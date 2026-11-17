Charttechnisch hat die IONOS Aktie am Nachmittag die Marke von 36 Euro klar unterschritten, die am Mittag noch als erste Haltelinie galt. Der Schlusskurs von 35,06 Euro liegt nun genau auf der 30-Tage-Linie, die laut onvista bei rund 35 Euro verläuft und die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen begleitet hat. Aus Sicht der Redaktion entscheidet sich dort, ob es bei einer Korrektur nach dem Jahreshoch bleibt. Darunter sieht das Analyseportal stock3 eine längerfristige Trendlinie im Bereich um 33 Euro. Nach oben ist das 52-Wochen-Hoch von 38,02 Euro vorerst weit entfernt.