Gegen den Strom: Die Intuit Aktie (Ticker INTU, Nasdaq; ISIN US4612021034) gehört am Montag zu den Nasdaq100 Gewinnern. Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) kostet das Papier des Software-Konzerns hinter TurboTax, QuickBooks, Credit Karma und Mailchimp 350,95 USD, das sind 2,71 Prozent mehr als zum Freitagsschluss. Eine konkrete Unternehmensnachricht steckt nach unserer Recherche nicht hinter dem Anstieg. Auffällig ist vielmehr das Muster: Während Chipwerte massiv verlieren und den Nasdaq 100 um 1,68 Prozent auf 27.474,59 Punkte drücken, stehen mit Adobe, Intuit und Autodesk gleich drei Softwarehäuser unter den fünf stärksten Werten des Index.
Intuit Aktie Nasdaq100 Gewinner: TurboTax-Konzern springt drei Tage vor den Zahlen an – Beginnt jetzt die Wende nach dem Kurssturz?
Die Intuit Aktie ist am Montag einer der Nasdaq100 Gewinner: Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) notiert sie bei 350,95 USD, ein Plus von 2,71 Prozent. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht. Während Chipwerte den Nasdaq 100 nach unten ziehen, sind Software-Aktien wie Adobe, Intuit und Autodesk gefragt – drei Tage vor den Quartalszahlen des TurboTax-Anbieters.
Nasdaq100 Gewinner Intuit
Warum steigt die Intuit Aktie heute – ohne eigene Nachricht?
Der Blick auf die Tageslisten liefert die wahrscheinlichste Erklärung. Auf der Verliererseite des Nasdaq 100 dominieren Halbleiter- und Hardwaretitel wie Lumentum, Sandisk, Arm und Intel mit Abschlägen von mehr als 6 Prozent. Auf der Gewinnerseite finden sich dagegen Anwendungssoftware und defensive Werte. Das spricht für eine Umschichtung innerhalb des Tech-Sektors: Geld fließt aus den zuletzt stark gelaufenen KI-Hardwarewerten in Software-Aktien, die in diesem Jahr deutlich zurückgeblieben sind. Ein ähnliches Muster gab es an der Wall Street bereits im September, als Software-Titel stiegen, während Chipwerte verloren.
Chip-Ausverkauf vor Nvidia-Zahlen
Nach dem angekündigten Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend stehen KI-Hardwarewerte unter Druck. Software-Anbieter hängen weniger direkt an den Investitionsbudgets für Rechenzentren.
Software-Werte im Gleichschritt
Adobe (+3,29 %) und Autodesk (+2,33 %) steigen gegen Mittag ähnlich stark wie Intuit. Das deutet auf eine Bewegung der ganzen Branche hin, nicht auf einen Einzeleffekt.
Positionierung vor den Quartalszahlen
Intuit legt am Donnerstag, 19. November, nach US-Börsenschluss die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Nach dem tiefen Kursrutsch in diesem Jahr gelten die Erwartungen als niedrig.
Nasdaq100 Gewinner nach schwachem Jahr
Wie tief ist die Intuit Aktie gefallen – und wie günstig ist sie jetzt?
Der Anstieg ist eine kleine Erholung nach einem sehr schwachen Jahr. Anfang November lag die Intuit Aktie laut Investing.com seit Jahresbeginn mit fast 48 Prozent im Minus. In den vergangenen 52 Wochen schwankte der Kurs zwischen 252,84 und 682,27 USD. Belastet hat vor allem die Sorge, dass KI-Agenten und Chatbots das Geschäft mit Steuer- und Buchhaltungssoftware angreifen könnten. Dazu kam im August ein Ausblick, der die Börse enttäuschte. Nach dem Absturz ist die Bewertung deutlich gesunken: StockAnalysis weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 21 auf Basis der vergangenen zwölf Monate und von rund 14 auf Basis der erwarteten Gewinne aus. Der Börsenwert lag zum Freitagsschluss bei gut 91 Milliarden USD.
Intuit selbst setzt darauf, KI als Chance zu nutzen. Der Konzern hat im Mai mehrjährige Partnerschaften mit Anthropic und OpenAI geschlossen. Damit sollen deren KI-Modelle in Intuit-Produkte einfließen und Steuer- und Finanzfunktionen von Intuit in Claude und ChatGPT nutzbar werden. Ende Oktober stellte Intuit zudem neue Funktionen rund um seine Plattform Intuit Intelligence vor und startete mit Credit Karma Tax ein kostenloses Angebot für die Bundessteuererklärung.
Termin am Donnerstag
Was erwarten Analysten von den Intuit Zahlen?
Für das erste Quartal, das am 31. Oktober endete, hat Intuit einen Umsatz von 4,294 bis 4,313 Milliarden USD in Aussicht gestellt, ein Plus von rund 11 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 2,44 bis 2,48 USD erreichen. Neu ist, dass Intuit die aktienbasierte Vergütung seit diesem Quartal nicht mehr aus dem bereinigten Ergebnis herausrechnet. Analysten erwarten im Schnitt rund 2,47 USD je Aktie. Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 plant Intuit mit 9 bis 10 Prozent Umsatzwachstum. Die Telefonkonferenz beginnt am Donnerstag um 16:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MEZ).
Die Wall Street ist gespalten. Die Analysten von TD Cowen sehen laut Investing.com vor den Zahlen kaum Kurstreiber und gehen davon aus, dass die Sorgen um KI-Risiken und Wettbewerb anhalten. Laut FactSet-Daten bei TradingView rieten Mitte Oktober 20 Analysten zum Kauf, 13 zum Halten und 2 zum Verkauf.
|Rang
|Gewinner
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Verlierer
|Kurs (USD)
|Veränderung
|1
|Adobe
|251,07
|+3,29 %
|Strategy
|103,71
|-7,09 %
|2
|Intuit
|350,95
|+2,71 %
|Lumentum
|554,80
|-7,01 %
|3
|Autodesk
|270,58
|+2,33 %
|Sandisk
|827,52
|-6,50 %
|4
|Comcast
|25,71
|+2,19 %
|Arm
|178,16
|-6,49 %
|5
|Paychex
|118,34
|+2,28 %
|Intel
|55,91
|-6,29 %
Paychex: Kurs laut finanzen.net (Handelsplatz BTT), Stand 19:02 Uhr MEZ (13:02 Uhr ET); übrige Werte Stand 17:59 Uhr MEZ.
Quelle: finanzen.at, Stand 17:59 Uhr MEZ; Paychex: finanzen.net, Stand 19:02 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Intuit Aktie
Warum steigt die Intuit Aktie heute?
Ohne eigene Unternehmensnachricht. Die Intuit Aktie (Ticker INTU, ISIN US4612021034) profitiert gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) mit +2,71 Prozent auf 350,95 USD davon, dass Anleger von Chipwerten in Software-Aktien umschichten. Auch Adobe und Autodesk gewinnen.
Wann legt Intuit die nächsten Quartalszahlen vor?
Am Donnerstag, 19. November 2026, nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt um 16:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MEZ).
Wie hat sich die Intuit Aktie in diesem Jahr entwickelt?
Sehr schwach: Anfang November lag sie seit Jahresbeginn mit fast 48 Prozent im Minus. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 252,84 bis 682,27 USD.
Was erwarten Analysten vom ersten Quartal?
Im Schnitt rund 2,47 USD bereinigten Gewinn je Aktie. Intuit selbst nennt 2,44 bis 2,48 USD und einen Umsatz von 4,294 bis 4,313 Milliarden USD.
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