Die Intuit Aktie (Ticker INTU, Nasdaq; ISIN US4612021034) gehört am Dienstag zu den größten Verlierern im Nasdaq 100: Gegen 12:10 Uhr New Yorker Zeit (18:10 Uhr MEZ) kostete das Papier 322,12 Dollar, 6,78 Prozent weniger als zum Wochenauftakt. Auslöser ist ein breiter Ausverkauf bei Software-Werten zwei Tage vor den eigenen Quartalszahlen. Die Intuit Aktienprognose der Analysten liegt dennoch bei durchschnittlich rund 408 Dollar – gut ein Viertel über dem aktuellen Kurs.
Intuit Aktie Prognose: Software-Ausverkauf drückt den Kurs um fast 7 Prozent, Analysten sehen im Schnitt rund 408 Dollar – was müssen die Zahlen am Donnerstag liefern?
Zwei Tage vor den Quartalszahlen gerät der TurboTax- und QuickBooks-Anbieter in den Sog des Software-Ausverkaufs. Die Intuit Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 408 Dollar, die Ziele reichen von 290 bis 732 Dollar. Wells Fargo hebt das Ziel auf 330 Dollar. Was Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele, Bewertung und Szenarien für die Intuit Aktie bedeuten.
Am Donnerstag nach US-Börsenschluss legt Intuit die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Für die Intuit Aktie Prognose zählt dann vor allem, ob das Management seinen Jahresausblick bestätigt und ob das Wachstum bei QuickBooks die Sorgen vor künstlicher Intelligenz entkräften kann.
Software-Ausverkauf
Salesforce, Workday, Adobe und Intuit fallen deutlich; als Belastung gelten KI-Ängste und der Börsengang von Anthropic am Donnerstag.
Messlatte für Donnerstag
Intuit erwartet 4,29 bis 4,31 Mrd. Dollar Umsatz und 2,44 bis 2,48 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie, der Konsens liegt bei 4,30 Mrd. und 2,47 Dollar.
Niedrige Bewertung
Mit einem erwarteten KGV um 14 ist Intuit so günstig bewertet wie selten – nach einem Kursrückgang von rund der Hälfte seit Jahresbeginn.
Geteilte Analystenmeinungen
20 von 34 Analysten raten zum Kauf, 12 zum Halten, zwei zum Verkauf; Wells Fargo hob das Ziel heute auf 330 Dollar.
Der Auslöser
Warum fällt die Intuit Aktie – und was hat Anthropic damit zu tun?
Software-Aktien stehen am Dienstag breit unter Druck. Laut Reuters fielen am Vormittag Salesforce um 5,7 Prozent, Workday um 5,5 Prozent, Intuit um 4,1 Prozent und Adobe um 3,5 Prozent; im Tagesverlauf weitete Intuit die Verluste auf fast 7 Prozent aus. Yahoo Finance verweist auf den Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic: Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar, der Ausgabepreis soll am Mittwoch festgelegt werden, die Erstnotiz an der Nasdaq ist für Donnerstag geplant. Fonds könnten Software-Aktien verkaufen, um Mittel für die Zeichnung freizumachen. Dahinter steht die grundsätzliche Sorge, dass KI-Anwendungen klassische Software-Geschäftsmodelle angreifen.
Für Intuit kommt der Rückschlag nach einer schwierigen Phase: Laut Investing.com hatte die Aktie Anfang November seit Jahresbeginn bereits fast 48 Prozent verloren, im Oktober aber um 24 Prozent zugelegt. Vom 52-Wochen-Hoch bei rund 682 Dollar ist sie inzwischen mehr als die Hälfte entfernt, das 52-Wochen-Tief liegt bei 252,84 Dollar. Der Börsenwert ist auf rund 86 Milliarden Dollar geschrumpft.
Geschäftsmodell
Womit verdient Intuit sein Geld?
Intuit ist der führende Anbieter von Finanzsoftware für Verbraucher und kleine Unternehmen in den USA. Zum Konzern gehören die Steuersoftware TurboTax, die Buchhaltungsplattform QuickBooks, das Finanzportal Credit Karma und die E-Mail-Marketing-Lösung Mailchimp. Das Geschäft ist stark saisonal: Der Großteil des TurboTax-Umsatzes fällt in die US-Steuersaison im dritten Geschäftsquartal (Februar bis April). Im ersten Quartal, das jetzt berichtet wird, dominiert deshalb das Geschäft mit kleinen Unternehmen rund um QuickBooks. Intuit setzt seit Jahren selbst auf KI-Assistenten in seinen Produkten – die Börse fragt sich derzeit, ob das reicht, um neue KI-Konkurrenz abzuwehren.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Intuit Aktienprognose des Unternehmens?
