Es ist eines der teuersten Eingeständnisse der Softwarebranche: Intuit trennt sich von Mailchimp – für rund 3,68 Milliarden Dollar. Bezahlt hatte der Konzern 2021 rund 12 Milliarden. Die Intuit-Aktie reagierte heftig: Nachbörslich ging es am Donnerstag um 12 Prozent auf 272,78 Dollar nach unten, obwohl das Quartal besser ausfiel als erwartet. Im regulären Handel am Freitag holte die Aktie einen großen Teil davon wieder auf. Der Tag zeigt, wie nervös Anleger auf jedes Signal reagieren, dass KI etablierte Geschäftsmodelle angreift.