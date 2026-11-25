Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz auf 4,35 Milliarden Dollar. Gleichzeitig senkte Intuit die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 23,08 bis 23,37 Milliarden Dollar. Verantwortlich ist die Finanzplattform Credit Karma. Statt 11 bis 13 Prozent Wachstum erwartet der Konzern dort nur noch 3 bis 7 Prozent.

Als Gründe nennt das Unternehmen höhere Zinsen und einen schnelleren Wechsel der Verbraucher zu KI-Werkzeugen. Am selben Tag gab Intuit bekannt, die E-Mail-Marketing-Tochter Mailchimp für rund 3,68 Milliarden Dollar zu verkaufen. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr blieb unverändert.