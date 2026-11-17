Intel Aktienanalyse: Nvidia verkauft jede vierte Aktie – Ausverkauf oder Wendepunkt?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 22:55 11 Min.

Erst der Kurssturz nach den Quartalszahlen, dann die Sammelklage, jetzt der Teilausstieg von Nvidia: Die Intel-Aktie hat seit dem Hoch mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Unsere Intel Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Verkauf steckt, wie stark Rechenzentren und Foundry wirklich sind, wie Analysten die Lage sehen und welche Wege die Intel Aktienprognose jetzt nehmen kann.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Ausgerechnet Nvidia. Der Konzern, dessen Einstieg Ende 2025 als Ritterschlag für Intel gefeiert wurde, hat ein Viertel seiner Beteiligung wieder abgestoßen. Aus der am Montagabend eingereichten Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht geht hervor: Nvidia hielt Ende September noch 161,1 Millionen Intel-Aktien, rund 53,7 Millionen weniger als drei Monate zuvor. Die Nachricht trifft eine Aktie, die ohnehin am Boden liegt. Schon am Montag war die Intel-Aktie um 7 Prozent auf 55,47 Dollar gefallen, am Dienstag ging es weiter abwärts in Richtung 54 Dollar. Diese Intel Aktienanalyse ordnet den Verkauf ein, prüft Zahlen, Bewertung und Risiken und zeigt, was die Intel Aktienprognose jetzt bestimmt. Nvidia-Anteil an Intel im dritten Quartal reduziert −25 % Intel-Aktien, die Nvidia Ende September noch hielt 161,1 Mio. Intel-Umsatz im dritten Quartal, plus 21 Prozent 16,5 Mrd. $ Umsatz mit Rechenzentren und KI, plus 78 Prozent 7,3 Mrd. $ Umsatzprognose für das vierte Quartal 15,0–16,0 Mrd. $ Quelle : Nvidia, Formular 13F vom 16. November 2026; Intel, Mitteilung vom 29. Oktober 2026 Steckbrief Unternehmen Intel Corporation Sitz Santa Clara, Kalifornien Ticker INTC (Nasdaq) Kurs 55,47 Dollar Börsenwert rund 295 Milliarden Dollar 52-Wochen-Spanne 32,89 bis 142,35 Dollar Vorstandschef Lip-Bu Tan Finanzchef David Zinsner Stand: 16.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 16.11.2026; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung Die Ausgangslage Vom Rekord in den Keller: die Intel-Aktie im freien Fall Wer die Intel Aktie verstehen will, muss auf die vergangenen sechs Wochen schauen. Im Herbst stand Intel noch für das größte Comeback der Chipbranche. Die Aktie hatte sich binnen Jahresfrist vervielfacht, im 52-Wochen-Hoch kostete sie 142,35 Dollar. Im August sammelte der Konzern mit einer Kapitalerhöhung rund 23 Milliarden Dollar zu 95 Dollar je Aktie ein. Dann kam der 30. Oktober: Nach einem enttäuschenden Ausblick brach die Intel-Aktie an einem einzigen Tag um 28,6 Prozent ein, rund 140 Milliarden Dollar Börsenwert lösten sich auf. Seitdem pendelt das Papier zwischen 52 und 64 Dollar. Vom Hoch ist die Aktie damit mehr als 60 Prozent entfernt. Der Nvidia-Verkauf Ein Viertel weg: was hinter dem Teilausstieg steckt Für die Intel Aktienanalyse ist vor allem eines wichtig: wann Nvidia verkauft hat. Nvidia war im Dezember 2025 mit 214,8 Millionen Aktien zu je 23,28 Dollar eingestiegen, das entsprach rund 4 Prozent an Intel. Begleitet wurde der Einstieg von einer Zusammenarbeit bei Prozessoren für PCs und Rechenzentren. Verkauft hat Nvidia im dritten Quartal, also zwischen Juli und September – und damit lange vor dem Kurssturz vom Oktober. Selbst der verbliebene Anteil war Ende September rund 19,4 Milliarden Dollar wert. Gemessen am Einstiegskurs hat Nvidia seinen Einsatz damit vervielfacht. Der Intel-Anteil ist nur noch die zweitgrößte Beteiligung von Nvidia: An der Spitze liegt jetzt SpaceX mit knapp 19,7 Milliarden Dollar. Auch Nokia und Synopsys wurden reduziert. Wichtig für die Einordnung: Ein 13F-Bericht listet nur Bestände zu einem Stichtag. Gründe für den Verkauf nennt er nicht, eine Aufkündigung der Zusammenarbeit ist daraus nicht abzulesen. Naheliegend ist eine Gewinnmitnahme nach dem steilen Kursanstieg. