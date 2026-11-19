Intuit: Gesamter Nettoumsatz steigt im ersten Quartal um 12 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 22:32 4 Min. Intuit Inc.

Intuit steigerte den gesamten Nettoumsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 12 Prozent. Das Nettoergebnis enthält Gewinne aus Finanzanlagen und Steuereffekte.

Gesamter Nettoumsatz, +12 % 4,35 Mrd. USD Nettoergebnis, +55,8 % 695 Mio. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, +63 % 2,59 USD Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP), +56 % 2,91 USD Der Softwareanbieter Intuit hat am 19. November 2026 Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2027 vorgelegt, das vom Kalenderjahr abweicht und am 31. Oktober 2026 endete. Der gesamte Nettoumsatz stieg gegenüber dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 12 Prozent auf 4,35 Mrd. USD, nach 3,89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Das Nettoergebnis nach GAAP erhöhte sich auf 695 Mio. USD von 446 Mio. USD, ein Plus von 55,8 Prozent. Darin enthalten sind realisierte und unrealisierte Nettogewinne aus langfristigen Finanzanlagen von 119 Mio. USD, nach 34 Mio. USD im Vorjahresquartal. Zudem belasteten nach Unternehmensangaben Steuerfehlbeträge aus aktienbasierter Vergütung von 35 Mio. USD das Ergebnis, während im Vorjahresquartal Steuervorteile aus aktienbasierter Vergütung von 30 Mio. USD entlastend gewirkt hatten. INTU INTU — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das verwässerte Ergebnis je Aktie nach GAAP stieg um 63 Prozent auf 2,59 USD, nach 1,59 USD im Vorjahr. Das operative Ergebnis nach GAAP legte ebenfalls um 63 Prozent auf 868 Mio. USD zu, nach 534 Mio. USD. Das Ergebnis vor Ertragsteuern erhöhte sich um 72,2 Prozent auf 966 Mio. USD von 561 Mio. USD. Bei den bereinigten Kennzahlen (Non-GAAP) wies Intuit ein operatives Ergebnis von 1,05 Mrd. USD aus, nach 715 Mio. USD im Vorjahr, ein Anstieg um 46 Prozent. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie stieg um 56 Prozent auf 2,91 USD, nach 1,87 USD. Ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 schließen die Non-GAAP-Kennzahlen die aktienbasierte Vergütung nach Angaben des Unternehmens nicht mehr aus; die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Im Segment Global Business Solutions erzielte Intuit im ersten Quartal einen Umsatz von 3,1 Mrd. USD. Davon entfielen 2,4 Mrd. USD auf das Online Ecosystem. Der Umsatz von QuickBooks Online Accounting stieg laut Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf 1,4 Mrd. USD, getrieben durch höhere effektive Preise, eine Mix-Verschiebung und Kundenwachstum. Das Segment Consumer kam auf einen Umsatz von 958 Mio. USD, Credit Karma auf 708 Mio. USD. Das Segment Mailchimp erzielte einen Umsatz von 313 Mio. USD. Intuit hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung über die Veräußerung von Mailchimp an Bending Spoons für rund 3,68 Mrd. USD getroffen. Der operative Cashflow erhöhte sich im ersten Quartal um 66,7 Prozent auf 1,06 Mrd. USD, nach 637 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Für Investitionen in Sachanlagen wendete Intuit 75 Mio. USD auf, nach 38 Mio. USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Intuit einen Umsatz von 4.931 bis 4.954 Mio. USD, was einem Plus von 6 bis 7 Prozent entspricht, sowie ein verwässertes GAAP-Ergebnis je Aktie von 2,55 bis 2,60 USD. Die Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2027 hat das Unternehmen aufgrund einer Änderung bei Credit Karma aktualisiert; sie liegt nun bei 23.081 bis 23.365 Mio. USD, ein Plus von 8 bis 9 Prozent. Die Prognose für das verwässerte GAAP-Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2027 bestätigte Intuit mit 20,12 bis 20,36 USD. Ebenfalls bestätigt wurde die Prognose für das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) von 22,88 bis 23,12 USD. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q1 GJ 2027 Q1 GJ 2026 Veränderung Gesamter Nettoumsatz 4,35 Mrd. USD 3,89 Mrd. USD +12 % Nettoergebnis 695 Mio. USD 446 Mio. USD +55,8 % Verwässertes Ergebnis je Aktie 2,59 USD 1,59 USD +63 % Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) 2,91 USD 1,87 USD +56 % Operatives Ergebnis 868 Mio. USD 534 Mio. USD +63 % Bereinigtes operatives Ergebnis (Non-GAAP) 1,05 Mrd. USD 715 Mio. USD +46 % Ergebnis vor Ertragsteuern 966 Mio. USD 561 Mio. USD +72,2 % Umsatz Segment Global Business Solutions 3,1 Mrd. USD – – Umsatz Online Ecosystem (Global Business Solutions) 2,4 Mrd. USD – – Umsatz Segment Consumer 958 Mio. USD – – Umsatz Credit Karma 708 Mio. USD – – Umsatz Segment Mailchimp 313 Mio. USD – – Operativer Cashflow 1,06 Mrd. USD 637 Mio. USD +66,7 % Investitionen in Sachanlagen -75 Mio. USD -38 Mio. USD – Quelle : Intuit Inc., Mitteilung vom 19. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Intuit Inc. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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