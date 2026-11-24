Daniel Jester, Analyst von BMO Capital Markets, habe nach Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal und einer unter den Konsensschätzungen liegenden Prognose für das zweite Quartal das Kursziel für die Intuit-Aktie (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) von 412 auf 375 USD gesenkt und das Rating "outperform" bestätigt. Einige strittige Fragen seien zwar geklärt worden, andere seien jedoch erneut in den Vordergrund gerückt. Dazu zähle insbesondere das Risiko, dass künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell von Credit Karma grundlegend verändern oder gefährden könnte. Diese Bedenken dürften die unveränderte Gewinnprognose des Unternehmens überschatten und die Aktie belasten. Im Mittelpunkt der Diskussionen um Intuit stünden weiterhin die Nachhaltigkeit des Wachstums von QuickBooks Online sowie die Verbesserung des TurboTax-Geschäfts entlang des gesamten Kundengewinnungsprozesses bei der eigenständigen Steuererklärung (Do-it-yourself). Gleichzeitig gelte es, das Geschäft mit professionell unterstützten Steuererklärungen (Assisted Tax) weiter auszubauen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 20.11.2026)