Inter&Co betreibt in Brasilien eine Super-App für Bankgeschäfte, Investments und Einkäufe mit rund 46,8 Millionen Kunden. Im dritten Quartal 2026 stieg der Nettogewinn um 26 Prozent auf den Rekordwert von 425 Millionen Real, das 14. Quartal mit Gewinnwachstum in Folge.

Die Nettozinsmarge stieg auf 9,96 Prozent. Das Kreditwachstum verlangsamte sich aber auf 25 Prozent nach 33 Prozent im ersten Quartal, die Risikokosten lagen bei 5,9 Prozent.