Intuit wächst weiter zweistellig – doch das Tempo lässt nach, und die Rechenweise beim Gewinn ändert sich.
Im Geschäftsjahr 2026 (bis Ende Juli) steigerte Intuit den Umsatz um 14 Prozent auf 21,45 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 20 Prozent auf 24,27 Dollar. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres stellt das Management 4,294 bis 4,313 Milliarden Dollar Umsatz (+11 %) und 2,44 bis 2,48 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Für das Gesamtjahr 2027 erwartet Intuit 23,28 bis 23,51 Milliarden Dollar Umsatz (+9 bis 10 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 22,88 bis 23,12 Dollar; den Ausblick hat der Konzern im September bestätigt.
Wichtig für den Vergleich: Ab dem Geschäftsjahr 2027 rechnet Intuit die aktienbasierte Vergütung nicht mehr aus dem bereinigten Ergebnis heraus. Der scheinbare Rückgang von 24,27 auf rund 23 Dollar je Aktie ist daher kein operativer Einbruch. Der Konsens erwartet laut stockanalysis.com für 2027 rund 23,41 Milliarden Dollar Umsatz und 23,80 Dollar Gewinn je Aktie, MarketBeat nennt 23,02 Dollar. Für 2028 rechnen Analysten mit 25,50 Milliarden Dollar Umsatz und 26,91 Dollar Gewinn je Aktie.
|Kennzahl
|Prognose Q1 GJ27
|Konsens Q1
|Prognose GJ 2027
|Konsens GJ 2027
|Konsens GJ 2028
|Umsatz
|4,29–4,31 Mrd. $
|4,30 Mrd. $
|23,28–23,51 Mrd. $
|23,41 Mrd. $
|25,50 Mrd. $
|Gewinn je Aktie
|2,44–2,48 $
|2,47 $
|22,88–23,12 $
|23,80 $
|26,91 $
|KGV (Kurs 322 $)
|–
|–
|rund 14
|13,5
|12,0
Geschäftsjahr endet Ende Juli. EPS bereinigt; ab GJ 2027 ohne Herausrechnung der aktienbasierten Vergütung. KGV eigene Rechnung mit 322 USD.
Quelle: Intuit 8-K (25.08.2026), stockanalysis.com, Earnings Whispers via finviz
Dazu kommt eine hohe Ausschüttungsbereitschaft: Intuit kaufte im Geschäftsjahr 2026 für 5,5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück und hat noch eine Ermächtigung über 7,9 Milliarden Dollar. Die Quartalsdividende wurde um 15 Prozent auf 1,38 Dollar erhöht.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Intuit Aktie zu?
Laut stockanalysis.com stufen 20 von 34 Analysten die Intuit Aktie mit „Kaufen“ oder „Starkem Kaufen“ ein, zwölf mit „Halten“, zwei mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 407,89 Dollar, der Median bei 400 Dollar; MarketScreener kommt auf 405,60 Dollar. Die Spanne ist ungewöhnlich breit und reicht von 290 bis 732 Dollar. Gemessen am Kurs von 322 Dollar entspricht das Durchschnittsziel einem Potenzial von rund 27 Prozent.
Die jüngsten Studien sind deutlich vorsichtiger als der Durchschnitt. Wells Fargo hob das Ziel am Dienstag laut Investing.com von 300 auf 330 Dollar, bleibt aber bei „Equal Weight“ und senkte die Margenschätzung für 2028. BMO bestätigte am 11. November „Outperform“ mit 412 Dollar, RBC-Analyst Rishi Jaluria am selben Tag „Outperform“ mit 385 Dollar. TD Cowen erhöhte am 9. November von 346 auf 350 Dollar bei „Hold“ und sieht im ersten Quartal keine Kurstreiber. Morgan Stanley steht mit „Hold“ bei 315 Dollar.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Wells Fargo
|Equal Weight
|300 → 330
|17.11.2026
|Investing.com
|BMO Capital Markets
|Outperform
|412
|11.11.2026
|stockanalysis.com
|RBC Capital (Rishi Jaluria)
|Outperform
|385
|11.11.2026
|stockanalysis.com
|TD Cowen (Jared Levine)
|Hold
|346 → 350
|09.11.2026
|Investing.com
|Morgan Stanley (Adam Wood)
|Hold
|315
|12.10.2026
|stockanalysis.com
|Citi (Steve Enders)
|Buy
|416
|07.10.2026
|stockanalysis.com
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Investing.com, stockanalysis.com
Bewertung
Ist die Intuit Aktie im Software-Vergleich günstig?
