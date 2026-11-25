Eine Woche nach den Quartalszahlen ist keine Beruhigung in Sicht. Die Intuit Aktie (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Handelssymbol: ITU, US-Handelssymbol: INTU) schloss am Mittwoch 2,76 Prozent tiefer bei 271,72 Dollar und zählt zu den Nasdaq100 Verlierern. Seit Jahresbeginn hat das Papier mehr als die Hälfte seines Wertes verloren.
Intuit Aktie: Nasdaq100 Verlierer findet keinen Boden – minus 57 Prozent seit Jahresbeginn
Die Intuit Aktie zählt zum Handelsschluss erneut zu den Nasdaq100 Verlierern: Der Hersteller von TurboTax und QuickBooks verliert 2,76 Prozent auf 271,72 Dollar. Seit der gesenkten Prognose vor einer Woche reißen die Verkäufe nicht ab. Die Analyse zeigt, was hinter dem Vertrauensverlust steckt.
Die Gründe für den Kursverlust
Ein Geschäftsbereich zieht alles nach unten
Am 19. November meldete Intuit Zahlen, die über den Erwartungen lagen. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 4,35 Milliarden Dollar. Gleichzeitig senkte der Konzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Verantwortlich ist die Finanzplattform Credit Karma. Statt 11 bis 13 Prozent Wachstum erwartet Intuit dort nur noch 3 bis 7 Prozent.
Als Gründe nennt das Unternehmen höhere Zinsen und einen schnelleren Wechsel der Verbraucher zu KI-Werkzeugen. Am selben Tag gab Intuit bekannt, die E-Mail-Marketing-Tochter Mailchimp für rund 3,68 Milliarden Dollar an einen italienischen Technologiekonzern zu verkaufen. Am Mittwoch setzte der Druck auf Softwarewerte die Abwärtsbewegung fort.
Gesenkte Umsatzprognose
Für das Gesamtjahr erwartet Intuit weniger Erlöse als bisher.
Schwäche bei Credit Karma
Das Wachstum der Finanzplattform bricht ein.
KI als Konkurrenz
Verbraucher nutzen zunehmend KI-Assistenten für Finanzfragen.
Einordnung
Hoher Mittelzufluss, tiefes Misstrauen
Intuit verdient weiterhin viel Geld. Über zwölf Monate erwirtschaftete der Konzern einen freien Mittelzufluss von gut 9 Milliarden Dollar, und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr blieb unverändert. Der Nasdaq100 Verlierer wird trotzdem verkauft, weil Anleger eine Grundsatzfrage stellen: Braucht es Steuer- und Finanzsoftware in ihrer heutigen Form noch, wenn KI-Assistenten dieselben Aufgaben erledigen?
Die Intuit Aktie notiert rund 59 Prozent unter ihrem Hoch der vergangenen zwölf Monate. Das Tief dieses Zeitraums liegt bei 252,84 Dollar.
Häufige Fragen zur Intuit Aktie
Warum ist die Intuit Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Intuit hat am 19. November 2026 seine Umsatzprognose gesenkt, weil die Finanzplattform Credit Karma langsamer wächst. Am 25. November schloss die Aktie weitere 2,76 Prozent tiefer bei 271,72 Dollar.
Was passiert mit Mailchimp?
Intuit verkauft die E-Mail-Marketing-Tochter für rund 3,68 Milliarden Dollar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Intuit Aktie?
Die ISIN lautet US4612021034, die WKN 886053. An der Nasdaq wird die Aktie unter INTU gehandelt.
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