Am 19. November meldete Intuit Zahlen, die über den Erwartungen lagen. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 4,35 Milliarden Dollar. Gleichzeitig senkte der Konzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Verantwortlich ist die Finanzplattform Credit Karma. Statt 11 bis 13 Prozent Wachstum erwartet Intuit dort nur noch 3 bis 7 Prozent.

Als Gründe nennt das Unternehmen höhere Zinsen und einen schnelleren Wechsel der Verbraucher zu KI-Werkzeugen. Am selben Tag gab Intuit bekannt, die E-Mail-Marketing-Tochter Mailchimp für rund 3,68 Milliarden Dollar an einen italienischen Technologiekonzern zu verkaufen. Am Mittwoch setzte der Druck auf Softwarewerte die Abwärtsbewegung fort.