Rekordgewinn, niedrigeres Ziel: JPMorgan-Analyst Yuri Fernandes bestätigt für die Inter&Co-Aktie die Einstufung „Overweight“, senkt das Kursziel aber von 11 auf 7,50 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 3,96 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von knapp 90 Prozent.
Inter&Co-Aktie: JPMorgan senkt das Ziel deutlich – sieht aber fast 90 Prozent Potenzial
JPMorgan-Analyst Yuri Fernandes senkt das Kursziel für die Inter&Co-Aktie von 11 auf 7,50 US-Dollar und bleibt positiv. Die brasilianische Digitalbank meldete einen Rekordgewinn.
Steckbrief
- Unternehmen
- Inter&Co, Inc.
- Handelssymbol
- INTR (Nasdaq)
- Analyst
- Yuri Fernandes
- Bank
- JPMorgan
- Rating
- Overweight (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 7,50 US-Dollar (zuvor 11 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
JPMorgan zur Inter&Co-Aktie
Digitalbank aus Brasilien – Fernandes bleibt positiv
Yuri Fernandes hält trotz gesunkener Erwartungen an seiner positiven Sicht fest.
Inter&Co betreibt in Brasilien eine Super-App für Bankgeschäfte, Investments und Einkäufe mit rund 46,8 Millionen Kunden. Im dritten Quartal 2026 stieg der Nettogewinn um 26 Prozent auf den Rekordwert von 425 Millionen Real, das 14. Quartal mit Gewinnwachstum in Folge.
Die Nettozinsmarge stieg auf 9,96 Prozent. Das Kreditwachstum verlangsamte sich aber auf 25 Prozent nach 33 Prozent im ersten Quartal, die Risikokosten lagen bei 5,9 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JPMorgan-Analyst Yuri Fernandes zu lesen ist:
Rekordgewinn
Inter&Co steigerte den Gewinn das 14. Quartal in Folge.
Höhere Marge
Die Nettozinsmarge erreichte knapp 10 Prozent.
Langsameres Wachstum
Das Kreditwachstum hat sich deutlich abgeschwächt.
Niedrigeres Ziel
JPMorgan senkt das Kursziel um rund 32 Prozent.
Hohe Zinsen in Brasilien
Der Leitzins in Brasilien lag im dritten Quartal im Schnitt bei 14 Prozent. Das verteuert Kredite für Privatkunden und bremst das Wachstum.
Die Aktie notiert deutlich unter ihren früheren Niveaus.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Yuri Fernandes. Die Einstufung mit Kurszielsenkung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 7,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Inter&Co, Inc. (INTR): Kaufen, Kursziel 7,50 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Yuri Fernandes, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Yuri Fernandes, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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