Besonders aufschlussreich ist die Entwicklung der vergangenen Monate. Am 24. Juni 2026 lag die gemeldete Short-Position von Covalis Capital noch bei 1,06 Prozent. Am 24. September wurde eine Position von 0,77 Prozent ausgewiesen. Anschließend reduzierte der Hedgefonds seine Position am 10. November auf 0,69 Prozent und bereits einen Tag später auf 0,59 Prozent. Mit der jüngsten Senkung auf 0,49 Prozent setzt sich diese Entwicklung fort. Seit dem Stand vom 24. Juni hat Covalis Capital seine Netto-Leerverkaufsposition damit um insgesamt 0,57 Prozentpunkte reduziert. Das entspricht einem Rückgang um rund 53,8 Prozent. Innerhalb von knapp fünf Monaten hat der Hedgefonds somit mehr als die Hälfte seiner damals gemeldeten Short-Position abgebaut. Diese Entwicklung könnte ein Hinweis darauf sein, dass Covalis Capital das weitere Abwärtspotenzial der IONOS-Aktie inzwischen zurückhaltender bewertet. Ebenso denkbar sind allerdings eine veränderte Risikosteuerung, Portfolioanpassungen oder die Realisierung von Handelsgewinnen. Die konkreten Beweggründe des Investors sind nicht bekannt.