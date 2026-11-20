Intuit trennt sich von Mailchimp: Die Intuit-Aktie (Nasdaq: INTU, ISIN US4612021034) steht nach einer Doppelmeldung vom Donnerstagabend im Fokus. Zusammen mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal gab der Softwarekonzern den Verkauf seiner Marketing-Plattform an den italienischen Digitalkonzern Bending Spoons bekannt. Der Unternehmenswert liegt bei rund 3,68 Milliarden US-Dollar.
Intuit-Aktie: Mailchimp geht für 3,68 Milliarden Dollar an Bending Spoons – nur ein Drittel des Preises von 2021
Intuit verkauft Mailchimp für rund 3,68 Milliarden Dollar an Bending Spoons. Die Barmittel sollen in Aktienrückkäufe fließen, der Abschluss ist für Anfang 2027 geplant. Die Fakten zum Deal.
INTUINTU
Für die Intuit Aktie ist es ein Einschnitt: Mailchimp hatte der Konzern 2021 für rund 12 Milliarden Dollar gekauft. Nun fließt nur etwa ein Drittel dieser Summe zurück.
Was genau verkauft Intuit an Bending Spoons?
Bending Spoons übernimmt laut den Mitteilungen beider Unternehmen 100 Prozent der Mailchimp-Gesellschaft The Rocket Science Group, LLC sowie weitere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Geschäfts. Bending Spoons mit Sitz in Mailand spricht von einer reinen Bartransaktion. Intuit beziffert den Preis mit 3,31 Milliarden Dollar in bar und 368 Millionen Dollar in Bending-Spoons-Aktien.
Nach der Darstellung von Bending Spoons handelt es sich bei den 368 Millionen Dollar um eine Investition, die Intuit aus dem Erlös in neu ausgegebene Eigenkapitaltitel des Käufers steckt. Beide Angaben ergeben zusammen die 3,68 Milliarden Dollar.
Wie läuft Mailchimp aktuell?
Mailchimp zählt zu den schwächeren Teilen im Intuit-Portfolio. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Oktober erlöste die Sparte 313 Millionen Dollar, ein Minus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 nennt Intuit eine Umsatzspanne von 1,256 bis 1,266 Milliarden Dollar, das entspräche einer Veränderung zwischen minus einem Prozent und null. Zum Ergebnisbeitrag nennen die Quellen keine Zahlen.
Für Käufer Bending Spoons ist der Zukauf passend: Das Unternehmen kauft und entwickelt etablierte digitale Produkte. Mailchimp werde dem Portfolio führender digitaler Produkte beitreten, heißt es bei Intuit. Bending-Spoons-Chef Luca Ferrari kündigte an, nach dem Abschluss spürbar in das Geschäft zu investieren.
Was passiert mit dem Geld und wann ist Schluss?
Intuit will die Barerlöse nach dem Abschluss für den Rückkauf eigener Aktien im Geschäftsjahr 2027 einsetzen. Die Höhe des Rückkaufs nennt das Unternehmen nicht. Der Abschluss ist für Anfang 2027 vorgesehen und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und üblicher Bedingungen. Welche Behörden zuständig sind, geht aus den Mitteilungen nicht hervor.
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 und das zweite Quartal enthält laut Intuit noch keine Effekte des geplanten Verkaufs. Das Unternehmen will die Ausblicke zum Zeitpunkt des Abschlusses aktualisieren. Für das Gesamtjahr nennt Intuit einen Umsatz von 23,081 bis 23,365 Milliarden Dollar (GAAP), die Gewinnprognose je Aktie wurde bestätigt.
Wie reagierte die Intuit Aktie?
Nach Reuters-Angaben gab die Intuit Aktie nachbörslich in den USA um rund 13 Prozent nach. Ob die Verkaufsnachricht oder die Quartalszahlen und die angepasste Umsatzprognose den Ausschlag gaben, lässt sich aus den Mitteilungen nicht trennen.
Was bedeutet das für Anleger der Intuit Aktie?
Intuit rückt mit dem Verkauf stärker auf sein Kerngeschäft mit Steuer- und Buchhaltungssoftware zurück. Ob der Rückkauf eigener Aktien den Verkaufsverlust im Vergleich zum Kaufpreis von 2021 aus Sicht des Marktes aufwiegt, bleibt offen. Anleger sollten die Konkretisierung des Rückkaufs und die Ausblicksanpassung zum Abschluss im Blick behalten. Eine Anlageempfehlung ist damit nicht verbunden.
FAQ zur Intuit Aktie und zum Mailchimp-Verkauf
Wer kauft Mailchimp? Bending Spoons S.p.A. aus Mailand übernimmt das Geschäft für einen Unternehmenswert von rund 3,68 Milliarden Dollar.
Wann soll der Verkauf abgeschlossen werden? Beide Unternehmen nennen Anfang 2027, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
Was macht Intuit mit dem Erlös? Die Barmittel sollen nach dem Abschluss im Geschäftsjahr 2027 in den Rückkauf eigener Aktien fließen.
Unter welchem Kürzel wird die Intuit Aktie gehandelt? Intuit notiert an der Nasdaq unter INTU, die ISIN lautet US4612021034.
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