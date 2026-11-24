Die Intuit Aktie (ISIN: US4612021034, FSE: ITU, NASDAQ: INTU) hat am 19. November eine vertraute Lektion erteilt: Ein starkes Quartal reicht nicht, wenn der Ausblick enttäuscht. Der Konzern hinter TurboTax, QuickBooks und Credit Karma übertraf im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Erwartungen, senkte aber die Umsatzprognose für das Gesamtjahr, vor allem wegen Credit Karma. Nachbörslich verlor die Aktie mehr als 10%. Diese Intuit Aktienanalyse ordnet ein, was wirklich gekürzt wurde, was die Zahlen über die Kreditnachfrage verraten und was die Intuit Aktie Prognose der Analysten jetzt noch trägt.
Intuit Aktienanalyse: Credit Karma bremst die Umsatzprognose 2027 - Helfen Mailchimp-Verkauf und Aktienrückkauf?
Die Intuit Aktienanalyse nach den Zahlen vom 19. November: Quartal über Plan, aber die Umsatzprognose 2027 sinkt wegen Credit Karma. Was dahintersteckt, was Analysten sagen und was die Intuit Aktie Prognose offenlässt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intuit Inc.
- Ticker
- INTU (Nasdaq)
- ISIN
- US4612021034
- Geschäftsjahr
- endet am 31. Juli
- Schlusskurs vor den Zahlen
- 313,24 USD
- Seit Jahresbeginn
- über -50%
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Februar 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 19.11.2026, Kursangaben: Schluss vor den Zahlen bzw. nachbörslich am 19.11.2026
Die Zahlen
Erstes Quartal: stark im Geschäft mit Unternehmen, schwächer bei Verbrauchern
Das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen läuft besser als geplant. Das Verbrauchergeschäft hält dagegen nicht mit.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz
|4,35 Mrd. USD
|+12%
|Global Business Solutions
|3,08 Mrd. USD
|+15%
|Online Ecosystem
|2,43 Mrd. USD
|+20%
|Consumer
|958 Mio. USD
|+7%
|Credit Karma
|-
|+9%
|Mailchimp
|313 Mio. USD
|-1%
Quartal bis 31. Oktober 2026. Veränderungen gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: Intuit, laut stock3, Newsquawk und Panabee
Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 2,91 US-Dollar klar über den erwarteten 2,46 US-Dollar. Der Vergleich zum Vorjahr hinkt allerdings: Intuit rechnet in der bereinigten Kennzahl künftig aktienbasierte Vergütung mit ein. Die Umstellung erklärt einen Teil des scheinbaren Rückgangs gegenüber den 3,34 US-Dollar vor einem Jahr.
Die Prognose
Was Intuit gekürzt hat - und was nicht
|Kennzahl
|Ausblick vom 25.08.2026
|Ausblick vom 19.11.2026
|Umsatz
|23,28 bis 23,51 Mrd. USD
|23,08 bis 23,37 Mrd. USD
|Umsatzwachstum
|9% bis 10%
|8% bis 9%
|Credit-Karma-Umsatz
|2,92 bis 2,97 Mrd. USD
|2,72 bis 2,83 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS
|22,88 bis 23,12 USD
|unverändert
Die Prognose schließt den geplanten Mailchimp-Verkauf nicht ein.
Quelle: Intuit, laut Fortune, Zacks, stock3 und MarketWatch
Für das zweite Quartal peilt Intuit 4,93 bis 4,95 Milliarden US-Dollar Umsatz an, ein Plus von 6% bis 7%. Das ist die eigentliche Bremse: Nach 12% im ersten Quartal verlangsamt sich das Wachstum bereits im nächsten.
Die Kreditfrage
Signal für nachlassende Kreditnachfrage?
Credit Karma verdient an Vermittlungen von Kreditkarten, Privatkrediten und Versicherungen. Das Segment wuchs im vierten Quartal des Vorjahres noch um 16% auf 743 Millionen US-Dollar, im ersten Quartal waren es nur noch 9%. Die Jahresprognose für Credit Karma wurde von 2,92 bis 2,97 Milliarden auf 2,72 bis 2,83 Milliarden US-Dollar gekürzt. Nach Angaben der ausgewerteten Quellen erläuterte Intuit die Nachfrage- und Monetarisierungsfaktoren dahinter nicht im Detail. Dass die Kürzung auf eine breitere Abkühlung der Kreditnachfrage der Verbraucher hindeutet, ist eine naheliegende, aber nicht belegte Lesart (Einschätzung der Redaktion).
Ein weiteres Indiz kommt aus dem Mittelstandsgeschäft: Bei QuickBooks Capital stieg die Risikovorsorge laut den Quartalsdaten auf 63 Millionen US-Dollar nach 38 Millionen, die Abschreibungen auf Kredite auf 53 Millionen nach 31 Millionen. Das ist ein kleiner, aber sichtbarer Hinweis auf höhere Kreditrisiken.
