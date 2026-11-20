Bending Spoons übernimmt laut den Mitteilungen beider Unternehmen 100 Prozent der Mailchimp-Gesellschaft The Rocket Science Group, LLC sowie weitere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Geschäfts. Bending Spoons mit Sitz in Mailand spricht von einer reinen Bartransaktion. Intuit beziffert den Preis mit 3,31 Milliarden Dollar in bar und 368 Millionen Dollar in Bending-Spoons-Aktien.

Nach der Darstellung von Bending Spoons handelt es sich bei den 368 Millionen Dollar um eine Investition, die Intuit aus dem Erlös in neu ausgegebene Eigenkapitaltitel des Käufers steckt. Beide Angaben ergeben zusammen die 3,68 Milliarden Dollar.