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist für Intel dennoch unglücklich: Er fällt in eine Phase, in der Anleger jede Nachricht als Misstrauensvotum lesen. Hinzu kommt, dass Nvidia selbst nach dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November neu sortiert wird. Die Quartalszahlen Starke Zahlen, schwacher Ausblick: warum die Börse Intel abstrafte Paradox: Das dritte Quartal war das beste seit Langem – und trotzdem folgte der Absturz. Im dritten Quartal steigerte Intel den Umsatz um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,52 Dollar klar über der eigenen Prognose von 0,38 Dollar, die bereinigte Bruttomarge stieg auf 44,1 Prozent. Der Star war das Geschäft mit Rechenzentren und KI: Es wuchs um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar, laut Finanzchef Zinsner das stärkste Wachstum seit 15 Jahren. Das PC-Geschäft dagegen schrumpfte auf 8,1 Milliarden Dollar, 9 Prozent weniger als im Vorquartal. Den Kurssturz löste der Ausblick aus. Für das vierte Quartal erwartet Intel nur 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz, Analysten hatten mit rund 17 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 0,25 Dollar sinken, erwartet waren 0,43 Dollar. Am schwersten wog die Marge: Sie soll auf 38 Prozent fallen. Gründe sind ein schrumpfender PC-Markt, den teure Speicherchips zusätzlich bremsen, und ein Zwischenfall im israelischen Werk Kiryat Gat im Oktober, der allein rund 300 Millionen Dollar Umsatz kostet. Intel rechnet damit, dass der PC-Markt bis in die zweite Hälfte 2027 schrumpft. Intel: Quartalsumsatz seit einem Jahr Mrd. Dollar 0 5 10 15 20 13,7 13,7 13,6 16,1 16,5 15,5 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 (Prognose) Kalenderquartale. Der Prognosewert ist eine Einschätzung des Unternehmens. Quelle : Intel, Mitteilungen; Q4 2026 = Mitte der Unternehmensprognose Daten als Tabelle Quartal Umsatz Q3 2025 13,7 Q4 2025 13,7 Q1 2026 13,6 Q2 2026 16,1 Q3 2026 16,5 Q4 2026 (Prognose) 15,5 Die Treiber Rechenzentren und 18A: die zwei Hoffnungsträger Die Intel Aktienprognose hängt an der Frage, ob das Wachstum in den Rechenzentren den PC-Einbruch ausgleichen kann. Intel sieht sich als Gewinner einer neuen Phase des KI-Booms: Wenn KI-Agenten selbstständig Aufgaben erledigen, brauchen Rechenzentren wieder deutlich mehr klassische Prozessoren. Das Management traut dem Markt für Serverprozessoren zu, sich in fünf Jahren auf mehr als 200 Milliarden Dollar zu verfünffachen. Das Problem: Intel kann derzeit nicht genug Serverchips liefern. Die Fertigungssparte Intel Foundry setzte 6,7 Milliarden Dollar um, schrieb aber einen operativen Verlust von 1,9 Milliarden Dollar. Mit dem Serverchip Clearwater Forest wird nun das erste Produkt im modernsten Fertigungsverfahren 18A für Rechenzentren ausgeliefert. Der Umsatz mit externen Kunden liegt mit 411 Millionen Dollar aber noch weit unter dem, was Intel langfristig anstrebt. Die Risiken der Intel-Aktie PC-Markt: Intel erwartet einen Rückgang bis in die zweite Hälfte 2027, das PC-Geschäft liefert noch rund die Hälfte des Umsatzes.

Marge: Der Ausblick von 38 Prozent liegt sechs Punkte unter dem dritten Quartal.

