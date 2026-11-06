Für Vontobel ist die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.
Investmentidee: Vontobel-Aktienanleihe auf Siemens Healthineers - Megatrend alternde Gesellschaft
Die alternde Weltbevölkerung könnte zum Milliarden-Wachstumstreiber für den Gesundheitssektor werden: Bis 2050 dürfte die Zahl der über 60-Jährigen auf 2,1 Milliarden steigen. Unternehmen wie Siemens Healthineers könnten von der wachsenden Nachfrage nach Medizintechnik und Gesundheitsleistungen profitieren
Die Weltbevölkerung werde immer älter. Dank medizinischer Fortschritte und besserer Lebensbedingungen steige die Lebenserwartung kontinuierlich, während die Geburtenraten in vielen Ländern zurückgehen würden. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) solle die Zahl der Menschen über 60 Jahre weltweit von 1,1 Milliarden im Jahr 2023 auf 1,4 Milliarden bis 2030 und 2,1 Milliarden bis 2050 ansteigen (WHO, 01.10.2025). Dieser demografische Wandel stelle Gesellschaften vor Herausforderungen, eröffne aber zugleich neue Chancen für Unternehmen im Gesundheitssektor.
Steigender Gesundheitsbedarf als Folge des demografischen Wandels
Mit zunehmendem Alter steige die Wahrscheinlichkeit, an chronischen Erkrankungen zu leiden oder auf medizinische Unterstützung angewiesen zu sein. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verweise darauf, dass ältere Menschen häufiger Hilfe bei alltäglichen Tätigkeiten benötigen würden und der Bedarf an langfristiger Pflege (Long-Term Care) in den kommenden Jahren weiter zunehmen dürfte (OECD, 10.04.2026).
Gleichzeitig wachse der Bedarf an medizinischen Behandlungen. Bereits heute sei etwa jeder dritte chirurgische Patient 65 Jahre oder älter. Allein in den USA würden sich jährlich rund fünf Millionen ältere Menschen einer Operation unterziehen. Bis 2060 könnte sich diese Zahl sogar verdoppeln (National Library of Medicine, 03.10.2025). Die Alterung der Bevölkerung dürfte daher nicht nur die Gesundheitsausgaben erhöhen, sondern auch die Nachfrage nach Diagnostik, Medizintechnik und Gesundheitsdienstleistungen weiter antreiben.
Siemens Healthineers setze auf moderne Gesundheitsinfrastruktur
Vor diesem Hintergrund könnte Siemens Healthineers von der alternden Gesellschaft profitieren. Bildgebende Verfahren wie MRT- und CT-Systeme würden eine zentrale Rolle bei der Diagnose zahlreicher altersbedingter Erkrankungen spielen. Mit einer steigenden Zahl älterer Menschen könnte daher auch die Nachfrage nach entsprechenden Technologien zunehmen. Gleichzeitig stünden Gesundheitssysteme weltweit vor der Herausforderung, eine wachsende Zahl von Patientinnen und Patienten effizient zu versorgen.
Das Geschäftsmodell passe grundsätzlich zu diesem Trend. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 habe Siemens Healthineers ein Umsatzwachstum im Segment Imaging von 2,3% sowie ein Wachstum von 9,2% im Bereich Precision Therapy verzeichnet. Gleichzeitig habe das Book-to-Bill-Verhältnis bei Großgeräte bei 1,27 gelegen, was auf eine weiterhin robuste Nachfrage hindeute (Siemens Healthineers Q3 Earnings Release, 31.07.2026).
Allerdings zeige die Geschäftsentwicklung auch, dass langfristige Megatrends nicht automatisch zu dauerhaft steigenden Unternehmensgewinnen führen würden. Das Diagnostikgeschäft habe im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 5,5% verzeichnet (Siemens Healthineers Q3 Earnings Release, 31.07.2026). Zudem habe Siemens Healthineers im Sommer 2026 seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Gründe dafür seien unter anderem Herausforderungen auf dem chinesischen Markt sowie die Umstellung auf eine neue Laborplattform gewesen (Reuters, 31.07.2026).
Gleichzeitig sei die Profitabilität auf einem hohen Niveau geblieben: Die bereinigte EBIT-Marge habe bei 19,1% gelegen, während der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahresquartal um 21,7% auf 676 Millionen Euro gestiegen sei (Siemens Healthineers Q3 Earnings Release, 31.07.2026).
Humana profitiere von einer älteren Kundenbasis
Auch Humana stehe in engem Zusammenhang mit dem demografischen Wandel. Der US-Konzern fokussiere sich stark auf Gesundheitslösungen für ältere Menschen und betone in eigenen Publikationen die wachsende Bedeutung dieser Bevölkerungsgruppe. Mit dem Eintritt der Babyboomer-Generation in höhere Altersklassen wachse die Zahl potenzieller Versicherungsnehmer kontinuierlich.
Die Entwicklung verdeutliche zugleich die Herausforderungen des Trends. Mehr chronische Erkrankungen, steigende Pflegebedarfe und eine intensivere Inanspruchnahme medizinischer Leistungen würden den Kostendruck auf Gesundheitssysteme erhöhen. Für Krankenversicherer könne dies sowohl Chancen als auch Risiken bedeuten. Einerseits wachse die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen, andererseits würden auch die Kosten steigen.
Die Bedeutung dieses Geschäftsbereich zeige sich auch in den Geschäftszahlen von Humana. Im Segment Individual Medicare Advantage sei die Mitgliederzahl seit Jahresbeginn um rund 1,2 Millionen beziehungsweise 23% gestiegen. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen ein Wachstum von etwa 25% (Humana Inc. Second Quarter 2026 Prepared Management Remarks, 29.07.2026). Gleichzeitig hätten sich die Umsätze im zweiten Quartal von 32,4 Milliarden US-Dollar auf 40,9 Milliarden US-Dollar erhöht. Auf Halbjahressicht seien die Erlöse von 64,5 Milliarden US-Dollar auf 80,5 Milliarden US-Dollar gestiegen (Humana Q2 2026 Earnings Release, 29.07.2026). Dennoch würden regulatorische Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Gesundheitskosten wichtige Einflussfaktoren bleiben.
Gesundheitswesen im Zeichen des demografischen Wandels
Während der demografische Wandel für Gesellschaften und Gesundheitssysteme zahlreiche Herausforderungen mit sich bringe, könnte er zugleich zu einem der wichtigsten langfristigen Wachstumstreiber im Gesundheitssektor werden. Mit steigender Lebenserwartung dürften Diagnostik, Medizintechnik und Gesundheitsdienstleistungen weiter an Bedeutung gewinnen.
Unternehmen wie Siemens Healthineers und Humana könnten von diesem langfristigen Trend profitieren, stünden jedoch gleichzeitig vor operativen und regulatorischen Herausforderungen. Der demografische Wandel allein garantiere keine steigenden Aktienkurse. Er schaffe jedoch ein strukturelles Umfeld, in dem Gesundheitsversorgung und Medizintechnik langfristig an Bedeutung gewinnen könnten.
Investmentidee
Eine Investmentidee sei zum Beispiel die Aktienanleihe (ISIN DE000VY0L003/ WKN VY0L00) auf die Aktie von Siemens Healthineers. Der Kupon sei auf 14,25% festgelegt worden. Das Papier verfüge über einen Basispreis von 40,00 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 25,0 und der Abstand zum Basispreis bei 8,73%. Die maximale Rendite belaufe sich auf 5,75%. Der 18.06.2027 sei als Bewertungstag fixiert worden. (Stand: 06.11.2026, 11:25) (Ausgabe vom 05.11.2026)
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