Am 17. November gab IONOS den Chefwechsel bekannt: SAP-Vorstand Thomas Saueressig übernimmt am 1. April 2027 die Führung, Amtsinhaber Achim Weiß verlässt das Unternehmen Ende März. Der Markt wertet die Verpflichtung eines Managers aus der Softwarewelt als Signal für den weiteren Ausbau des Cloudgeschäfts.

Zugleich liefert das Geschäft Rückhalt: Der Umsatz stieg nach neun Monaten um 7,6 Prozent, das bereinigte EBITDA um 5,9 Prozent. Die Prognose bleibt bestehen, der Konzern erwartet rund 7 Prozent Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 37 bis 38 Prozent.