Die IONOS Aktie kommt auch am Abend nicht zur Ruhe. Auf Tradegate notierte das Papier des Webhosters um 21:03 Uhr bei 34,90 Euro, ein Minus von 2,24 Euro oder 6,03 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit ist IONOS im Späthandel der zweitgrößte TecDAX Verlierer, nur Evotec gab stärker nach. Zum Xetra-Schluss hatte die Aktie mit 35,06 Euro noch knapp über der Marke von 35 Euro gelegen, am Abend rutschte sie darunter. Der TecDAX lag laut UBS-Indikation um 21 Uhr bei 3.991,40 Punkten, 1,54 Prozent im Minus.
IONOS Aktie: TecDAX Verlierer im Späthandel – am Abend unter 35 Euro gerutscht, fällt jetzt die 30-Tage-Linie?
Die IONOS Aktie gibt im Späthandel weiter nach: Auf Tradegate kostet sie um 21:03 Uhr 34,90 Euro, 6,03 Prozent weniger als am Vortag, und ist damit zweitgrößter TecDAX Verlierer. Die Zone um 35 Euro, auf der sie zum Xetra-Schluss noch lag, ist unterschritten. Was nach dem Chefwechsel und im Software-Ausverkauf auf dem Webhoster lastet.
Der Abend
IONOS Aktie als TecDAX Verlierer: der Software-Sog hält an
Am Morgen eine prominente Personalie, am Nachmittag ein Branchenausverkauf, am Abend der Blick nach New York: Für die IONOS Aktie ging es den ganzen Tag abwärts.
Die Belastung kam am Abend vor allem aus den USA. Dort weitete sich der Ausverkauf bei Softwarewerten aus: Salesforce verlor zeitweise mehr als 9 Prozent, ServiceNow und Intuit jeweils fast 7 Prozent. Hintergrund ist die Sorge, dass KI-Anwendungen klassische Software-Geschäftsmodelle angreifen. Der Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic am Donnerstag rückt diese Frage in den Mittelpunkt. IONOS wird an der Börse als Cloud- und Softwarewert gehandelt und gerät damit in denselben Sog, obwohl das Geschäft mit Webhosting für kleine Firmen anders funktioniert als Unternehmenssoftware.
Am Morgen hatte die IONOS Group SE per Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben, dass SAP-Vorstand Thomas Saueressig zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz übernimmt. Der bisherige Chef Achim Weiß soll im Mai 2027 in den Aufsichtsrat wechseln. Die Börse reagierte zurückhaltend: Die Mitteilung nennt keine strategischen Akzente, und bis zum Amtsantritt vergehen mehr als vier Monate. Eine Analystenreaktion auf die Personalie haben wir bis zum Abend nicht gefunden.
US-Software im Ausverkauf
Salesforce, ServiceNow und Intuit fallen deutlich, das strahlt auf europäische Softwarewerte aus.
Lange Übergangszeit
Der neue Chef kommt erst im April 2027, bis dahin fehlt ein Strategiesignal.
Gewinnmitnahmen
Nach dem Jahreshoch der Vorwoche sitzen viele Anleger auf Gewinnen.
Die Zahlen
Operativ solide: das Fundament der IONOS Aktie
Am Geschäft hat sich nichts verändert. Nach neun Monaten stieg der Umsatz von IONOS (Kürzel IOS, ISIN DE000A3E00M1) um 7,6 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA um 5,9 Prozent auf 390,3 Millionen Euro bei einer Marge von 37 Prozent. Die Zahl der Kunden kletterte auf 7,0 Millionen. Für 2026 bestätigte das Management rund 8 Prozent währungsbereinigtes Wachstum und ein bereinigtes EBITDA von etwa 530 Millionen Euro.
Die Marken
IONOS Aktie: 35 Euro unterschritten, 33 Euro im Blick
Charttechnisch hat die IONOS Aktie im Späthandel die Zone um 35 Euro unterschritten, in der laut onvista die 30-Tage-Linie verläuft. Diese Linie hatte die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen begleitet. Aus Sicht der Redaktion wäre ein Xetra-Schluss darunter ein Warnsignal, dass aus der Korrektur nach dem Jahreshoch mehr wird. Das Analyseportal stock3 sieht eine längerfristige Trendlinie im Bereich um 33 Euro, gut 5 Prozent unter dem Abendkurs. Das 52-Wochen-Hoch von 38,02 Euro ist vorerst weit entfernt. Diese Marken sind eine Einschätzung, keine Prognose.
Die Analysten
Kursziele bei 42 Euro: die Häuser bleiben gelassen
Nach den Quartalszahlen hatte Barclays das Kursziel auf 42 Euro angehoben und „Overweight“ bestätigt. Die DZ Bank sieht ebenfalls 42 Euro bei „Kaufen“. Laut onvista raten knapp zwei Drittel von sieben erfassten Analysten zum Kauf. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur IONOS Aktie
Warum ist die IONOS Aktie heute TecDAX Verlierer?
Der angekündigte Chefwechsel überzeugte die Börse nicht, dazu kam ein Ausverkauf bei Softwarewerten in Europa und den USA. Im Späthandel lag die Aktie um 21:03 Uhr 6,03 Prozent im Minus bei 34,90 Euro.
Wann übernimmt Thomas Saueressig bei IONOS?
Zum 1. April 2027.
Wie lauten Kürzel und ISIN der IONOS Aktie?
Das Kürzel ist IOS, die ISIN lautet DE000A3E00M1.
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