Die International Paper-Aktie (ISIN: US4601461035, WKN: 851413, Handelssymbol: IP an der NYSE) steigt am Mittwoch um 4,8 Prozent auf 32,08 US-Dollar. Die International Paper Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Eine belastbare Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Hersteller von Wellpappe und Verpackungen steigt mit dem Grundstoffsektor, der am Mittwoch den Markt anführte.
International Paper-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 5 Prozent – Kartons statt Chips
Die International Paper-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,8 Prozent bei 32,08 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern. Der Verpackungskonzern profitiert davon, dass Grundstoffwerte am Mittwoch der stärkste Sektor waren. Eine Unternehmensmeldung fehlt.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Grundstoffe führen den Markt an
Stärkster Sektor des Tages
Grundstoffwerte legten am Mittwoch am stärksten zu, gefolgt von Energie. Technologie und Gesundheit bildeten das Schlusslicht.
Die Branche steigt gemeinsam
Auch der Verpackungskonzern Smurfit Westrock (ISIN: IE00028FXN24, WKN: A40C7D, Symbol: SW) gewann 4,3 Prozent.
Rotation aus Technologie
Anleger verkauften KI-Aktien und kauften Unternehmen der klassischen Wirtschaft. Der Dow Jones drehte einen Verlust von 1.100 Punkten in ein Plus.
Vorweihnachtsgeschäft
Kurz vor dem Black Friday rückt der Versandhandel in den Blick, der Kartons in großen Mengen braucht.
Einordnung
Zyklisch, aber greifbar
International Paper gehört zu den größten Herstellern von Wellpappe und Verpackungen weltweit. Das Geschäft läuft mit Konsum und Onlinehandel und reagiert empfindlich auf Energie- und Frachtkosten. In einem Markt, der an der Rendite der KI-Investitionen zweifelt, sind solche greifbaren Geschäftsmodelle gefragt. Als Auslöser für einen einzelnen Tag taugt das allerdings nur bedingt.
Häufige Fragen zur International Paper-Aktie
Warum ist die International Paper-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Grundstoffwerte waren am Mittwoch der stärkste Sektor, weil Anleger aus Technologie in die klassische Wirtschaft umschichteten. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark ist die International Paper Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,77 Prozent bei 32,08 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der International Paper-Aktie?
Die ISIN lautet US4601461035, die WKN 851413. An der NYSE wird die Aktie unter IP gehandelt.
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