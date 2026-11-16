Intuit Aktie Nasdaq100 Gewinner: TurboTax-Konzern springt drei Tage vor den Zahlen an – Beginnt jetzt die Wende nach dem Kurssturz?

Der Anstieg ist eine kleine Erholung nach einem sehr schwachen Jahr. Anfang November lag die Intuit Aktie laut Investing.com seit Jahresbeginn mit fast 48 Prozent im Minus. In den vergangenen 52 Wochen schwankte der Kurs zwischen 252,84 und 682,27 USD. Belastet hat vor allem die Sorge, dass KI-Agenten und Chatbots das Geschäft mit Steuer- und Buchhaltungssoftware angreifen könnten. Dazu kam im August ein Ausblick, der die Börse enttäuschte. Nach dem Absturz ist die Bewertung deutlich gesunken: StockAnalysis weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 21 auf Basis der vergangenen zwölf Monate und von rund 14 auf Basis der erwarteten Gewinne aus. Der Börsenwert lag zum Freitagsschluss bei gut 91 Milliarden USD.