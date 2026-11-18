Anthropic zähle zu den führenden Anbietern generativer KI und positioniere sich insbesondere im Unternehmensumfeld sowie bei Anwendungen für Softwareentwickler. Das Unternehmen sei von CEO Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei, zwei Geschwistern aus einer italienisch-amerikanischen Familie, die zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der KI-Branche zählen würden, gemeinsam gegründet worden. Der Börsengang könnte zu den größten IPOs der Geschichte gehören und Anlegern erstmals einen direkten Zugang zu einem der zentralen Akteure des KI-Booms ermöglichen (Anthropic, 26.10.2026; Associated Press, 2026).