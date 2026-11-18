Wie lautet die IONOS Aktienprognose des Unternehmens?

IONOS erwartet 2026 ein Umsatzplus von rund 8 Prozent (währungsbereinigt), ein bereinigtes EBITDA von rund 530 Millionen Euro und eine Marge von 37 bis 38 Prozent.

Welches Kursziel nennen Analysten für die IONOS Aktie?

Die Ziele der 14 Analysten reichen von 28,50 bis 42 Euro, im Schnitt rund 37 Euro (eigene Rechnung). Deutsche Bank und DZ Bank nennen 42 Euro.

Wer wird neuer Chef von IONOS?

Thomas Saueressig, bisher SAP-Vorstand, ab 1. April 2027.

Wann legt IONOS die nächsten Zahlen vor?

Ein Termin ist im Finanzkalender noch nicht genannt.

Was bedeutet das für die IONOS Aktie 2026 und 2027?

Entscheidend sind laut Analysten Kundenwachstum, Marge und die Strategie des neuen Chefs.