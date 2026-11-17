Der Internet Computer Kurs ist einer der Ausreißer im müden Kryptomarkt: ICP notiert laut CoinGecko gegen 12:10 Uhr MEZ (06:10 Uhr New York) bei rund 2,45 Dollar und damit gut 10 Prozent höher als vor 24 Stunden, in der Spitze ging es bis 2,56 Dollar. Auslöser ist ein Bündel an Nachrichten der DFINITY Foundation, allen voran der Start der Cloud-Plattform Cloud Engines, dazu ein Durchsatz-Rekord des Netzwerks. Das Kursportal CoinCodex kürt ICP zum „Coin of the Day“ – mit 12,2 Prozent Plus am Morgen war es nach Telcoin der stärkste Wert unter den 200 größten Kryptowährungen. Bitcoin kommt im selben Zeitraum kaum vom Fleck. Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie (Ticker: COIN, ISIN: US19260Q1076), an deren Börse ICP seit dem Handelsstart 2021 gelistet ist, ist das ein seltener Lichtblick in einem schwachen November.