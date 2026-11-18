News INR aktien bullish Industrie

International Airlines Group Aktie mit Kursziel 500 Pence – warum der Margenvorsprung für Aktionäre zählt

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 10:26 2 Min.

IAG verdient an jedem Pfund Umsatz mehr als der Branchendurchschnitt – und RBC sieht für die Aktie knapp zwölf Prozent Kurspotenzial.

Bild: Arkin Si / Unsplash

RBC-Analyst Ruairi Cullinane bestätigt nach der hauseigenen Anlegerkonferenz das Rating "outperform" und das Kursziel von 500 Pence für die Aktie der International Consolidated Airlines Group (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker: INR). Die IAG-Aktie notiere in London bei 447,80 Pence, ein Plus von 2,80 Pence oder 0,63 Prozent. Bis zum Kursziel von RBC fehlten damit 52,20 Pence – für Anleger ergebe sich ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 11,7 Prozent. Was den Margenvorsprung für Aktionäre wertvoll mache In seiner IAG-Aktienanalyse rücke Ruairi Cullinane eine Frage in den Mittelpunkt: Wie viel von dem Geld, das die Airline-Holding im operativen Geschäft verdiene, komme bei ihren Aktionären an? IAG erziele höhere Margen als der Branchendurchschnitt. Von jedem Pfund Umsatz bleibe der Gruppe also im Vergleich zu ihren Wettbewerbern mehr als Gewinn. Dieser Vorsprung stütze nach Einschätzung von Ruairi Cullinane die attraktiven Barmittelerträge für die Anleger. Kursziel 500 Pence – was RBC aus der Konferenz mitnehme Die Aussagen des IAG-Managements auf der Konferenz hätten sich mit früheren Äußerungen gedeckt, so Ruairi Cullinane. Für die Aktionäre liege der Reiz damit weiterhin in den Barmitteln, die ihnen die Airline-Holding bereits liefere. Das mögliche Kursplus von 11,7 Prozent komme als Perspektive hinzu. Ruairi Cullinane bleibt in seiner IAG-Aktienanalyse für RBC beim Kursziel von 500 Pence und beim Rating "outperform". Schicken Sie diesen Artikel Ihren Freunden – bei diesem Gruppenflug sind alle Plätze am Fenster, und fürs Weiterleiten fällt garantiert keine Gepäckgebühr an. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 18. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.