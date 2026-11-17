Wie lautet die Intuit Aktienprognose der Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel liegt laut stockanalysis.com bei 407,89 Dollar, der Median bei 400 Dollar. Die Spanne reicht von 290 bis 732 Dollar.

Wann legt Intuit Zahlen vor?

Am Donnerstag, 19. November 2026, nach US-Börsenschluss.

Was erwartet Intuit für das erste Quartal?

4,294 bis 4,313 Milliarden Dollar Umsatz und 2,44 bis 2,48 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.

Warum fällt die Intuit Aktie heute?

Wegen eines breiten Ausverkaufs bei Software-Werten, getrieben von KI-Sorgen und dem bevorstehenden Börsengang von Anthropic.

Was erwarten Analysten für die Intuit Aktie 2027?

Laut stockanalysis.com rund 23,41 Milliarden Dollar Umsatz und 23,80 Dollar Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027.