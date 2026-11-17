Die IONOS Aktie zählt am Dienstagmittag zu den größten TecDAX Verlierern. Um 13:22 Uhr kostet das Papier auf Xetra 36,14 Euro, das sind 1,00 Euro oder 2,69 Prozent weniger als zum Xetra-Schluss am Montag (37,14 Euro). Damit liegt der Webhoster auf Rang vier der schwächsten Werte im Technologieindex, der zur gleichen Zeit 0,70 Prozent auf 4.039,68 Punkte verliert. Bemerkenswert ist das, weil IONOS am Morgen mit einer prominenten Personalie aufgewartet hat: Ab April 2027 führt ein amtierender SAP-Vorstand das Unternehmen. Die Börse reagiert darauf bislang mit Zurückhaltung.
IONOS Aktie: TecDAX Verlierer – SAP-Vorstand Saueressig wird Chef, die Börse zögert am Mittag, hält die 36-Euro-Marke?
Die IONOS Aktie gehört am Dienstagmittag zu den größten TecDAX Verlierern: Um 13:22 Uhr notiert sie auf Xetra bei 36,14 Euro, 2,69 Prozent im Minus. Der Webhoster holt SAP-Vorstand Thomas Saueressig als neuen Chef, doch die Personalie trifft auf einen schwachen Softwaresektor vor den Nvidia-Zahlen. Was hinter dem Rückgang steckt, welche Marken zählen und was Analysten sagen.
Der Auslöser
Chefwechsel mit SAP-Glanz – warum die IONOS Aktie trotzdem fällt
Auf dem Papier ist es ein Coup: Ein Mitglied des SAP-Vorstands wechselt an die Spitze des Hosting- und Cloud-Anbieters. An der Börse überwiegt am Mittag dennoch die Vorsicht.
Per Ad-hoc-Mitteilung hat die IONOS Group SE (Kürzel IOS, ISIN DE000A3E00M1) um 9:03 Uhr bekanntgegeben, dass Thomas Saueressig zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz übernimmt. Saueressig gehört seit 2019 dem Vorstand der SAP SE an und verantwortet dort als Chief Customer Officer das Kundengeschäft. Bei SAP bleibt er laut Dow Jones bis Ende März und übergibt schrittweise an Emmanuel Raptopoulos. Der bisherige Chef Achim Weiß, seit 2018 an der Spitze, legt sein Amt zum 31. März 2027 nieder. Mehrheitsaktionär United Internet will ihn der Hauptversammlung im Mai 2027 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen. Aufsichtsratschef Ralph Dommermuth spricht von einer „starken Führungspersönlichkeit“.
Die Kursreaktion fiel zunächst moderat aus: Am Vormittag notierte die IONOS Aktie zeitweise 1,02 Prozent tiefer bei 36,76 Euro, wie Dow Jones berichtete. Danach weitete sich das Minus aus: Um 12:09 Uhr lag sie laut finanzen.net bereits 3,23 Prozent im Minus. Nach Einschätzung der Redaktion kommen mehrere Faktoren zusammen. Die Mitteilung nennt weder Gründe für den Wechsel noch strategische Akzente des neuen Chefs. Zwischen Ankündigung und Amtsantritt liegen mehr als vier Monate, in denen ein scheidender Vorstand die Geschäfte führt. Zudem hat die Aktie in den vergangenen Monaten stark zugelegt und erst in der Vorwoche ein Jahreshoch markiert, was Gewinnmitnahmen begünstigt.
Personalie ohne Strategiesignal
Die Ad-hoc-Mitteilung nennt Termine, aber keine Pläne des neuen Chefs.
Software-Werte unter Druck
SAP, Nemetschek, ATOSS und IONOS gehören am Mittag zu den schwächsten Werten im TecDAX. Die Sorge vor KI-getriebenen Umbrüchen im Softwaremarkt ist zurück.
Nervosität vor Nvidia
Der KI-Chipkonzern legt heute nach US-Börsenschluss Zahlen vor, am Donnerstag steht der Börsengang von Anthropic an. Viele Anleger reduzieren vorher ihr Risiko im Technologiesektor.
Der Sektor
TecDAX Verlierer im Software-Sog: SAP zieht die Branche mit
Die Schwäche der IONOS Aktie steht nicht allein. Mit SAP (minus 2,76 Prozent) und Nemetschek (minus 2,41 Prozent) verlieren zwei weitere Softwarewerte kräftig, auch ATOSS gibt gut 2 Prozent nach. Bei SAP belastet ausgerechnet dieselbe Personalie. Hinzu kommen neue US-Exportregeln für KI-Chips, die die Stimmung im Technologiesektor drücken. Auffällig ist die Rotation innerhalb des Index: Chipwerte wie Aixtron und PVA TePla erholen sich nach dem Rutsch vom Montag, während Software abgegeben wird.
Die Zahlen
Operativ solide: das Fundament der IONOS Aktie
Fundamental hat sich an der Ausgangslage nichts verändert. Vor knapp einer Woche, am 12. November, legte IONOS die Zahlen für die ersten neun Monate vor. Der Umsatz stieg um 7,6 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 8,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA wuchs um 5,9 Prozent auf 390,3 Millionen Euro, die Marge lag bei 37,0 Prozent, im dritten Quartal sogar bei 41,0 Prozent. Die Zahl der Kunden kletterte seit Jahresbeginn um rund 370.000 auf 7,0 Millionen. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management: rund 8 Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA von etwa 530 Millionen Euro.
Die Marken
IONOS Aktie: 36 Euro als erste Haltelinie
Charttechnisch ringt die IONOS Aktie am Mittag um die runde Marke von 36 Euro; das bisherige Tagestief lag bei 35,84 Euro. Nach Einschätzung der Redaktion wäre ein Schlusskurs darunter ein erstes Warnsignal. Etwas tiefer verläuft die 30-Tage-Linie bei rund 35 Euro, die die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen begleitet hat. Eine längerfristige Trendlinie sieht das Analyseportal stock3 im Bereich um 33 Euro. Nach oben bleibt das 52-Wochen-Hoch von 38,02 Euro die Hürde.
Die Analysten
Kursziele bis 42 Euro: die Häuser bleiben zuversichtlich
Eine Analystenreaktion auf den Chefwechsel haben wir bis zum Mittag nicht gefunden. Nach den Quartalszahlen hatte Barclays das Kursziel von 36 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt; begründet wurde das mit einem immer steileren Wachstumspfad. Die DZ Bank sieht seit August ebenfalls 42 Euro bei „Kaufen“. Laut onvista raten derzeit knapp zwei Drittel von sieben erfassten Analysten zum Kauf. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur IONOS Aktie
Warum ist die IONOS Aktie heute TecDAX Verlierer?
IONOS hat SAP-Vorstand Thomas Saueressig als neuen Chef ab April 2027 berufen, die Börse reagiert aber zurückhaltend. Hinzu kommen die Schwäche von Softwarewerten wie SAP und Nemetschek sowie die Vorsicht vor den Nvidia-Zahlen am Abend.
Wann übernimmt Thomas Saueressig bei IONOS?
Zum 1. April 2027. Achim Weiß legt sein Amt zum 31. März 2027 nieder und soll im Mai 2027 in den Aufsichtsrat gewählt werden.
Wie steht die IONOS Aktie am Mittag?
Um 13:22 Uhr bei 36,14 Euro auf Xetra, ein Minus von 2,69 Prozent. Damit ist sie Platz vier der TecDAX Verlierer.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die IONOS Aktie gehandelt?
Unter dem Kürzel IOS, die ISIN lautet DE000A3E00M1.
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