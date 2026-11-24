Die IONOS Aktie behauptet sich am Dienstagmittag im schwachen Markt: Das Papier steigt um 1,07 Prozent auf 33,92 Euro (Stand 12:42 Uhr, comdirect) und ist unter den TecDAX Gewinnern. Der Cloud- und Hostinganbieter aus Montabaur profitiert von Personalie und stabilen Zahlen.
IONOS Aktie: TecDAX Gewinner – neuer Chef von SAP und bestätigte Prognose
Die IONOS Aktie steigt am Dienstagmittag um 1,07 Prozent und ist TecDAX Gewinner. Mit Thomas Saueressig kommt ein SAP-Vorstand an die Spitze, die Jahresprognose steht.
Warum steigt die IONOS Aktie heute?
Am 17. November gab IONOS den Chefwechsel bekannt: SAP-Vorstand Thomas Saueressig übernimmt am 1. April 2027 die Führung, Amtsinhaber Achim Weiß verlässt das Unternehmen Ende März. Der Markt wertet die Verpflichtung eines Managers aus der Softwarewelt als Signal für den weiteren Ausbau des Cloudgeschäfts.
Zugleich liefert das Geschäft Rückhalt: Der Umsatz stieg nach neun Monaten um 7,6 Prozent, das bereinigte EBITDA um 5,9 Prozent. Die Prognose bleibt bestehen, der Konzern erwartet rund 7 Prozent Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 37 bis 38 Prozent.
Die Analystenmeinungen sind gemischt: Barclays nennt ein Kursziel von 42 Euro, Berenberg hat die IONOS Aktie auf „Hold“ abgestuft, Metzler stufte sie Ende September mit „Sell“ ein.
Was jetzt für die IONOS Aktie zählt
Anleger achten auf die Umsetzung der Strategie unter dem neuen Chef und auf das Margenziel. Für die IONOS Aktie als TecDAX Gewinner bleibt wichtig, ob das Wachstum bei Cloud und Webprodukten anhält.
Stammdaten
IONOS Group SE: ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS, US-Handelssymbol IOSDF (OTC)
Kurs: 33,92 Euro, plus 1,07 Prozent (Stand 12:42 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
United Internet AG: ISIN DE0005089031, WKN 508903, Handelssymbol UTDI, US-Handelssymbol UDIRF (OTC)
SAP: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAPGF (OTC), SAP (NYSE)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.