Der Umbau
Mailchimp-Verkauf und Strategiewechsel
Zeitgleich trennt sich Intuit von Mailchimp. Käufer ist Bending Spoons, der Preis beträgt rund 3,68 Milliarden US-Dollar, davon 3,31 Milliarden in bar und 368 Millionen in Aktien des Käufers. Das Geld soll in Aktienrückkäufe fließen, der Abschluss wird für Anfang 2027 erwartet. Die Prognose enthält den Verkauf noch nicht und soll beim Abschluss aktualisiert werden. Im vergangenen Geschäftsjahr kaufte Intuit bereits Aktien für 5,5 Milliarden US-Dollar zurück, im August erhöhte der Konzern die Dividende um 15%.
Hinter der gedämpften Prognose steckt laut Konzernchef Sasan Goodarzi eine bewusste Entscheidung: Intuit will Preise und Einstiegsangebote verbessern, um bei TurboTax und Credit Karma mehr Kunden zu gewinnen, und dafür kurzfristig Umsatzwachstum opfern. Im Oktober startete dazu Credit Karma Tax mit kostenloser Bundessteuererklärung und 15 US-Dollar je Bundesstaat. An der Börse kam dieser Kurs schlecht an: Nach dem Ausblick im August stuften JPMorgan, Morgan Stanley und Bank of America die Aktie herab, mit Verweis auf den KI-Wettbewerb, der auch QuickBooks bedrohen könnte.
Kurs und Bewertung
Die Intuit Aktie nach der Halbierung
Vor den Zahlen schloss die Intuit Aktie bei 313,24 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat sie mehr als die Hälfte an Wert verloren. Auf Basis des Mittelpunkts der unveränderten EPS-Prognose von 23 US-Dollar ergibt sich ein erwartetes KGV von rund 13,6 (Redaktionsrechnung zum Kurs vor den Zahlen). Nach dem nachbörslichen Abschlag von mehr als 10% läge der Wert deutlich darunter. Die Bewertung ist also niedrig, aber sie spiegelt die Unsicherheit über KI und Wachstum.
Analysten
Was sagt die Intuit Aktie Prognose der Analysten?
Das Analystenlager ist gespalten. Die folgenden Einstufungen stammen aus der Zeit vor den Zahlen vom 19. November, Anpassungen danach liegen noch nicht vollständig vor. Es sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Evercore ISI
|Outperform
|400
|18.09.2026
|RBC Capital
|Outperform
|385
|02.10.2026
|TD Cowen
|Hold
|350
|09.11.2026
|Wells Fargo
|Equal-Weight
|330
|17.11.2026
Kursziele in US-Dollar. Weitergabe unverändert.
Quelle: Benzinga
Prognose
Intuit Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist nach diesem Kurssturz nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es sind Einschätzungen, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Bodenbildung oder Nachgeben
Erste Hinweise auf stabile Kreditnachfrage und Kaufinteresse nach dem Abschlag könnten die Aktie stabilisieren. Weitere Prognosekürzungen der Analysten oder ein schwacher Softwaresektor drücken dagegen weiter.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Steuersaison und Credit Karma
Die Steuersaison zu Jahresbeginn zeigt, ob die Preisoffensive neue Kunden bringt. Gelingt das, könnte die Aktie die Wachstumssorgen abschütteln. Bleibt Credit Karma schwach, bleibt das Papier unter Druck.
Langfristig: Wachstum mit KI statt trotz KI
Langfristig entscheidet, ob Intuit seine Plattform mit KI-Angeboten verteidigt und die Marge hält, oder ob günstigere Wettbewerber Marktanteile abgreifen.
Termine
Was Anleger der Intuit Aktie jetzt beobachten
Anfang 2027: Abschluss des Mailchimp-Verkaufs, danach aktualisierte Prognose.
Januar bis April 2027: Steuersaison mit TurboTax und Credit Karma Tax.
Voraussichtlich Februar 2027: Zahlen zum zweiten Quartal (Termin nicht bestätigt).
Laufend: Analystenanpassungen nach den Zahlen und Aktienrückkäufe.
FAQ
Häufige Fragen zur Intuit Aktie
Warum fällt die Intuit Aktie? Trotz übertroffener Erwartungen im ersten Quartal senkte Intuit die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027. Nachbörslich verlor die Aktie mehr als 10%.
Wie lautet die neue Umsatzprognose von Intuit? 23,08 bis 23,37 Milliarden US-Dollar, zuvor 23,28 bis 23,51 Milliarden.
Was ist bei Credit Karma passiert? Das Wachstum sank von 16% im vierten Quartal auf 9% im ersten Quartal, die Jahresprognose wurde gekürzt.
Verkauft Intuit Mailchimp? Ja, an Bending Spoons für rund 3,68 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss wird für Anfang 2027 erwartet.
Wie lautet die Intuit Aktie Prognose der Analysten? Gemischt: Die Einstufungen reichen von Outperform bis Hold, Anpassungen nach den Zahlen stehen noch aus.
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