Mit einem erwarteten KGV von 13,9 laut stockanalysis.com ist die Intuit Aktie für einen Software-Konzern mit zweistelligem Wachstum niedrig bewertet. Wells Fargo kommt auf das rund 15-Fache der Gewinne der nächsten zwölf Monate, das rund 4-Fache des Umsatzes und das 11,5-Fache des freien Cashflows. Im Vergleich liegt Intuit etwa auf dem Niveau von Salesforce, Adobe ist mit einem KGV von gut 9 noch günstiger. Die niedrigen Multiplikatoren zeigen, wie stark die Börse das Risiko durch KI-Konkurrenz derzeit gewichtet.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Kursstand
|Intuit
|13,9
|13.11.2026
|Adobe
|9,1
|13.11.2026
|Salesforce
|14,9
|13.11.2026
|Workday
|17,3
|26.10.2026
Erwartetes KGV laut stockanalysis.com mit unterschiedlichem Kursstand; Workday-Wert mit Kurs vom 26.10.2026.
Quelle: stockanalysis.com
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Intuit Aktie Prognose?
Mit dem Rückschlag ist die Intuit Aktie an ihre 50-Tage-Linie zurückgefallen, die laut MarketBeat bei rund 318 Dollar verläuft; die 200-Tage-Linie liegt deutlich höher bei rund 351 Dollar. Hält die Zone um 318 Dollar nicht, rückt die runde Marke von 300 Dollar in den Blick, darunter das 52-Wochen-Tief bei 252,84 Dollar. Nach oben müsste die Aktie zunächst die 200-Tage-Linie und dann das Hoch nach den letzten Zahlen bei rund 366 Dollar zurückerobern. Der Optionsmarkt preist laut Investing.com eine Bewegung von rund 5,2 Prozent nach den Zahlen ein, gut 17 Dollar in jede Richtung.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Intuit Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|412–416 $ (BMO, Citi), Höchstziel 732 $
|Niedrige Bewertung, stabiles Wachstum, hohe Rückkäufe, eigene KI-Assistenten als Vorteil
|Base-Case
|rund 400–408 $ (Median/Ø von 34 Analysten)
|Zahlen im Rahmen der Prognose, Bestätigung des Jahresausblicks
|Bear-Case
|290–330 $ (Tiefstziel, Wells Fargo)
|KI-Konkurrenz, nachlassendes Wachstum, sinkende Margenerwartungen
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen. Höchst- und Tiefstziel ohne Hausnamen laut stockanalysis.com.
Quelle: stockanalysis.com, Investing.com, Yahoo Finance
Termine
Was Anleger bei der Intuit Aktie jetzt beobachten
18. November: Preisfestsetzung beim Anthropic-Börsengang.
19. November, nach US-Börsenschluss (ab 22 Uhr MEZ): Intuit-Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027; am selben Tag Erstnotiz von Anthropic an der Nasdaq.
Im Fokus: Wachstum von QuickBooks Online, Bestätigung des Jahresausblicks, Aussagen zur KI-Strategie und zur Steuersaison 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur Intuit Aktienprognose
Wie lautet die Intuit Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut stockanalysis.com bei 407,89 Dollar, der Median bei 400 Dollar. Die Spanne reicht von 290 bis 732 Dollar.
Wann legt Intuit Zahlen vor?
Am Donnerstag, 19. November 2026, nach US-Börsenschluss.
Was erwartet Intuit für das erste Quartal?
4,294 bis 4,313 Milliarden Dollar Umsatz und 2,44 bis 2,48 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.
Warum fällt die Intuit Aktie heute?
Wegen eines breiten Ausverkaufs bei Software-Werten, getrieben von KI-Sorgen und dem bevorstehenden Börsengang von Anthropic.
Was erwarten Analysten für die Intuit Aktie 2027?
Laut stockanalysis.com rund 23,41 Milliarden Dollar Umsatz und 23,80 Dollar Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Equal Weight“ mit Kursziel 330 US-Dollar von Wells Fargo, laut Investing.com vom 17.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Wells Fargo Securities, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, TD Cowen / TD Securities, Morgan Stanley. Für Citi lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Intuit Inc. (INTU): Halten, Kursziel 330,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Wells Fargo Securities vom 17.11.2026, 12:18 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 18:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 18:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Wells Fargo Securities.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.