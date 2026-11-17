Die Intuit Aktie zählt am Dienstagmorgen zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) verliert das Papier des Softwarekonzerns hinter TurboTax und QuickBooks (Ticker: INTU, Nasdaq; ISIN: US4612021034) 3,62 Prozent auf 333,06 US-Dollar. Eine konkrete Unternehmensnachricht liegt nicht vor; Intuit wird von einer breiten Verkaufswelle bei Software-Aktien erfasst – zwei Tage vor den eigenen Quartalszahlen.
Intuit Aktie Nasdaq100 Verlierer: Zwei Tage vor den Zahlen erfasst die Software-Schwäche den TurboTax-Konzern – wird der Donnerstag zum Wendepunkt?
Die Intuit Aktie gehört zum US-Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:59 Uhr Ortszeit (15:59 Uhr MEZ) fällt sie um 3,62 Prozent auf 333,06 US-Dollar. Eine eigene Nachricht gibt es nicht – Software-Werte stehen breit unter Druck, und am Donnerstag legt Intuit Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vor.
INTUINTU
Intuit Aktie Nasdaq100 Verlierer
Warum fällt die Intuit Aktie heute – und warum gerade jetzt?
Schon vorbörslich lag Intuit laut Investing.com 4,25 Prozent im Minus. Kurz nach Handelsbeginn führte MarketScreener die Aktie mit minus 4,96 Prozent unter den größten S&P-500-Verlierern, gemeinsam mit Salesforce und Workday. Weil der Nasdaq 100 um 15:59 Uhr MEZ praktisch unverändert notierte, handelt es sich um eine branchenspezifische Bewegung.
Software-Werte breit unter Druck
Workday ist größter Nasdaq100 Verlierer, Salesforce verliert mehr als sechs Prozent. Einen einheitlichen Auslöser nennt keine Quelle.
Positionierung vor den Zahlen
Am Donnerstag nach US-Börsenschluss legt Intuit Zahlen vor. Dass Anleger vorher Risiko abbauen, ist eine naheliegende Einordnung, aber nicht belegt.
KI-Sorgen als Dauerthema
Am 26. August war die Aktie um rund zwölf Prozent eingebrochen – damals auf Ängste, KI könne Steuer- und Buchhaltungssoftware verdrängen, und auf eine Wachstumsprognose von nur noch neun bis zehn Prozent (247wallst).
Was erwartet der Markt von den Intuit-Zahlen am Donnerstag?
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. Oktober) hat Intuit einen Umsatz von 4,294 bis 4,313 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, ein Plus von rund elf Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt das Management 2,44 bis 2,48 US-Dollar an. Der Konsens liegt laut Earnings Whispers bei 2,47 US-Dollar je Aktie und 4,30 Milliarden US-Dollar Umsatz. Für das Gesamtjahr erwartet Intuit 23,28 bis 23,51 Milliarden US-Dollar Umsatz.
|Kennzahl
|Prognose Intuit
|Konsens
|Umsatz Q1
|4,294–4,313 Mrd. USD
|4,30 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS Q1
|2,44–2,48 USD
|2,47 USD
|Umsatz GJ 2027
|23,28–23,51 Mrd. USD
|–
Quelle: Intuit (Prognose, bestätigt am Investorentag); Earnings Whispers via Finviz (Konsens)
Im Blick stehen laut Vorschauberichten vor allem die Kundenentwicklung bei QuickBooks. Wells Fargo hob am Dienstag laut ad-hoc-news die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 an und hob QuickBooks positiv hervor, äußerte aber Zweifel an der Nachhaltigkeit des Steuerwachstums.
Wo steht die Intuit Aktie im Chartbild?
Seit Jahresbeginn hat die Intuit Aktie fast die Hälfte ihres Werts verloren – Ende 2025 kostete sie noch rund 653 US-Dollar. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 252,84 bis 682,27 US-Dollar. Auf Monatssicht liegt die Aktie dagegen leicht im Plus: Mitte Oktober schloss sie bei 325,15 US-Dollar. Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 318 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 351 US-Dollar – der Kurs bewegt sich damit genau zwischen beiden Durchschnitten.
Was sollten Anleger bei der Intuit Aktie jetzt beachten?
Der Donnerstag ist der entscheidende Termin: Intuit veröffentlicht die Q1-Zahlen nach US-Börsenschluss, die Telefonkonferenz beginnt um 16:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MEZ). Mit den Zahlen wird üblicherweise auch die nächste Quartalsdividende angekündigt; zuletzt zahlte Intuit 1,38 US-Dollar je Aktie.
FAQ zur Intuit Aktie
Warum fällt die Intuit Aktie heute? Ohne konkrete Unternehmensnachricht; Software-Aktien wie Workday und Salesforce stehen breit unter Druck, zudem stehen am Donnerstag Zahlen an.
Wie hoch steht die Intuit Aktie? Gegen 9:59 Uhr ET (15:59 Uhr MEZ) bei 333,06 US-Dollar, minus 3,62 Prozent.
Welchen Ticker und welche ISIN hat Intuit? Ticker INTU an der Nasdaq, ISIN US4612021034.
Wann legt Intuit die nächsten Zahlen vor? Am Donnerstag, 19. November, nach US-Börsenschluss.
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