Charttechnisch hat die IONOS Aktie im Späthandel die Zone um 35 Euro unterschritten, in der laut onvista die 30-Tage-Linie verläuft. Diese Linie hatte die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen begleitet. Aus Sicht der Redaktion wäre ein Xetra-Schluss darunter ein Warnsignal, dass aus der Korrektur nach dem Jahreshoch mehr wird. Das Analyseportal stock3 sieht eine längerfristige Trendlinie im Bereich um 33 Euro, gut 5 Prozent unter dem Abendkurs. Das 52-Wochen-Hoch von 38,02 Euro ist vorerst weit entfernt. Diese Marken sind eine Einschätzung, keine Prognose.