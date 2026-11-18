Die IONOS Aktie (Ticker IOS, Xetra) steht im Mittelpunkt: Am 17. November gab IONOS bekannt, dass Thomas Saueressig, bisher Vorstandsmitglied bei SAP, zum 1. April 2027 neuer Vorstandschef wird. Laut Goldesel notierte die IONOS Aktie am 18. November um 14:41 Uhr bei 34,90 Euro, ein Plus von 0,8 Prozent, und seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Plus. Die IONOS Aktienprognose der Analysten bleibt freundlich: Von 14 Analysten nennen zehn eine Kaufempfehlung, das höchste Kursziel liegt bei 42 Euro. Die IONOS Aktie Prognose des Unternehmens selbst steht seit den Zahlen vom 12. November: rund 8 Prozent Umsatzwachstum und rund 530 Millionen Euro bereinigtes EBITDA. Wie viel Luft sehen Analysten jetzt noch?
IONOS Aktie Prognose: Kursziele bis 42 Euro, neuer Chef von SAP ab April – wie viel Luft sehen Analysten in der IONOS Aktie?
Die IONOS Aktie legt in diesem Jahr rund 30 Prozent zu, Thomas Saueressig von SAP wird neuer Chef. Die IONOS Aktienprognose im Überblick: Unternehmensausblick, Kursziele von 14 Analysten, Szenarien und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- IONOS Group SE
- Ticker
- IOS (Xetra)
- Analysten
- 14: 10 Kaufen/Übergewichten, 3 Neutral/Halten, 1 Verkaufen
- Prognose 2026
- Umsatzplus rund 8 %, bereinigtes EBITDA rund 530 Mio. €
- Neuer Vorstandschef
- Thomas Saueressig ab 1. April 2027
Stand: 18.11.2026, Kurs laut Goldesel, 18.11.2026, 14:41 Uhr; ein zweiter Kurs in derselben Quelle lautet 34,48 €
Chefwechsel zum 1. April 2027
Saueressig (SAP) löst Achim Weiß ab, der Ende März 2027 abtritt und in den Aufsichtsrat gewählt werden soll.
Zahlen nach neun Monaten
Umsatz 1.054,6 Mio. € (plus 7,6 %), bereinigtes EBITDA 390,3 Mio. € (plus 5,9 %), Kunden 7,00 Mio.
Prognose bestätigt
Umsatzplus von rund 8 % (währungsbereinigt) und bereinigtes EBITDA von rund 530 Mio. € für 2026.
Kursziele bis 42 Euro
Deutsche Bank und DZ Bank nennen 42 €, Metzler mit 28,50 € das niedrigste Ziel.
Der Auslöser
Was ist bei der IONOS Aktie zuletzt passiert?
Die Aktie profitiert von soliden Zahlen und freundlichen Analysten, nun kommt ein Chefwechsel mit einem prominenten Namen hinzu.
Laut Ad-hoc-Meldung vom 17. November (09:05 Uhr) wird Thomas Saueressig zum 1. April 2027 Vorstandschef der IONOS Group. Er ist seit 2019 im Vorstand von SAP und dort Chief Customer Officer. Achim Weiß, seit 2018 an der Spitze, tritt am 31. März 2027 ab. Mit der Ernennung wurden laut Goldesel keine Strategie- oder Zieländerungen bekanntgegeben.
Zuvor hatte IONOS am 12. November Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Laut webhosting.today stieg der Umsatz im dritten Quartal um 9,0 Prozent auf 353,4 Millionen Euro, Goldesel nennt abweichend einen rechnerischen Wert von 357,8 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA lag laut webhosting.today bei 145,1 Millionen Euro (plus 10,3 Prozent, Marge 41,0 Prozent). Zugleich bestätigte IONOS die Jahresprognose. Barclays hob laut Goldesel (13. November) das Kursziel von 36 auf 42 Euro an und bleibt bei „Overweight“.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient IONOS sein Geld?
