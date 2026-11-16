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Intuit Aktie: Doppelboden nimmt Form an

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 09:04 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Die Intuit-Aktie steht vor einer entscheidenden Hürde: Über 373 USD eröffnet sich laut HSBC Kurspotenzial bis gut 480 USD.

Bild: Tyler Franta / Unsplash

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker: INTU) unter die Lupe. Die Intuit-Aktie gehöre derzeit definitiv auf die Watchlist von Anlegerinnen und Anlegern. Nach dem Kursverfall von August 2025 bis Juni 2026 würden vor allem die quantitativen Indikatoren inzwischen eine deutliche Verbesserung zeigen. Während der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert habe, notiere die Relative Stärke wieder über dem Schwellenwert von 1. Letztere signalisiere also wieder einen Aufwärtstrend. Aus charttechnischer Sicht fehle dazu noch ein entscheidender Befreiungsschlag: Als solchen würden die Analysten einen Spurt über das Augusthoch bei 373 USD definieren, der einen klassischen Doppelboden vervollständigen würde. Lohn der Mühen sei im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 110 USD. Das daraus resultierende Kursziel von gut 480 USD harmoniere bestens mit dem Märzhoch bei 483 USD. Im Ausbruchsfall könnten Anlegerinnen und Anleger das 2022er-Tief bei 339 USD als engmaschige Absicherung auf der Unterseite heranziehen. Ein Stopp-Loss auf dieser Basis gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. (Analyse vom 16.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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