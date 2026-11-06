Investmentidee: Vontobel-Aktienanleihe auf Siemens Healthineers - Megatrend alternde Gesellschaft

Die Bedeutung dieses Geschäftsbereich zeige sich auch in den Geschäftszahlen von Humana. Im Segment Individual Medicare Advantage sei die Mitgliederzahl seit Jahresbeginn um rund 1,2 Millionen beziehungsweise 23% gestiegen. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen ein Wachstum von etwa 25% (Humana Inc. Second Quarter 2026 Prepared Management Remarks, 29.07.2026). Gleichzeitig hätten sich die Umsätze im zweiten Quartal von 32,4 Milliarden US-Dollar auf 40,9 Milliarden US-Dollar erhöht. Auf Halbjahressicht seien die Erlöse von 64,5 Milliarden US-Dollar auf 80,5 Milliarden US-Dollar gestiegen (Humana Q2 2026 Earnings Release, 29.07.2026). Dennoch würden regulatorische Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Gesundheitskosten wichtige Einflussfaktoren bleiben.