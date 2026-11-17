Nvidia hielt zum Ende des zweiten Quartals 214.776.632 Intel-Aktien, zum Ende des dritten Quartals waren es noch 161.082.488. Verkauft wurden damit 53.694.144 Aktien oder 25 Prozent des Pakets. Die Stückzahlen bestätigen mehrere Quellen übereinstimmend, darunter Yahoo Finance und TipRanks. Gleichzeitig hat Nvidia seine Beteiligung am finnischen Netzwerkausrüster Nokia um mehr als die Hälfte und an Synopsys um knapp 10 Prozent reduziert, die Position an SpaceX dagegen aufgestockt. SpaceX ist damit vor Intel die größte offengelegte Beteiligung.

Gründe nennt die Meldung nicht. Klar ist nur die Rechnung: Nvidia war für 5 Mrd. Dollar zu 23,28 Dollar je Aktie eingestiegen, der Kurs lag im dritten Quartal zeitweise weit über 100 Dollar. Wann genau verkauft wurde, geht aus dem 13F nicht hervor; Fachportale schätzen den realisierten Gewinn auf mehrere Milliarden Dollar. Für den Markt zählt vor allem das Signal: Der prominenteste Partner aus dem KI-Lager hat Kasse gemacht – und zwar schon vor dem überraschenden Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang am 11. November. Seit dieser Meldung hat die Intel Aktie laut TipRanks rund 11 Prozent verloren.

Zusätzlich wurden am Montag in San Jose Sammelklagen gegen Intel eingereicht. Die Kläger werfen CEO Lip-Bu Tan und Finanzchef David Zinsner vor, schwache PC-Verkäufe und hohe Lagerbestände zu spät offengelegt zu haben – im Umfeld einer Kapitalerhöhung über rund 23 Mrd. Dollar zu 95 Dollar je Aktie im August. Es handelt sich um Vorwürfe der Kläger, ein Urteil steht aus.