Die Kursreaktion fiel zunächst moderat aus: Am Vormittag notierte die IONOS Aktie zeitweise 1,02 Prozent tiefer bei 36,76 Euro, wie Dow Jones berichtete. Danach weitete sich das Minus aus: Um 12:09 Uhr lag sie laut finanzen.net bereits 3,23 Prozent im Minus. Nach Einschätzung der Redaktion kommen mehrere Faktoren zusammen. Die Mitteilung nennt weder Gründe für den Wechsel noch strategische Akzente des neuen Chefs. Zwischen Ankündigung und Amtsantritt liegen mehr als vier Monate, in denen ein scheidender Vorstand die Geschäfte führt. Zudem hat die Aktie in den vergangenen Monaten stark zugelegt und erst in der Vorwoche ein Jahreshoch markiert, was Gewinnmitnahmen begünstigt.