Foundry: Die Fertigungssparte schreibt Milliardenverluste, externe Großkunden fehlen bislang.

Lieferengpässe: Intel kann die Nachfrage nach Serverchips nicht voll bedienen.

Klage: Eine Sammelklage wirft dem Management verspätete Offenlegung vor.

Großaktionäre: Weitere Verkäufe von Ankerinvestoren könnten die Stimmung belasten. Die Sammelklage Der Vorwurf: zu spät über die PC-Schwäche informiert Zusätzlich belastet die Intel-Aktie eine Sammelklage. Ein Pensionsfonds aus Michigan reichte sie am 13. November vor einem Bundesgericht in San José ein. Der Vorwurf: Intel habe zu spät offengelegt, wie stark die PC-Schwäche auf das Geschäft durchschlägt – und das ausgerechnet vor der Kapitalerhöhung zu 95 Dollar im August. Die Klage richtet sich gegen den Konzern, Vorstandschef Lip-Bu Tan und Finanzchef David Zinsner und betrifft Anleger, die zwischen dem 23. Juli und dem 29. Oktober gekauft haben. Es handelt sich um Vorwürfe, über die ein Gericht noch nicht entschieden hat. Solche Klagen ziehen sich oft über Jahre. Die Bewertung Billig oder teuer? Es kommt auf das Quartal an Bei der Bewertung zeigt die Intel Aktienanalyse ein gespaltenes Bild. Rechnet man den bereinigten Gewinn des starken dritten Quartals auf ein Jahr hoch, kommt die Aktie auf ein KGV von rund 27. Auf Basis des schwachen Ausblicks für das vierte Quartal wären es rund 55. Beim Umsatz ist Intel mit knapp dem Fünffachen bewertet. Damit ist die Aktie nach dem Absturz zwar deutlich günstiger als im Sommer, ein Schnäppchen nach klassischen Maßstäben ist sie nicht. Anleger zahlen weiterhin für die Erwartung, dass die Rechenzentren wachsen und die Fertigung die Gewinnschwelle erreicht. Zum Vergleich: Zu Jahresbeginn lag der Kurs noch unter 40 Dollar. Die Analysten Gesenkte Ziele: die Experten werden vorsichtiger Nach den Zahlen senkte die Wall Street reihenweise ihre Ziele. Die Bank of America stufte Intel von Kaufen auf Neutral ab und nahm das Kursziel von 145 auf 100 Dollar zurück. JPMorgan bleibt bei einer Halteempfehlung und nennt nun 80 Dollar statt 85, RBC Capital 75 statt 100 Dollar. Laut 24/7 Wall St. lag das durchschnittliche Kursziel Anfang November bei rund 101 Dollar. Von 49 erfassten Analysten rieten 15 zum Kauf, 32 zum Halten und 2 zum Verkauf. Bemerkenswert: Selbst die vorsichtigen Ziele liegen deutlich über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion. Intel-Aktie: Kursziele nach den Quartalszahlen Dollar Durchschnitt (49 Analysten) 101 Bank of America 100 JPMorgan 80 RBC Capital 75 Schlusskurs 16. November 55,47 Kurs: Nasdaq-Schluss vom 16. November 2026. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Quelle : Stocktwits, Investing.com, 24/7 Wall St.; Stand 30. Oktober bis 3. November 2026 Daten als Tabelle Analyst Dollar Durchschnitt (49 Analysten) 101 Bank of America 100 JPMorgan 80 RBC Capital 75 Schlusskurs 16. November 55,47 Die Szenarien Intel Aktienprognose: drei Wege für die Aktie Charttechnisch stehen zwei Marken im Fokus: das Tief von Anfang November bei rund 52 Dollar und die Erholungsspitze bei rund 64 Dollar. Daraus ergeben sich drei mögliche Wege für die Intel-Aktie. 01 Szenario 1: Die Wende gelingt Intel bekommt die Lieferengpässe bei Serverchips in den Griff, 18A gewinnt namhafte externe Kunden und der PC-Markt stabilisiert sich früher als befürchtet. Dann könnte die Aktie die Marke von 64 Dollar zurückerobern und sich den Analystenzielen nähern. 02 Szenario 2: Bodenbildung Die Rechenzentren wachsen, der PC-Markt bleibt schwach, die Klage zieht sich. Die Intel-Aktie pendelt zwischen 52 und 64 Dollar, bis die Zahlen im Januar Klarheit bringen. 03 Szenario 3: Der Abwärtstrend geht weiter Weitere Verkäufe von Großaktionären, neue Rückschläge in der Fertigung oder ein noch schwächerer Ausblick. Fällt die Aktie unter das November-Tief, droht ein Rückfall in die Region um 40 Dollar. Was für die Intel-Aktie spricht Rechenzentren: Plus 78 Prozent im dritten Quartal.