IONOS ist ein europäischer Anbieter von Webhosting, Domains, Websites und Cloud-Infrastruktur für kleine und mittlere Unternehmen. Der Konzern gehört mehrheitlich United Internet. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte IONOS laut eigenen Angaben 1.317 Millionen Euro Umsatz und 485 Millionen Euro bereinigtes EBITDA bei 6,63 Millionen Kunden. Im dritten Quartal 2026 wuchs laut webhosting.today das Cloud-Geschäft um 21,4 Prozent auf 55,5 Millionen Euro, das größere Segment Web Presence & Productivity um 8,0 Prozent auf 289,3 Millionen Euro. Seit Jahresbeginn gewann IONOS 370.000 Kunden hinzu, die meisten im Ausland.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt IONOS für 2026 ab?
|Kennzahl
|9 Monate 2026
|Wachstum
|Prognose 2026
|Umsatz
|1.054,6 Mio. €
|+7,6 % (währungsbereinigt +8,4 %)
|rund +8 % (währungsbereinigt)
|Bereinigtes EBITDA
|390,3 Mio. €
|+5,9 %
|rund 530 Mio. €
|Bereinigte EBITDA-Marge
|37,0 % (Vorjahr 37,6 %)
|–
|37 bis 38 %
|Kunden
|7,00 Mio.
|+370.000 (Vorjahr +210.000)
|–
|Sondereffekt
|–
|–
|rund 35 Mio. € Restrukturierung, vor allem im Q4
Zahlen laut webhosting.today und Goldesel (12./13.11.2026); der Q3-Umsatz weicht je Quelle ab (353,4 vs. 357,8 Mio. €). Primärquelle: IONOS Q3-Bericht. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: IONOS, Goldesel, webhosting.today
Die Marge im Neunmonatszeitraum lag laut webhosting.today wegen höherer Marketingausgaben leicht unter dem Vorjahr; die Restrukturierungskosten von rund 35 Millionen Euro behandelt IONOS als Sondereffekt, der die EBITDA-Prognose nicht berührt. Ein belegter Konsens für Umsatz und Gewinn je Aktie 2026/2027 liegt aus den geprüften Quellen nicht vor. Der nächste Berichtstermin ist laut dem Finanzkalender noch nicht veröffentlicht.
Die Analysten
Wie lautet die IONOS Aktienprognose der Analysten?
IONOS führt auf der Investor-Relations-Seite 14 Analysten: sechs mit „Buy“, vier mit „Overweight“ oder „Outperform“, drei mit „Neutral“ oder „Hold“ und einer mit „Sell“. Das höchste Kursziel liegt bei 42 Euro (Deutsche Bank, DZ Bank), das niedrigste bei 28,50 Euro (Metzler). Einen Durchschnitt veröffentlicht IONOS nicht; aus den 14 Zielen ergibt sich rechnerisch rund 37 Euro, gut 6 Prozent über dem Kurs von 34,90 Euro. Die Tabelle zeigt nur aktuelle Ziele, ein Vergleich mit früheren Ständen ist daraus nicht möglich.
|Quelle / Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Durchschnitt der 14 Ziele (eigene Rechnung)
|10 Kaufen, 3 Halten, 1 Verkaufen
|rund 37,06 €
|rund +6 %
|18.11.2026
|Deutsche Bank (Nizla Naizer)
|Buy
|42,00 €
|rund +20 %
|12.11.2026
|DZ Bank (Karsten Oblinger)
|Buy
|42,00 €
|rund +20 %
|10.08.2026
|Kepler Cheuvreux (Florian Treisch)
|Buy
|40,00 €
|rund +15 %
|12.11.2026
|Morgan Stanley (George Webb)
|Overweight
|38,75 €
|rund +11 %
|12.11.2026
|UBS (Dhruva Kusa Shah)
|Neutral
|34,00 €
|rund –3 %
|12.11.2026
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand eigene Rechnung auf Basis 34,90 € (18.11.2026, 14:41 Uhr). Barclays: IONOS-Tabelle nennt noch 36 € (06.08.), Goldesel meldet Anhebung auf 42 € (13.11.).
Quelle: IONOS Investor Relations (Analystenübersicht), Goldesel
Bewertung
Wie teuer ist die IONOS Aktie im Vergleich?
