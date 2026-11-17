Paukenschlag an der Spitze von IONOS: Der Web-Hosting- und Cloud-Anbieter holt sich mit Thomas Saueressig einen amtierenden SAP-Vorstand als neuen Vorstandsvorsitzenden. Wie die IONOS Group SE (Kürzel IOS, ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M) am Dienstagmorgen per Ad-hoc-Mitteilung bekanntgab, übernimmt Saueressig den Chefposten zum 1. April 2027. Der bisherige Vorstandschef Achim Weiß legt sein Amt mit Ablauf des 31. März 2027 nieder.

Für die IONOS-Aktie ist das eine Personalie mit Gewicht: Der Konzern aus dem MDAX und TecDAX wechselt nach rund neun Jahren an der Spitze die Führungsfigur – und setzt dabei auf einen Manager aus Europas größtem Softwarekonzern.