Markt: Serverprozessoren könnten sich laut Intel verfünffachen.

Technik: Erste 18A-Serverchips werden ausgeliefert.

Kapital: 23 Milliarden Dollar aus der Kapitalerhöhung.

Analysten: Kursziele klar über dem aktuellen Kurs. Was gegen die Intel-Aktie spricht PC-Flaute: Rückgang bis Ende 2027 erwartet.

Marge: Ausblick nur 38 Prozent.

Foundry: 1,9 Milliarden Dollar operativer Verlust.

Nvidia: Ankeraktionär hat ein Viertel verkauft.

Klage: Rechtsrisiko rund um die Kapitalerhöhung. Dezember 2025 Einstieg Nvidia kauft 214,8 Millionen Intel-Aktien zu 23,28 Dollar August 2026 Kapitalerhöhung Intel sammelt rund 23 Milliarden Dollar zu 95 Dollar je Aktie ein 30. Oktober 2026 Kurssturz Minus 28,6 Prozent nach schwachem Ausblick 13. November 2026 Sammelklage Klage gegen Intel, Tan und Zinsner eingereicht 16. November 2026Jetzt 13F-Bericht Nvidia meldet Abbau des Intel-Anteils um ein Viertel 21. Januar 2027 Q4-Zahlen Nächster Quartalsbericht von Intel Quelle : Intel; Nvidia; Medienberichte; Stand 17. November 2026 Häufige Fragen zur Intel Aktienanalyse Wie viele Intel-Aktien hat Nvidia verkauft?

Rund 53,7 Millionen Aktien im dritten Quartal. Nvidia hielt Ende September noch 161,1 Millionen Intel-Aktien, ein Viertel weniger als zuvor. Hat sich Nvidia komplett von Intel getrennt?

Nein. Der verbleibende Anteil war Ende September rund 19,4 Milliarden Dollar wert und ist die zweitgrößte gemeldete Beteiligung von Nvidia. Warum ist die Intel-Aktie so stark gefallen?

Vor allem wegen des schwachen Ausblicks für das vierte Quartal mit sinkendem Umsatz und einer Marge von nur 38 Prozent. Hinzu kommen die Sammelklage und der Teilverkauf von Nvidia. Was läuft gut bei Intel?

Das Geschäft mit Rechenzentren und KI wuchs im dritten Quartal um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar. Zudem liefert Intel erste Serverchips im Verfahren 18A aus. Welche Kursziele nennen Analysten?

Nach den Zahlen reichten die genannten Ziele von 75 Dollar bei RBC bis 100 Dollar bei der Bank of America, der Durchschnitt lag Anfang November bei rund 101 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter. Fazit der Intel Aktienanalyse: Vertrauen verspielt, Substanz vorhanden Der Teilausstieg von Nvidia ist weniger ein Urteil über Intels Technik als eine Gewinnmitnahme zum richtigen Zeitpunkt – verkauft wurde lange vor dem Absturz. Für die Stimmung ist er dennoch ein weiterer Schlag. Die Intel Aktienanalyse zeigt ein Unternehmen mit zwei Gesichtern: rasant wachsende Rechenzentren und erste Erfolge mit 18A auf der einen Seite, ein schrumpfendes PC-Geschäft, sinkende Margen, Milliardenverluste in der Fertigung und eine Sammelklage auf der anderen. Für die Intel Aktienprognose wird entscheidend, ob der Konzern im Januar zeigen kann, dass die Talsohle erreicht ist.

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