Kennzahlen zur Bewertung wie Marktkapitalisierung, KGV, EV/EBITDA, Verschuldung oder Dividende lagen in den geprüften Quellen nicht vor. Eine belastbare Einordnung im Branchenvergleich, etwa zum Mutterkonzern United Internet oder zu Anbietern wie GoDaddy, ist deshalb hier nicht möglich; Anleger sollten die Werte im Geschäftsbericht und bei ihrem Datenanbieter prüfen. Belegt ist lediglich, dass das bereinigte Gewinnwachstum je Aktie laut Goldesel von 1,14 auf 1,39 Euro stieg (Zeitraum in der Quelle nicht eindeutig).
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die IONOS Aktie im Chart?
Belegte technische Kennzahlen (50- und 200-Tage-Linie, RSI, Unterstützungen) liegen aus den geprüften Quellen nicht vor. Bekannt sind nur Kursmarken: Am 13. November lag die Aktie laut Goldesel um 12:47 Uhr bei 36,84 Euro (plus 2,39 Prozent, seit Jahresbeginn plus 36,95 Prozent), am 18. November bei 34,90 Euro, also rund 5 Prozent darunter. Der Chart oben zeigt den Verlauf der IONOS Aktie.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der IONOS Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Orientierung Dritter
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|Deutsche Bank und DZ Bank 42 €
|Kundenwachstum, Cloud plus 21 %, Prognose bestätigt
|Base-Case
|Durchschnitt rund 37 € (eigene Rechnung)
|IONOS erreicht die Jahresziele, Marge 37 bis 38 %
|Bear-Case
|Metzler 28,50 €
|Margendruck durch Marketing, Restrukturierung, Chefwechsel
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Zielmarken sind Kursziele Dritter bzw. Konsenswerte.
Quelle: IONOS Investor Relations, Goldesel, webhosting.today
Termine
Was Anleger bei der IONOS Aktie jetzt beobachten sollten
Laufend: Äußerungen zur künftigen Strategie unter Saueressig
31. März 2027: Achim Weiß scheidet als Vorstandschef aus
1. April 2027: Saueressig übernimmt
Mai 2027: Hauptversammlung mit Wahl von Weiß in den Aufsichtsrat (Vorschlag von United Internet)
Nächste Zahlen: Termin laut Finanzkalender nicht genannt
Häufige Fragen zur IONOS Aktie Prognose
Wie lautet die IONOS Aktienprognose des Unternehmens?
IONOS erwartet 2026 ein Umsatzplus von rund 8 Prozent (währungsbereinigt), ein bereinigtes EBITDA von rund 530 Millionen Euro und eine Marge von 37 bis 38 Prozent.
Welches Kursziel nennen Analysten für die IONOS Aktie?
Die Ziele der 14 Analysten reichen von 28,50 bis 42 Euro, im Schnitt rund 37 Euro (eigene Rechnung). Deutsche Bank und DZ Bank nennen 42 Euro.
Wer wird neuer Chef von IONOS?
Thomas Saueressig, bisher SAP-Vorstand, ab 1. April 2027.
Wann legt IONOS die nächsten Zahlen vor?
Ein Termin ist im Finanzkalender noch nicht genannt.
Was bedeutet das für die IONOS Aktie 2026 und 2027?
Entscheidend sind laut Analysten Kundenwachstum, Marge und die Strategie des neuen Chefs.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzungen von Deutsche Bank (Buy, 42 Euro), DZ Bank (Buy, 42 Euro), Kepler Cheuvreux (Buy, 40 Euro), Morgan Stanley (Overweight, 38,75 Euro) und UBS (Neutral, 34 Euro) werden als Information Dritter weitergegeben (Quelle: IONOS Investor Relations, 18.11.2026). Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten: Deutsche Bank, DZ Bank, Morgan Stanley, UBS, Kepler Cheuvreux. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt. aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
IONOS Group SE (IOS): Kaufen, Kursziel 42,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank; DZ Bank; Kepler Cheuvreux; Morgan Stanley; UBS (laut IONOS Investor Relations). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 21:16 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 21:16 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank; DZ Bank; Kepler Cheuvreux; Morgan Stanley; UBS (laut IONOS Investor Relations).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.