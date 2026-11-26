IONOS hat nichts gemeldet. Die Aktie bewegt sich im Gleichschritt mit dem Markt, und der zeigt heute nach oben. Der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher, der TecDAX gewinnt 1,71 Prozent. Den Anstoß gab die Wall Street, wo der Nasdaq 100 am Mittwoch ein zwischenzeitliches Minus von knapp 5 Prozent bis zum Schluss auf 0,64 Prozent eingrenzte.

Mit einem Plus von knapp 2 Prozent bleibt IONOS hinter den Chipwerten zurück. Das ist die Kehrseite der Stabilität: Die Aktie war in dieser Woche kaum gefallen und hat deshalb wenig aufzuholen. Die Umsätze sind gering, am Morgen wurden auf Xetra erst rund 28.000 Euro gehandelt.