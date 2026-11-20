Es ist eines der teuersten Eingeständnisse der Softwarebranche: Intuit trennt sich von Mailchimp – für rund 3,68 Milliarden Dollar. Bezahlt hatte der Konzern 2021 rund 12 Milliarden. Die Intuit-Aktie reagierte heftig: Nachbörslich ging es am Donnerstag um 12 Prozent auf 272,78 Dollar nach unten, obwohl das Quartal besser ausfiel als erwartet. Im regulären Handel am Freitag holte die Aktie einen großen Teil davon wieder auf. Der Tag zeigt, wie nervös Anleger auf jedes Signal reagieren, dass KI etablierte Geschäftsmodelle angreift.
Intuit-Aktie: 12 Milliarden bezahlt, für 3,68 Milliarden verkauft – das Mailchimp-Kapitel endet mit 69 Prozent Abschlag
Intuit schlägt die Erwartungen und stürzt nachbörslich trotzdem um 12 Prozent ab. Schuld sind Credit Karma, eine gesenkte Umsatzprognose und der Verkauf von Mailchimp. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Die Zahlen
Ein starkes Quartal, das niemanden interessiert
Operativ lieferte Intuit: Der Umsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 12 Prozent auf 4,354 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie sprang von 1,87 auf 2,91 Dollar. Analysten hatten je nach Erhebung mit 2,64 bis 2,70 Dollar gerechnet. Die Jahresziele für operatives Ergebnis und Gewinn je Aktie bestätigte der Konzern.
Gesenkt wurde dagegen die Umsatzprognose: Intuit erwartet nun 23,081 bis 23,365 Milliarden Dollar, ein Plus von 8 bis 9 Prozent. Zuvor waren 23,28 bis 23,51 Milliarden Dollar angepeilt. Der Analystenkonsens lag laut Visible Alpha bei rund 23,40 Milliarden.
Das Problem
Credit Karma: Wenn die KI den Kunden abfängt
Die Kürzung geht nach Angaben von Finanzchef Sandeep Aujla allein auf Credit Karma zurück. Die Finanzplattform wuchs zwar um 9 Prozent auf 708 Millionen Dollar, blieb aber unter den internen Erwartungen. Für das Gesamtjahr stellt Intuit dort nur noch 3 bis 7 Prozent Wachstum in Aussicht statt 11 bis 13 Prozent.
Brisant ist die Begründung. Das Management nennt neben höheren Zinsen eine schneller als erwartete Verlagerung: Verbraucher suchen Finanzprodukte zunehmend über KI-Werkzeuge und Sprachmodelle statt über Vergleichsplattformen. Genau diese Sorge belastet seit Wochen Softwareaktien – am Freitag traf sie mit Scout24 auch einen DAX-Wert.
Der Deal
Mailchimp geht an Bending Spoons – für ein Drittel des Preises
Käufer ist die italienische Technologiegruppe Bending Spoons. Der Preis von rund 3,68 Milliarden Dollar setzt sich aus 3,31 Milliarden in bar und 368 Millionen in Bending-Spoons-Aktien zusammen. Mailchimp war zuletzt geschrumpft: Der Quartalsumsatz sank um 1 Prozent auf 313 Millionen Dollar. Der Abschluss wird für Anfang 2027 erwartet, den gesamten Barerlös will Intuit im laufenden Geschäftsjahr für Aktienrückkäufe einsetzen.
Die Analysten reagierten uneinheitlich. Laut Investing.com nennt Evercore ein Kursziel von 335 Dollar („Outperform“), Wells Fargo 320 Dollar („Equal Weight“) und Morgan Stanley 310 Dollar („Equalweight“). Morgan Stanley bezeichnet den Mailchimp-Ausstieg demnach als strategisch positiv. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Im Nasdaq-Handel am Freitag verlor die Intuit-Aktie zeitweise 5,07 Prozent auf 294,30 Dollar und grenzte das Minus im Verlauf weiter ein.
Fazit
Intuit-Aktie: Der Gewinn stimmt, die Geschichte wackelt
Die Intuit-Aktie hat kein Ertragsproblem, sondern ein Erzählproblem. Solange Credit Karma zeigt, dass KI-Assistenten Kunden abfangen können, wird der Markt auch bei QuickBooks und TurboTax genauer hinsehen. Der Mailchimp-Verkauf räumt eine Altlast ab und finanziert Rückkäufe – er belegt aber auch, wie teuer Zukäufe aus dem Boomjahr 2021 geworden sind.
FAQ
Häufige Fragen zur Intuit-Aktie
Warum ist die Intuit-Aktie gefallen?
Intuit hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 gesenkt, weil Credit Karma schwächer wächst, und den Verkauf von Mailchimp weit unter dem Kaufpreis angekündigt.
Wie viel bekommt Intuit für Mailchimp?
Rund 3,68 Milliarden Dollar, davon 3,31 Milliarden in bar. Der Kaufpreis lag 2021 bei rund 12 Milliarden Dollar.
Was passiert mit dem Verkaufserlös?
Der Barerlös soll nach Abschluss Anfang 2027 für Aktienrückkäufe verwendet werden.
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