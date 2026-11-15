IONOS Aktienanalyse: Plus 41 Prozent in einem Jahr, Sparprogramm für die KI-Offensive – wie weit fliegt Europas Cloud-Hoffnung?

Die Bank of America nahm die Aktie mit „Buy“ und einem Ziel von 37 Euro in die Bewertung auf, JPMorgan sah zuletzt ebenfalls 37 Euro. Auch die DZ Bank und Goldman Sachs empfahlen den Kauf. Mehrere Kursziele liegen damit inzwischen unter dem aktuellen Kurs – nach den Zahlen zum dritten Quartal dürften Anpassungen folgen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.