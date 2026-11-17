Der Internet Computer Kurs ist einer der Ausreißer im müden Kryptomarkt: ICP notiert laut CoinGecko gegen 12:10 Uhr MEZ (06:10 Uhr New York) bei rund 2,45 Dollar und damit gut 10 Prozent höher als vor 24 Stunden, in der Spitze ging es bis 2,56 Dollar. Auslöser ist ein Bündel an Nachrichten der DFINITY Foundation, allen voran der Start der Cloud-Plattform Cloud Engines, dazu ein Durchsatz-Rekord des Netzwerks. Das Kursportal CoinCodex kürt ICP zum „Coin of the Day“ – mit 12,2 Prozent Plus am Morgen war es nach Telcoin der stärkste Wert unter den 200 größten Kryptowährungen. Bitcoin kommt im selben Zeitraum kaum vom Fleck. Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie (Ticker: COIN, ISIN: US19260Q1076), an deren Börse ICP seit dem Handelsstart 2021 gelistet ist, ist das ein seltener Lichtblick in einem schwachen November.
Internet Computer Kurs: ICP springt zweistellig nach Cloud-Start – Comeback des Welt-Computers?
Der Internet Computer Kurs gehört zu den stärksten großen Altcoins des Tages: ICP legt binnen 24 Stunden rund 10 Prozent auf etwa 2,45 Dollar zu, während Bitcoin auf der Stelle tritt. Hinter dem Sprung stehen der Start der Cloud-Plattform Cloud Engines, ein Durchsatz-Rekord und das Inflationsprogramm Mission 70. Doch der Coin liegt noch immer 99 Prozent unter seinem Rekord – und Fed, Nvidia und schwache Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie bremsen.
Internet Computer Kurs heute
Was steckt hinter dem Sprung des ICP-Kurses?
Einen einzelnen, offiziell bestätigten Kurstreiber gibt es nicht. Aber drei Entwicklungen fallen in dieselben Tage – und sie erzählen eine Geschichte, die sich vom Rest des Marktes abhebt.
Erstens: DFINITY hat Cloud Engines vorgestellt, eine „souveräne Cloud“ für Unternehmenssoftware und KI-Anwendungen, die auf dem Internet Computer läuft. Firmen können damit eigene, private Teilnetze aus mindestens vier Rechenknoten bilden und Anbieter sowie Hardware selbst wählen. Die Plattform soll laut DFINITY auch Cyberangriffe und Ausfälle einzelner Rechenzentren überstehen – ein direkter Angriff auf das Geschäft von Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft Azure. Seit Mitte November verteilt die Stiftung Zugangscodes an Entwickler auf der Warteliste; ein breiter, öffentlicher Start steht noch aus.
Zweitens: Das Netzwerk meldet Rekordwerte. Laut dem Analysedienst Chainspect verarbeitete der Internet Computer in den vergangenen 30 Tagen rund 10,6 Milliarden Transaktionen, im Schnitt gut 4.000 pro Sekunde – mehr als doppelt so viele wie Solana. Allerdings zählen auch automatische Aufrufe zwischen Programmen mit – über Nutzer oder Umsätze sagen die Werte wenig aus.
Drittens greift die Angebotsseite: Unter dem Namen Mission 70 will DFINITY die Inflation des ICP-Tokens bis Ende 2026 um rund 70 Prozent drücken, von 9,72 Prozent im Januar auf 2,92 Prozent. 20 Prozent der Cloud-Engines-Erlöse fließen in den Rückkauf und die Vernichtung von ICP, 80 Prozent erhalten die Knotenbetreiber. These der Redaktion: Erstmals verbindet der Internet Computer ein greifbares Produkt mit einem Mechanismus, der Nutzung in Token-Nachfrage übersetzt. Ob genug Kunden kommen, ist allerdings völlig offen – belastbare Nutzungsdaten gibt es noch nicht.
|Merkmal
|Angabe
|Produkt
|Souveräne Cloud auf dem Internet Computer für Unternehmen und KI-Anwendungen
|Start
|Zugangscodes für Entwickler seit Mitte November 2026, breiter Start offen
|Erlösverteilung
|20 % Rückkauf und Vernichtung von ICP, 80 % an Knotenbetreiber
|Inflationsziel
|von 9,72 % (Januar 2026) auf 2,92 %
|Nutzungsdaten
|noch keine belastbaren Zahlen
Quelle: CryptoBriefing via KuCoin (13.11.2026), Coinpaprika (24.02.2026), CaptainAltcoin (16.11.2026)
Charttechnik und Stimmung
Wie belastbar ist die Erholung im Internet Computer Kurs?
Die Fallhöhe ist enorm. Am Wochenende hatte ICP binnen 24 Stunden mehr als 15 Prozent verloren, als die Liquidationswelle am Kryptomarkt auch die Altcoins erfasste, und fiel bis in die Nähe von 2,10 Dollar. Seit Dezember 2025 pendelt der Coin laut AMBCrypto in einer Spanne zwischen 2,02 und 3,90 Dollar; das Allzeittief liegt laut CoinGecko bei 2,00 Dollar. Vom Rekordhoch bei 700,65 Dollar, erreicht kurz nach dem Börsenstart im Mai 2021, ist der Internet Computer Kurs rund 99,6 Prozent entfernt.
