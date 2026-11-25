Es gibt Kursverluste, die mit schlechten Zahlen beginnen. Bei der Intuit Aktie begann er mit guten. Am 19. November meldete der Hersteller von TurboTax und QuickBooks einen Quartalsumsatz, der um 12 Prozent gestiegen war und über den Erwartungen lag. Eine Woche später steht das Papier nach Angaben von comdirect bei 271,72 Dollar, weitere 2,76 Prozent tiefer als am Vortag. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 57 Prozent verloren. Der Grund ist eine einzige Sparte und eine Frage, die weit darüber hinausreicht.
Intuit Aktie: Minus 57 Prozent seit Jahresbeginn – frisst die KI das Geschäft mit Steuersoftware?
Die Intuit Aktie verliert auch am Mittwoch und notiert nach Angaben von comdirect bei rund 272 Dollar. Seit der gesenkten Prognose für Credit Karma reißen die Verkäufe nicht ab, obwohl der Konzern Milliarden verdient. Was hinter dem Vertrauensverlust steckt.
Der Auslöser
Eine Sparte zieht den ganzen Konzern nach unten
Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz auf 4,35 Milliarden Dollar. Gleichzeitig senkte Intuit die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 23,08 bis 23,37 Milliarden Dollar. Verantwortlich ist die Finanzplattform Credit Karma. Statt 11 bis 13 Prozent Wachstum erwartet der Konzern dort nur noch 3 bis 7 Prozent.
Als Gründe nennt das Unternehmen höhere Zinsen und einen schnelleren Wechsel der Verbraucher zu KI-Werkzeugen. Am selben Tag gab Intuit bekannt, die E-Mail-Marketing-Tochter Mailchimp für rund 3,68 Milliarden Dollar zu verkaufen. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr blieb unverändert.
Die Grundsatzfrage
Neun Milliarden Dollar Mittelzufluss, und trotzdem Misstrauen
Intuit verdient weiterhin viel Geld. Über zwölf Monate erwirtschaftete der Konzern einen freien Mittelzufluss von gut 9 Milliarden Dollar. Dass die Aktie dennoch verkauft wird, liegt an einer Grundsatzfrage, die Anleger derzeit an viele Softwarefirmen richten: Braucht es Steuer- und Finanzsoftware in ihrer heutigen Form noch, wenn KI-Assistenten dieselben Aufgaben erledigen?
Dass Intuit selbst den Wechsel der Verbraucher zu KI-Werkzeugen als Grund für die schwächere Prognose nennt, gibt dieser Sorge Nahrung. Die Intuit Aktie notiert rund 59 Prozent unter ihrem Hoch der vergangenen zwölf Monate. Das Tief dieses Zeitraums liegt bei 252,84 Dollar.
Bei der Intuit Aktie geht es nicht mehr um ein Quartal. Es geht darum, ob Software, die Formulare ausfüllt, im Zeitalter der KI-Assistenten noch ein Wachstumsgeschäft ist.
Häufige Fragen zur Intuit Aktie
Warum fällt die Intuit Aktie?
Intuit hat am 19. November 2026 seine Umsatzprognose gesenkt, weil die Finanzplattform Credit Karma langsamer wächst.
Was passiert mit Mailchimp?
Intuit verkauft die E-Mail-Marketing-Tochter für rund 3,68 Milliarden Dollar.
Verdient Intuit noch Geld?
Ja. Der freie Mittelzufluss lag über zwölf Monate bei gut 9 Milliarden Dollar, die Gewinnprognose wurde bestätigt.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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