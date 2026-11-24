Zeitgleich trennt sich Intuit von Mailchimp. Käufer ist Bending Spoons, der Preis beträgt rund 3,68 Milliarden US-Dollar, davon 3,31 Milliarden in bar und 368 Millionen in Aktien des Käufers. Das Geld soll in Aktienrückkäufe fließen, der Abschluss wird für Anfang 2027 erwartet. Die Prognose enthält den Verkauf noch nicht und soll beim Abschluss aktualisiert werden. Im vergangenen Geschäftsjahr kaufte Intuit bereits Aktien für 5,5 Milliarden US-Dollar zurück, im August erhöhte der Konzern die Dividende um 15%.

Hinter der gedämpften Prognose steckt laut Konzernchef Sasan Goodarzi eine bewusste Entscheidung: Intuit will Preise und Einstiegsangebote verbessern, um bei TurboTax und Credit Karma mehr Kunden zu gewinnen, und dafür kurzfristig Umsatzwachstum opfern. Im Oktober startete dazu Credit Karma Tax mit kostenloser Bundessteuererklärung und 15 US-Dollar je Bundesstaat. An der Börse kam dieser Kurs schlecht an: Nach dem Ausblick im August stuften JPMorgan, Morgan Stanley und Bank of America die Aktie herab, mit Verweis auf den KI-Wettbewerb, der auch QuickBooks bedrohen könnte.