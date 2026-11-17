wird der Donnerstag mit Zahlen und Anthropic-Debüt zum Doppeltest?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 19:12 4 Min.

Die Intuit Aktie ist zur Mittagszeit an der Wall Street größter Nasdaq100 Verlierer: Gegen 11:58 Uhr Ortszeit (17:58 Uhr MEZ) fällt sie um 6,72 Prozent auf 322,35 US-Dollar. Eine eigene Nachricht gibt es nicht – die Angst vor KI-Konkurrenz für Software trifft den TurboTax-Konzern zwei Tage vor den Quartalszahlen besonders hart.

Die Intuit Aktie ist am Dienstagmittag der größte Nasdaq100 Verlierer: Gegen 11:58 Uhr New Yorker Zeit (17:58 Uhr MEZ) verliert das Papier des Softwarekonzerns hinter TurboTax, QuickBooks und Credit Karma (Ticker: INTU, Nasdaq; ISIN: US4612021034) 6,72 Prozent auf 322,35 US-Dollar. Zum Handelsstart hatte das Minus noch bei 3,62 Prozent gelegen – der Abverkauf hat sich also deutlich beschleunigt. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser liegt nicht vor.

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Intuit Aktie gegen 11:58 Uhr ET (17:58 Uhr MEZ) -6,72 % Kurs zum selben Zeitpunkt 322,35 USD Tagestief bis 12:10 Uhr ET 320,61 USD Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 19.11. Quelle : finanzen.at, Stand 17.11.2026, 17:58 Uhr MEZ; Motley Fool (Tagesspanne, 12:10 Uhr ET)

Intuit Aktie Nasdaq100 Verlierer Warum fällt die Intuit Aktie heute – so viel stärker als der Markt?

Der Nasdaq 100 verliert zur Mittagszeit 1,59 Prozent auf 26.764,53 Punkte. Intuit fällt mehr als viermal so stark. Laut Motley Fool gibt es keine unternehmensspezifische Nachricht; die Aktie wird von der breiten Verkaufswelle bei Software-Werten erfasst, die auch Salesforce, Workday, Adobe und Datadog trifft.

01 KI-Angst erreicht einen neuen Höhepunkt Anleger fürchten zunehmend, dass KI-Assistenten klassische Software verdrängen könnten – bei Intuit betrifft das Steuererklärung und Buchhaltung. Mehrere Marktberichte bringen den Software-Ausverkauf mit dem bevorstehenden Börsengang von Anthropic in Verbindung. 02 Wachstum hat sich verlangsamt Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Intuit laut Motley Fool ein Umsatzplus von rund neun bis zehn Prozent in Aussicht, nach 14 Prozent im Vorjahr. 03 Risikoabbau vor den Zahlen Am Donnerstag legt Intuit Zahlen vor. Dass Anleger vorher Positionen reduzieren, ist eine naheliegende Einordnung, aber nicht belegt.

Was hat der Anthropic-Börsengang mit der Intuit Aktie zu tun?

Anthropic, der Entwickler des KI-Assistenten Claude, will nach Reuters-Angaben am Donnerstag an der Nasdaq debütieren; die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie, die endgültige Preisfestsetzung wird für Mittwoch erwartet. Benzinga und Proactive Investors berichten, dass Software-Aktien wie Salesforce im Vorfeld deutlich verkauft werden. Für Intuit fällt der Donnerstag damit doppelt ins Gewicht: Am selben Tag, an dem Anthropic an die Börse geht, legt der Konzern seine eigenen Zahlen vor.

Ein direkter Zusammenhang zwischen dem Börsengang und den Kursverlusten bei Intuit ist nicht belegt; mehrere Berichte stellen ihn für die Software-Branche insgesamt her.

Was erwartet der Markt von den Intuit-Zahlen?

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. Oktober) hat Intuit 4,294 bis 4,313 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,44 bis 2,48 US-Dollar in Aussicht gestellt. Der Konsens liegt laut Earnings Whispers bei 2,47 US-Dollar je Aktie und 4,30 Milliarden US-Dollar Umsatz. Am Investorentag hatte das Management die Quartals- und Jahresprognose bestätigt.

Intuit: Ausblick und Erwartungen Q1 GJ 2027 Kennzahl Prognose Intuit Konsens Umsatz Q1 4,294–4,313 Mrd. USD 4,30 Mrd. USD Bereinigtes EPS Q1 2,44–2,48 USD 2,47 USD Umsatz GJ 2027 23,28–23,51 Mrd. USD – Quelle : Intuit (Prognose); Earnings Whispers via Finviz (Konsens)

Wo steht die Intuit Aktie im Chartbild?

Das Chartbild ist angeschlagen. Auf Zwölfmonatssicht hat die Aktie laut Motley Fool rund die Hälfte ihres Werts verloren; Ende 2025 kostete sie noch rund 653 US-Dollar. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 252,84 bis 682,27 US-Dollar. Mit dem Rutsch unter 325 US-Dollar nähert sich die Aktie der 50-Tage-Linie, die zuletzt bei rund 318 US-Dollar verlief – sie ist die nächste Marke, auf die Chartbeobachter schauen dürften.

Was für Intuit spricht – die Gegenargumente Das Management hat die Quartals- und Jahresprognose am Investorentag bestätigt.

Im vierten Quartal hatte Intuit die Gewinnerwartungen klar übertroffen.

Nach dem Kursrückgang um rund die Hälfte ist bereits viel Skepsis eingepreist.

Was sollten Anleger bei der Intuit Aktie jetzt beachten?

Der Donnerstag ist der entscheidende Termin: Intuit veröffentlicht die Zahlen zum ersten Quartal nach US-Börsenschluss, die Telefonkonferenz beginnt um 16:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MEZ). Schon heute Abend dürfte die Stimmung im Tech-Sektor von den Nvidia-Zahlen geprägt werden. Mit den Quartalszahlen kündigt Intuit üblicherweise auch die nächste Dividende an; zuletzt zahlte der Konzern 1,38 US-Dollar je Aktie.

Fazit Die Intuit Aktie ist am Dienstagmittag größter Nasdaq100 Verlierer – ohne eigene Nachricht, aber mitten in einer Software-Verkaufswelle, die sich bis zum Mittag verschärft hat. Am Donnerstag treffen eigene Zahlen und das Anthropic-Debüt zusammen; dann zeigt sich, ob der Kursrutsch eine Überreaktion war.

FAQ zur Intuit Aktie