Die Intuit Aktie (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: ITU, US-Handelssymbol: INTU, Nasdaq) ist einer der großen Verlierer der Woche. Nach den Zahlen am Donnerstagabend fiel das Papier des TurboTax- und QuickBooks-Anbieters nachbörslich um rund 14 Prozent auf etwa 266,78 US-Dollar. Bei Lang und Schwarz verlor die Intuit Aktie am 19. November 13,94 Prozent auf 243,80 Euro. Vor einem Jahr, am 21. November 2025, stand das Rekordhoch noch bei 682,27 US-Dollar.
Intuit Aktie: Kurssturz um 14 Prozent, Mailchimp für ein Drittel des Kaufpreises verkauft – Wie tief fällt der TurboTax-Konzern?
Die Intuit Aktie bricht nach den Quartalszahlen um rund 14 Prozent ein, obwohl Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertreffen. Der Grund: eine gekappte Umsatzprognose wegen Credit Karma und der Verkauf von Mailchimp für 3,68 Milliarden Dollar, nach 12 Milliarden Kaufpreis. Die Analyse.
Das Paradox
Zahlen über Plan – und trotzdem der Absturz
Auf den ersten Blick lieferte Intuit ein starkes Quartal. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 4,35 Milliarden US-Dollar und lag über der Analystenschätzung von 4,30 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 2,91 US-Dollar, erwartet waren 2,46 US-Dollar. Darin stecken allerdings 0,44 US-Dollar je Aktie aus Gewinnen mit Finanzbeteiligungen. Stark liefen vor allem QuickBooks Online mit einem Plus von 19 Prozent und die Online-Dienste rund um Zahlungen und Lohnabrechnung mit plus 21 Prozent.
Das Problem steckt im Ausblick. Intuit senkt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 23,08 bis 23,37 Milliarden US-Dollar. Hauptgrund ist Credit Karma: Die Plattform für Kredite und Bonitätsauskünfte soll nur noch um 3 bis 7 Prozent wachsen statt wie bisher geplant um 11 bis 13 Prozent. Das Gewinnziel von 22,88 bis 23,12 US-Dollar je Aktie bestätigt der Konzern dagegen. Der Markt reagierte trotzdem hart, denn bei der Intuit Aktie geht es seit Monaten vor allem um eine Frage: Wie stark bremsen KI-Werkzeuge das Wachstum klassischer Software?
Der Schnitt
Mailchimp geht für ein Drittel des Kaufpreises
Zeitgleich verkündete Intuit den Verkauf von Mailchimp an Bending Spoons für 3,68 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien. 2021 hatte Intuit für den E-Mail-Marketing-Anbieter rund 12 Milliarden US-Dollar bezahlt, der Verkaufspreis entspricht also nur rund 31 Prozent davon (eigene Rechnung). Mailchimp war im Quartal der einzige schrumpfende Bereich. Den Erlös will Intuit nach Abschluss der Transaktion, die für Anfang 2027 erwartet wird, für Aktienrückkäufe im laufenden Geschäftsjahr verwenden.
Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Analystenkursziel bei 407,89 US-Dollar. Viele Häuser dürften ihre Ziele nach dem Ausblick überprüfen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Intuit trennt sich von einem Problemfall und konzentriert sich auf QuickBooks, TurboTax und Credit Karma. Strategisch ist das nachvollziehbar, doch der Markt bestraft jede Wachstumsdelle im Softwaresektor derzeit gnadenlos. Die Intuit Aktie notiert inzwischen mehr als 60 Prozent unter ihrem Hoch vom November 2025 (eigene Rechnung auf Basis des nachbörslichen Kurses).
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Intuit Aktie
Warum ist die Intuit Aktie nach den Zahlen so stark gefallen?
Intuit senkte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 wegen schwächeren Wachstums bei Credit Karma. Zudem verkauft der Konzern Mailchimp für 3,68 Milliarden US-Dollar, nachdem er 2021 rund 12 Milliarden bezahlt hatte.
Wer kauft Mailchimp?
Käufer ist Bending Spoons. Der Abschluss wird für Anfang 2027 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Intuit Aktie?
ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: ITU, US-Handelssymbol: INTU (Nasdaq).
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