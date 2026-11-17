Die IONOS Aktie hat einen schwierigen Tag mit einem deutlichen Minus beendet. Zum Xetra-Schluss notierte das Papier des Webhosters bei 35,06 Euro, das sind 2,08 Euro oder 5,60 Prozent weniger als am Vortag (37,14 Euro, Kurs 17:37 Uhr). Damit ist IONOS der zweitgrößte TecDAX Verlierer, nur Evotec gab stärker nach. Der Technologieindex verlor 1,82 Prozent auf 3.993,85 Punkte. Am Mittag lag das Minus der IONOS Aktie noch bei 2,69 Prozent, am Nachmittag hat es sich mehr als verdoppelt. Dabei hatte der Tag mit einer Nachricht begonnen, die auf dem Papier nach einem Coup aussah.
IONOS Aktie: TecDAX Verlierer zum Handelsschluss – aus dem SAP-Coup wird ein Minus von 5,6 Prozent, hält jetzt die 35-Euro-Zone?
Die IONOS Aktie schließt auf Xetra bei 35,06 Euro, 5,60 Prozent unter dem Vortag, und ist damit zweitgrößter TecDAX Verlierer. Am Morgen hatte der Webhoster SAP-Vorstand Thomas Saueressig als neuen Chef präsentiert, am Nachmittag riss der Ausverkauf bei Softwarewerten die Aktie mit. Was hinter dem Rutsch steckt, welche Marken zählen und was Analysten sagen.
Die Tagesbilanz
IONOS Aktie als TecDAX Verlierer: vom Chefwechsel zum Branchenausverkauf
Am Morgen dominierte die Personalie, am Abend der Sektor. Für die IONOS Aktie wurde aus einem verhaltenen Start ein deutlicher Rückschlag.
Per Ad-hoc-Mitteilung hatte die IONOS Group SE (Kürzel IOS, ISIN DE000A3E00M1) am Morgen bekanntgegeben, dass Thomas Saueressig zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz übernimmt. Saueressig sitzt seit 2019 im Vorstand von SAP und verantwortet dort das Kundengeschäft. Der bisherige Chef Achim Weiß legt sein Amt Ende März nieder und soll im Mai 2027 in den Aufsichtsrat gewählt werden. Die Börse reagierte schon am Vormittag zurückhaltend: Die Mitteilung nennt weder Gründe noch strategische Akzente, und bis zum Amtsantritt vergehen mehr als vier Monate.
Am Nachmittag rückte die Personalie in den Hintergrund. Laut Dow Jones zogen sich Anleger vor den Nvidia-Zahlen und nach gestiegenen Anleiherenditen breit aus Technologiewerten zurück, und am Donnerstag will Anthropic an die Börse. Besonders hart traf es Software: SAP verlor 5,58 Prozent, ATOSS 5,37 Prozent, Nemetschek 5,06 Prozent. Auch in den USA standen Softwarekonzerne wie Salesforce und Workday deutlich unter Druck. Die Sorge der Anleger: KI-Anwendungen könnten klassische Softwaremodelle angreifen. IONOS wird an der Börse als Cloud- und Softwarewert gehandelt und geriet in denselben Sog.
Personalie ohne Strategiesignal
Die Ad-hoc-Mitteilung nennt Termine, aber keine Pläne des künftigen Chefs.
Software-Ausverkauf
Vier Softwarewerte stehen zum Schluss unter den fünf größten TecDAX Verlierern.
Gewinnmitnahmen nach dem Jahreshoch
Die Aktie hatte erst in der Vorwoche ein Jahreshoch markiert, das begünstigt Verkäufe.
Die Zahlen
Operativ solide: das Fundament der IONOS Aktie
Am Geschäft hat sich nichts verändert. Am 12. November legte IONOS die Zahlen für die ersten neun Monate vor: Der Umsatz stieg um 7,6 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA um 5,9 Prozent auf 390,3 Millionen Euro bei einer Marge von 37,0 Prozent. Die Zahl der Kunden kletterte auf 7,0 Millionen. Für 2026 bestätigte das Management rund 8 Prozent währungsbereinigtes Wachstum und ein bereinigtes EBITDA von etwa 530 Millionen Euro. Ein großer Teil des Geschäfts sind Abonnements für Webhosting und Cloud-Dienste kleiner Unternehmen, ein Markt, der aus Sicht der Redaktion weniger KI-gefährdet ist als komplexe Unternehmenssoftware.
Die Marken
IONOS Aktie: 36 Euro gefallen, 35 Euro im Test
Charttechnisch hat die IONOS Aktie am Nachmittag die Marke von 36 Euro klar unterschritten, die am Mittag noch als erste Haltelinie galt. Der Schlusskurs von 35,06 Euro liegt nun genau auf der 30-Tage-Linie, die laut onvista bei rund 35 Euro verläuft und die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen begleitet hat. Aus Sicht der Redaktion entscheidet sich dort, ob es bei einer Korrektur nach dem Jahreshoch bleibt. Darunter sieht das Analyseportal stock3 eine längerfristige Trendlinie im Bereich um 33 Euro. Nach oben ist das 52-Wochen-Hoch von 38,02 Euro vorerst weit entfernt.
Die Analysten
Kursziele bei 42 Euro: die Häuser bleiben gelassen
Eine Analystenreaktion auf den Chefwechsel haben wir bis zum Abend nicht gefunden. Nach den Quartalszahlen hatte Barclays das Kursziel von 36 auf 42 Euro angehoben und „Overweight“ bestätigt. Die DZ Bank sieht ebenfalls 42 Euro bei „Kaufen“. Laut onvista raten knapp zwei Drittel von sieben erfassten Analysten zum Kauf. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur IONOS Aktie
Warum ist die IONOS Aktie heute TecDAX Verlierer?
Der angekündigte Chefwechsel zu SAP-Vorstand Thomas Saueressig überzeugte die Börse nicht, am Nachmittag kam ein breiter Ausverkauf bei Softwarewerten hinzu. Zum Xetra-Schluss verlor die Aktie 5,60 Prozent auf 35,06 Euro.
Wann übernimmt Thomas Saueressig bei IONOS?
Zum 1. April 2027. Achim Weiß legt sein Amt Ende März 2027 nieder.
Wie lauten Kürzel und ISIN der IONOS Aktie?
Das Kürzel ist IOS, die ISIN lautet DE000A3E00M1.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Aus Sicht der Redaktion die Zone um 35 Euro mit der 30-Tage-Linie und darunter der Bereich um 33 Euro.
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