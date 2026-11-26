Dritter Tag, dritte Richtung: Die IONOS Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 1,78 Prozent auf 34,26 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte der Webhoster aus Montabaur bei 33,66 Euro geschlossen, am Dienstag bei 34,58 Euro.
IONOS Aktie: TecDAX Gewinner – der Webhoster wechselt wieder die Seite und holt den Mittwoch fast auf
Die IONOS Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,78 Prozent auf 34,26 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Dienstag oben, Mittwoch unten, heute wieder im Plus: Der Cloud- und Hostinganbieter folgt dem Markt. Im Hintergrund steht ein Chefwechsel.
Warum steigt die IONOS Aktie heute?
IONOS hat nichts gemeldet. Die Aktie bewegt sich im Gleichschritt mit dem Markt, und der zeigt heute nach oben. Der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher, der TecDAX gewinnt 1,71 Prozent. Den Anstoß gab die Wall Street, wo der Nasdaq 100 am Mittwoch ein zwischenzeitliches Minus von knapp 5 Prozent bis zum Schluss auf 0,64 Prozent eingrenzte.
Mit einem Plus von knapp 2 Prozent bleibt IONOS hinter den Chipwerten zurück. Das ist die Kehrseite der Stabilität: Die Aktie war in dieser Woche kaum gefallen und hat deshalb wenig aufzuholen. Die Umsätze sind gering, am Morgen wurden auf Xetra erst rund 28.000 Euro gehandelt.
Neuer Chef, bestätigte Ziele
Die Geschichte hinter dem Kurs ist freundlich. Mit Thomas Saueressig wechselt ein Vorstand von SAP an die Spitze von IONOS. Die Jahresprognose hat das Unternehmen bestätigt. Am Dienstag trieb zudem eine Studie der DZ Bank die Aktie um mehr als 3 Prozent nach oben. Am Mittwoch gab sie diesen Gewinn im fallenden Markt wieder ab.
Auf Jahressicht gehört IONOS zu den besseren Werten im TecDAX. Vom 52-Wochen-Tief bei 20,90 Euro hat sich der Kurs um rund 64 Prozent erholt. Das Geschäft mit Webhosting und Cloud-Diensten für kleine und mittlere Unternehmen läuft über Abonnements und ist entsprechend planbar. Zuletzt war die Aktie am 20. November bei 34,00 Euro unter ihre 50-Tage-Linie gefallen.
Was jetzt für die IONOS Aktie zählt
Der Dienstagsschluss bei 34,58 Euro
Erst darüber wäre der Rücksetzer vom Mittwoch vollständig aufgeholt.
Der Antritt des neuen Chefs
Anleger werden auf erste Aussagen zur Strategie und zum Cloud-Geschäft achten.
Das Jahreshoch bei 38,02 Euro
Es liegt rund 11 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Stammdaten
IONOS Group SE: ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS, US-Handelssymbol IOSDF (OTC)
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
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