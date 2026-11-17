Die Intel Aktie (Ticker: INTC, ISIN: US4581401001) bekommt die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen doppelt zu spüren: Vorbörslich notierte das Papier am Dienstag um 14:30 Uhr MEZ bei 54,02 US-Dollar und damit 2,6 Prozent unter dem Montagsschluss von 55,44 Dollar, nachdem es schon am Vortag 7,1 Prozent verloren hatte. Auslöser ist eine Pflichtmeldung, die die Börse aufschreckt: Ausgerechnet Nvidia, im Herbst 2025 als strategischer Großaktionär eingestiegen, hat seinen Intel-Bestand im dritten Quartal um ein Viertel reduziert. Diese Intel Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Verkauf steckt, wie die Intel Aktie bewertet ist und welche Szenarien Analysten für die Intel Aktienprognose diskutieren.
Intel Aktienanalyse: Nvidia verkauft ein Viertel seines Pakets, Sammelklagen, Zahlen-Nacht – fällt jetzt auch die 50-Dollar-Marke?
Die Intel Aktie gerät erneut unter Druck: Laut 13F-Meldung hat Nvidia seinen Intel-Anteil im dritten Quartal um 25 Prozent abgebaut. Dazu kommen Sammelklagen und eine schwache Prognose. Unsere Intel Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und die Intel Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intel Corporation
- Ticker
- INTC (Nasdaq)
- ISIN
- US4581401001
- WKN
- 855681
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
Stand: 17.11.2026, Kurs vorbörslich Nasdaq, 14:30 Uhr MEZ
Nvidia steigt teilweise aus
Laut 13F-Meldung vom 16.11. sank Nvidias Intel-Bestand zum 30.09. von rund 214,8 Mio. auf 161,1 Mio. Aktien – ein Abbau von 25 Prozent.
Drei Belastungen auf einmal
Neben dem Nvidia-Verkauf drücken neue Sammelklagen gegen das Management und die schwache Q4-Prognose mit nur rund 38 Prozent Bruttomarge.
Rechenzentrum und Foundry wachsen kräftig
Im dritten Quartal legten DCAI um 78 Prozent und Intel Foundry um 58 Prozent zu, der Konzernumsatz um 21 Prozent auf 16,5 Mrd. Dollar.
Analysten zurückhaltend
Der Konsens lautet „Hold“: 7 Kauf-, 25 Halte- und 1 Verkaufsvotum, Ø-Kursziel 90,93 Dollar (TipRanks, 17.11.).
Der Auslöser
Was ist bei der Intel Aktie passiert – und warum verkauft Nvidia?
Die 13F-Meldung, die Nvidia am Montag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat, zeigt den Stand zum 30. September. Sie ist nüchtern, ihre Botschaft aber unbequem für Intel-Aktionäre.
Nvidia hielt zum Ende des zweiten Quartals 214.776.632 Intel-Aktien, zum Ende des dritten Quartals waren es noch 161.082.488. Verkauft wurden damit 53.694.144 Aktien oder 25 Prozent des Pakets. Die Stückzahlen bestätigen mehrere Quellen übereinstimmend, darunter Yahoo Finance und TipRanks. Gleichzeitig hat Nvidia seine Beteiligung am finnischen Netzwerkausrüster Nokia um mehr als die Hälfte und an Synopsys um knapp 10 Prozent reduziert, die Position an SpaceX dagegen aufgestockt. SpaceX ist damit vor Intel die größte offengelegte Beteiligung.
Gründe nennt die Meldung nicht. Klar ist nur die Rechnung: Nvidia war für 5 Mrd. Dollar zu 23,28 Dollar je Aktie eingestiegen, der Kurs lag im dritten Quartal zeitweise weit über 100 Dollar. Wann genau verkauft wurde, geht aus dem 13F nicht hervor; Fachportale schätzen den realisierten Gewinn auf mehrere Milliarden Dollar. Für den Markt zählt vor allem das Signal: Der prominenteste Partner aus dem KI-Lager hat Kasse gemacht – und zwar schon vor dem überraschenden Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang am 11. November. Seit dieser Meldung hat die Intel Aktie laut TipRanks rund 11 Prozent verloren.
Zusätzlich wurden am Montag in San Jose Sammelklagen gegen Intel eingereicht. Die Kläger werfen CEO Lip-Bu Tan und Finanzchef David Zinsner vor, schwache PC-Verkäufe und hohe Lagerbestände zu spät offengelegt zu haben – im Umfeld einer Kapitalerhöhung über rund 23 Mrd. Dollar zu 95 Dollar je Aktie im August. Es handelt sich um Vorwürfe der Kläger, ein Urteil steht aus.
Geschäftsmodell
Womit verdient Intel sein Geld?
Intel entwirft und fertigt x86-Prozessoren für PCs (Client Computing, CCPG) und für Rechenzentren (Data Center and AI, DCAI, mit der Xeon-Familie). Seit dem Umbau unter CEO Lip-Bu Tan ist die Auftragsfertigung Intel Foundry die zweite große Säule: Sie produziert die eigenen Chips und soll zunehmend externe Kunden gewinnen. Herzstück sind die Fertigungsprozesse 18A und 14A; für 14A hat Intel im Oktober das Design-Kit 0.9 veröffentlicht und arbeitet mit ASML an der High-NA-EUV-Belichtung.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Intel Aktie?
