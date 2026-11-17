Vom Mond in die Großaufträge: Canaccord-Genuity-Analyst Austin Moeller bleibt bei „Buy“ für die Intuitive-Machines-Aktie und senkt das Kursziel nur leicht von 39 auf 38 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 13 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 192 Prozent. Der Raumfahrtkonzern hat im dritten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen.
Intuitive-Machines-Aktie: Canaccord-Analyst Austin Moeller bleibt bei „Buy“ – Kursziel 38 Dollar nach Umsatzsprung
Canaccord-Genuity-Analyst Austin Moeller bleibt bei „Buy“ für die Intuitive-Machines-Aktie und senkt das Kursziel leicht von 39 auf 38 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 13 US-Dollar sind das rund 192 Prozent Potenzial. Der Raumfahrtkonzern hat den Umsatz vervierfacht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intuitive Machines, Inc.
- Handelssymbol
- LUNR (Nasdaq)
- Analyst
- Austin Moeller
- Bank
- Canaccord Genuity
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 38 US-Dollar (zuvor 39 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Canaccord Genuity zur Intuitive-Machines-Aktie
Umsatz vervierfacht – Moeller bleibt beim Kauf
Austin Moeller hält trotz der minimalen Zielsenkung an seiner Kaufempfehlung fest. Sein Kursziel liegt beim fast Dreifachen des aktuellen Kurses.
Intuitive Machines ist durch Landungen auf dem Mond bekannt geworden. Mit der Übernahme von Lanteris ist das Unternehmen deutlich größer und breiter aufgestellt.
Die Aktienanalyse von Canaccord Genuity sieht den hohen Auftragsbestand als Fundament für die nächsten Jahre.
Die Argumente von Austin Moeller
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Canaccord-Genuity-Analyst Austin Moeller stützt:
Erwartungen übertroffen
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 414 Prozent auf 269,35 Millionen US-Dollar; erwartet waren 243,3 Millionen US-Dollar.
Kleinerer Verlust
Der Verlust je Aktie lag mit 0,10 US-Dollar unter den erwarteten 0,12 US-Dollar.
Volle Auftragsbücher
Der Auftragsbestand erreichte 1,867 Milliarden US-Dollar.
Ehrgeizige Prognose
Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen 900 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar Umsatz.
Raumfahrt bleibt riskant
Ein großer Teil des Wachstums stammt aus der Übernahme von Lanteris. Organisch muss Intuitive Machines erst zeigen, wie profitabel das größere Geschäft wird.
Missionen zum Mond bleiben technisch anspruchsvoll. Ein Fehlschlag würde die Aktie hart treffen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Canaccord Genuity LLC, Analyst Austin Moeller. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 38 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: canaccordgenuity.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Intuitive Machines, Inc. (LUNR): Kaufen, Kursziel 38,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Austin Moeller, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Austin Moeller, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.