Seit Jahresbeginn hat die Intuit Aktie fast die Hälfte ihres Werts verloren – Ende 2025 kostete sie noch rund 653 US-Dollar. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 252,84 bis 682,27 US-Dollar. Auf Monatssicht liegt die Aktie dagegen leicht im Plus: Mitte Oktober schloss sie bei 325,15 US-Dollar. Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 318 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 351 US-Dollar – der Kurs bewegt sich damit genau zwischen beiden Durchschnitten.