Warum ist die International Paper-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Grundstoffwerte waren am Mittwoch der stärkste Sektor, weil Anleger aus Technologie in die klassische Wirtschaft umschichteten. Eine eigene Meldung gibt es nicht.

Wie stark ist die International Paper Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,77 Prozent bei 32,08 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der International Paper-Aktie?

Die ISIN lautet US4601461035, die WKN 851413. An der NYSE wird die Aktie unter IP gehandelt.