
- Börsenwert
- rund 5 Milliarden Euro
- KGV
- rund 20
- Dividende
- keine
- Mehrheitsaktionär
- United Internet
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Europas Webhoster für den Mittelstand
Die IONOS Aktie steht für ein unspektakuläres, aber sehr profitables Geschäft.
IONOS gehört mehrheitlich zu United Internet und ist einer der größten Anbieter von Webhosting, Domains und Cloud-Diensten in Europa. Die Kunden sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Das Geschäft basiert auf Abonnements und wächst stetig: Allein im ersten Quartal gewann IONOS 180.000 Kunden hinzu. Mit der Debatte um digitale Souveränität rückt IONOS zudem als europäische Alternative zu US-Cloud-Anbietern in den Blick.
Die Zahlen
Stetiges Wachstum, steigende Marge
Für jede IONOS Aktienanalyse zählt die Verbindung aus Wachstum und Profitabilität.
Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um knapp 7 Prozent auf rund 701 Millionen Euro, ohne Währungseffekte um 8,2 Prozent. Im August hob IONOS deshalb die Umsatzprognose an. Für 2026 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA von rund 530 Millionen Euro – nach 485 Millionen im Vorjahr – bei einer Marge von 37 bis 38 Prozent. Die Zahlen zum dritten Quartal hat IONOS am 12. November vorgelegt.
IONOS: Bereinigtes EBITDA
Millionen Euro
Quelle: IONOS; 2026 Prognose
Daten als Tabelle
|Jahr
|EBITDA
|2024
|410
|2025
|485
|2026 Prognose
|530
Der Ausblick
Sparprogramm für die KI-Offensive
IONOS baut die Zahl der Vollzeitstellen von rund 3.800 auf etwa 3.350 ab. Die einmaligen Kosten von rund 35 Millionen Euro fallen überwiegend im vierten Quartal an und werden als Sondereffekt behandelt – die EBITDA-Prognose bleibt davon unberührt. Ab 2027 sollen jährlich bis zu 30 Millionen Euro eingespart und in KI-Produkte sowie den Ausbau des Cloudgeschäfts investiert werden.
Die Bewertung
KGV um 20: fair für einen Wachstumswert?
Mit einem KGV von rund 20 ist die IONOS Aktie für einen Softwareanbieter mit Abo-Modell und Margen um 37 Prozent nicht überteuert. Eine Dividende zahlt IONOS nicht, die Mittel fließen in Wachstum und Aktienrückkäufe. Der Kursanstieg auf Jahressicht zeigt, dass der Markt die Stärke des Geschäfts inzwischen deutlich höher bewertet.
Die Analysten
Kursziele knapp unter dem Kurs
Die Bank of America nahm die Aktie mit „Buy“ und einem Ziel von 37 Euro in die Bewertung auf, JPMorgan sah zuletzt ebenfalls 37 Euro. Auch die DZ Bank und Goldman Sachs empfahlen den Kauf. Mehrere Kursziele liegen damit inzwischen unter dem aktuellen Kurs – nach den Zahlen zum dritten Quartal dürften Anpassungen folgen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
IONOS Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Souveräne Cloud als Wachstumstreiber
Europäische Kunden setzen verstärkt auf heimische Anbieter, die KI-Produkte verkaufen sich. Dann könnte die Aktie neue Hochs erreichen.
Szenario 2: Verlässliches Wachstum
IONOS liefert die Prognose, die Bewertung bleibt stabil. Die Aktie pendelt zwischen 32 und 40 Euro.
Szenario 3: Gewinnmitnahmen
Der Wettbewerb verschärft sich, KI verändert das Websitegeschäft. Dann droht ein Rückfall unter 32 Euro.
Häufige Fragen zur IONOS Aktienanalyse
Was macht IONOS?
IONOS bietet Webhosting, Domains und Cloud-Dienste vor allem für kleine und mittlere Unternehmen an.
Was erwartet IONOS für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA von rund 530 Millionen Euro.
Zahlt die IONOS Aktie eine Dividende?
Nein.
Warum baut IONOS Stellen ab?
Um ab 2027 jährlich bis zu 30 Millionen Euro einzusparen und in KI und Cloud zu investieren.
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