Das dritte Quartal (veröffentlicht am 29.10.) war operativ besser, als es der Kurssturz um rund 29 Prozent am Folgetag vermuten ließ. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 16,5 Mrd. Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 0,52 Dollar nach 0,23 Dollar im Vorjahr. Das Problem war der Ausblick: Für das vierte Quartal erwartet Intel nur 15,0 bis 16,0 Mrd. Dollar Umsatz und eine bereinigte Bruttomarge von rund 38 Prozent. Finanzchef Zinsner rechnet damit, dass sich die PC-Schwäche mindestens bis ins erste Halbjahr 2027 zieht.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|16,5 Mrd. USD
|+21 %
|Client Computing (CCPG)
|8,1 Mrd. USD
|–5 %
|Data Center and AI (DCAI)
|7,3 Mrd. USD
|+78 %
|Intel Foundry
|6,7 Mrd. USD
|+58 %
|EPS bereinigt
|0,52 USD
|Vorjahr 0,23 USD
|Bruttomarge bereinigt
|44,1 %
|–
|Prognose Q4: Umsatz
|15,0–16,0 Mrd. USD
|–
|Prognose Q4: Bruttomarge bereinigt
|rund 38 %
|–
Quelle: Intel Corporation, Quartalsmitteilung vom 29.10.2026
Die Bilanz ist nach der Kapitalerhöhung solide: Zum 30. September standen 21,8 Mrd. Dollar Cash und 32,2 Mrd. Dollar kurzfristige Anlagen einer Verschuldung von rund 50 Mrd. Dollar gegenüber – rechnerisch eine leichte Nettoliquidität. Der bereinigte Free Cashflow lag im Quartal bei 1,6 Mrd. Dollar. Eine Dividende zahlt Intel nicht.
Bewertet ist die Intel Aktie trotz des Absturzes nicht billig: Auf Basis der Gewinnschätzungen liegt das erwartete KGV laut stockanalysis bei rund 43, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nach unserer Rechnung bei knapp 5. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate schreibt Intel nach Rechnungslegung noch Verlust. Der Markt zahlt also nicht für heutige Gewinne, sondern für die Hoffnung, dass Foundry und Rechenzentrum die Margen in einigen Jahren deutlich anheben.
Analysten
Was sagen Analysten zur Intel Aktie?
Das Lager ist gespalten, der Grundton vorsichtig. Laut TipRanks stehen in den vergangenen drei Monaten 7 Kaufempfehlungen 25 Halte- und 1 Verkaufsvotum gegenüber; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 90,93 Dollar (Stand 17.11.). Stockanalysis kommt bei 49 Analysten ebenfalls auf „Hold“ und ein Ø-Ziel von 90,65 Dollar (Stand 14.11.). Nach den Q3-Zahlen haben zahlreiche Häuser ihre Ziele deutlich gekappt; die niedrigsten Kursziele liegen seither um 70 Dollar. Bemängelt werden vor allem die schwache Prognose, Engpässe bei Wafern und Substraten sowie zu wenig sichtbare Fortschritte bei externen Foundry-Kunden.
|Quelle
|Einstufung
|Kauf / Halten / Verkauf
|Ø-Kursziel
|TipRanks
|Hold
|7 / 25 / 1
|90,93 USD
|stockanalysis
|Hold
|49 Analysten
|90,65 USD
Quelle: TipRanks (17.11.2026), stockanalysis (14.11.2026)
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken der Intel Aktie?
Charttechnisch hat die Intel Aktie seit dem Rekordhoch von 142,35 Dollar mehr als 60 Prozent verloren. Seit dem Einbruch nach den Zahlen pendelt der Kurs in einer Spanne zwischen etwa 50 und 60 Dollar. Als Unterstützung gilt das Schlusstief vom 5. November bei 52,25 Dollar, darunter die runde 50-Dollar-Marke. Nach oben bildet der Bereich um 58 bis 60 Dollar die Oberkante der Basis. Das 52-Wochen-Tief liegt mit 32,89 Dollar noch weit entfernt.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Intel Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die Intel Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden derzeit drei Szenarien diskutiert. Positiv: Starke Nvidia-Zahlen heute Abend beruhigen den gesamten Halbleitersektor, die Intel Aktie arbeitet sich an die Oberkante der Spanne um 60 Dollar zurück – ein Szenario, das etwa das Portal financefeeds als Bull-Fall skizziert. Neutral: Der Kurs bleibt in der Basis zwischen 50 und 60 Dollar, bis die Q4-Zahlen Ende Januar Klarheit über Margen und Foundry-Kunden bringen. Negativ: Enttäuscht Nvidia oder folgen weitere Beteiligungsverkäufe, rückt die 50-Dollar-Marke in den Fokus, die financefeeds als Bear-Fall nennt. Der Analystenkonsens mit rund 91 Dollar Ø-Ziel zeigt, wie weit die Erwartungen an die langfristige Intel Aktienprognose und die aktuelle Marktstimmung auseinanderliegen.
Termine
Was sollten Anleger bei der Intel Aktie jetzt beobachten?
FAQ
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum fällt die Intel Aktie heute? Vor allem wegen der 13F-Meldung, nach der Nvidia seinen Intel-Anteil im dritten Quartal um 25 Prozent reduziert hat. Dazu kommen Sammelklagen und die Vorsicht vor den Nvidia-Zahlen.
Hat Nvidia alle Intel-Aktien verkauft? Nein. Zum 30. September hielt Nvidia noch rund 161 Mio. Intel-Aktien, zum Montagsschluss knapp 9 Mrd. Dollar wert.
Was sagt die Intel Aktienanalyse zur Bewertung? Mit einem erwarteten KGV um 43 und einem KUV knapp unter 5 ist die Aktie trotz des Kursrutschs nicht günstig; der Markt preist eine Margenerholung ein.
Wie sieht die Intel Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens steht auf „Hold“, das Ø-Kursziel liegt laut TipRanks bei 90,93 Dollar (Stand 17.11.).
Wann legt Intel die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden Ende Januar 2027 erwartet.
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