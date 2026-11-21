Das Problem steckt im Ausblick. Intuit senkt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 23,08 bis 23,37 Milliarden US-Dollar. Hauptgrund ist Credit Karma: Die Plattform für Kredite und Bonitätsauskünfte soll nur noch um 3 bis 7 Prozent wachsen statt wie bisher geplant um 11 bis 13 Prozent. Das Gewinnziel von 22,88 bis 23,12 US-Dollar je Aktie bestätigt der Konzern dagegen. Der Markt reagierte trotzdem hart, denn bei der Intuit Aktie geht es seit Monaten vor allem um eine Frage: Wie stark bremsen KI-Werkzeuge das Wachstum klassischer Software?