Auffällig ist die relative Stärke: Laut crypto.news lag ICP am Montagabend auf Wochensicht 5,4 Prozent im Plus, während der gesamte Kryptomarkt 11,5 Prozent verlor. Zudem waren die Finanzierungsraten an den Terminmärkten vor dem Anstieg neutral bis negativ – getragen wurde der Sprung also nicht von hoch gehebelten Wetten. Gegen eine ausgemachte Trendwende spricht die Zone um 2,50 Dollar, die AMBCrypto als Hürde nennt: Am Montagabend scheiterte der Kurs knapp darüber bei 2,55 Dollar und fiel wieder zurück. Ein einzelner starker Tag macht noch keinen Boden.
Das große Bild
Warum stemmt sich ICP gegen einen Markt in Angst?
Das Umfeld ist alles andere als freundlich. Der Kryptomarkt ist laut CoinCodex 2,19 Billionen Dollar wert, Bitcoin hält mit knapp 60 Prozent einen dominanten Anteil. Der Angst-und-Gier-Index steht bei 12 und signalisiert „extreme Angst“. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember laut CME FedWatch zu rund 91 Prozent als ausgemacht, ein großer Schritt um einen halben Prozentpunkt zu etwa 9 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen notierte am Montag über 5,1 Prozent, der Dollar so stark wie seit April 2025 nicht mehr. Für spekulative Altcoins ist das eigentlich Gift.
Gerade deshalb ist der Ausbruch bemerkenswert. ICP gehört zu den wenigen großen Coins, die gerade eine eigene Nachrichtenlage haben statt nur Bitcoin hinterherzulaufen. Die Erzählung vom „Welt-Computer“ trifft zudem auf eine Woche, in der KI-Infrastruktur ohnehin das Thema ist – Nvidia legt heute Zahlen vor. Einschätzung der Redaktion: Ob aus der Rotation in ICP mehr wird als ein Strohfeuer, hängt weniger an der Charttechnik als daran, ob DFINITY bald zahlende Cloud-Kunden vorweisen kann.
Krypto-Aktien
Was bedeutet der Internet Computer Kurs für Coinbase und DeFi Technologies?
Für die Coinbase Aktie sind Altcoin-Ausschläge wie bei ICP Umsatztreiber, denn die Börse verdient vor allem an Handelsgebühren. Coinbase hatte ICP im Mai 2021 zum Handelsstart gelistet. Am Montag konnte das die Aktie nicht stützen: Die Coinbase Aktie verlor rund 6 Prozent, im Tagesverlauf zeitweise mehr als 7,5 Prozent, nachdem sie am Freitag bei 127,65 Dollar geschlossen hatte. Das Grundproblem bleibt das schwache Volumen: Im dritten Quartal sanken die Transaktionserlöse um 43,6 Prozent auf 590,2 Millionen Dollar.
Direkter am Coin hängt DeFi Technologies (Ticker: DEFT). Deren Tochter Valour bietet seit Februar 2024 ein börsengehandeltes Produkt auf ICP an, das unter anderem in Deutschland und in Stockholm gehandelt wird. Valour verwaltete Ende September 643,7 Millionen Dollar in 108 Produkten. Steigende Altcoin-Kurse erhöhen das verwaltete Vermögen und damit die Gebühreneinnahmen. Was gut für Valour sei, sei gut für DeFi Technologies, sagte Präsident Andrew Forson in der Telefonkonferenz zum dritten Quartal.
Termine
Was müssen ICP-Anleger jetzt beobachten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze
Starker Konsum stützt die Zinserhöhungsthese – Gegenwind für riskante Anlagen wie Altcoins.
Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller
Jede Andeutung eines großen Zinsschritts dürfte den Internet Computer Kurs und Krypto-Aktien belasten.
Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Der Gradmesser für KI-Infrastruktur – und damit auch für die Cloud-Erzählung rund um ICP.
Mittwoch und Donnerstag: Fed-Protokoll und Anthropic-Börsengang
Das Protokoll zeigt die Zinslinie der Notenbank; der Anthropic-Börsengang bindet Liquidität, die dem Kryptomarkt fehlen kann.
Die nächsten Wochen: Erste Kunden für Cloud Engines
Entscheidend für ICP ist, ob DFINITY Nutzung und Vernichtung von Token mit Zahlen belegen kann.
Häufige Fragen zum Internet Computer Kurs
Wie steht der Internet Computer Kurs am 17. November 2026?
ICP notiert laut CoinGecko gegen 12:10 Uhr MEZ bei rund 2,45 Dollar, gut 10 Prozent höher als vor 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,37 Milliarden Dollar.
Warum steigt ICP heute?
Einen offiziell bestätigten Einzelauslöser gibt es nicht. Zusammen fallen der Start der Cloud-Plattform Cloud Engines, Rekordwerte beim Netzwerkdurchsatz und das Inflationsprogramm Mission 70 der DFINITY Foundation.
Welche Krypto-Aktien profitieren vom Internet Computer?
Vor allem Börsen wie Coinbase, an der ICP gehandelt wird, sowie DeFi Technologies, deren Tochter Valour ein ETP auf ICP anbietet. Die Coinbase Aktie hängt allerdings stärker an Bitcoin und am Gesamtvolumen.
Gibt es eine Internet Computer Prognose der Redaktion?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind die Fed-Signale dieser Woche und die Frage, ob Cloud Engines messbar genutzt wird.
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