Die Intel Aktie (Ticker: INTC, ISIN: US4581401001) ist am Montag erneut unter die Räder gekommen: An der Nasdaq schloss das Papier bei 55,47 Dollar, ein Minus von rund 7 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 59,66 Dollar. Auslöser war ein breiter Ausverkauf bei Chipwerten vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend, verschärft durch eine neue Regel des US-Handelsministeriums zum Fernzugriff auf KI-Rechenleistung – und bei Intel zusätzlich durch eine frische Aktionärsklage. Im deutschen Handel kostete die Aktie am Montagabend bei Baader 50,60 Euro (22:20 Uhr MEZ). Diese Intel Aktienanalyse ordnet ein, was hinter dem Kursrutsch steckt.
Intel Aktienanalyse: Minus 7 Prozent im Chip-Ausverkauf, Klage und Exportregeln – wie tief reicht die Vertrauenskrise?
Die Intel Aktie hat am Montag rund 7 Prozent verloren und notiert nur noch bei gut 55 Dollar. Neue US-Exportregeln für KI-Rechenleistung, eine Aktionärsklage und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen treffen auf einen Konzern, der gerade erst seine Prognose kassieren musste. Die Intel Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und den Szenarien für die Intel Aktienprognose.
Sektorschock
Der Philadelphia Semiconductor Index fiel am Montag um 5,28 Prozent, der Nasdaq 100 um 2,67 Prozent.
Eigene Baustellen
Seit dem Zahlentag Ende Oktober hat die Intel Aktie rund 40 Prozent verloren; nun kommt eine Sammelklage hinzu.
Zwei Welten im Geschäft
Das Rechenzentrumsgeschäft wächst um 78 Prozent, das PC-Geschäft schrumpft – und die Fabriken kommen nicht hinterher.
Der Auslöser
Was ist bei der Intel Aktie am Montag passiert?
Den Rahmen setzte Washington. Das US-Handelsministerium hat am Montag eine vorläufige Regel veröffentlicht, nach der für die Ausfuhr von KI-Chips und Servern an Rechenzentren weltweit eine Lizenz nötig wird, wenn diese Rechenleistung an Unternehmen aus China oder anderen Sperrländern vermieten könnten. Für Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien gelten neue Lizenzpflichten, weil dort ein erhöhtes Umleitungsrisiko gesehen wird. Betroffen sind Anlagen ab einer Rechenleistung von rund 12 Millionen TPP, laut TechCrunch etwa 750 Nvidia-Chips vom Typ H100 oder H200. Bestehende Betreiber haben 90 Tage Zeit, Lizenzen zu beantragen.
Die Börse reagierte mit einem Rundumschlag: Nvidia verlor 4,12 Prozent, AMD 5,58 Prozent und die US-notierte TSMC-Aktie 6,34 Prozent. Zusätzlich belastete laut Marktberichten eine am Wochenende gesenkte Branchenprognose für Ausgaben in KI-Beschleuniger. Die Intel Aktie fiel mit rund 7 Prozent stärker als die meisten großen Konkurrenten.
Hinzu kommt ein hausgemachtes Thema. Am Freitag reichte ein Pensionsfonds aus Michigan, das City of Southfield Fire and Police Retirement System, eine Sammelklage gegen Intel, Konzernchef Lip-Bu Tan und Finanzchef David Zinsner ein. Der Vorwurf: Intel habe zu spät offengelegt, wie stark schwache PC-Verkäufe und hohe Lagerbestände bei Kunden das Geschäft belasten. Die Vorwürfe sind nicht gerichtlich geprüft.
Das Geschäft
Womit verdient Intel sein Geld?
Intel ist einer der wenigen Chipkonzerne, die Prozessoren nicht nur entwickeln, sondern auch selbst fertigen. Das Produktgeschäft besteht aus zwei großen Säulen: Prozessoren für PCs und Notebooks (Client Computing and Physical AI Group) sowie Server-Prozessoren der Xeon-Familie und KI-Lösungen fürs Rechenzentrum (Data Center and AI). Die dritte Säule ist Intel Foundry, die Auftragsfertigung, die vor allem Intels eigene Chips produziert, aber zunehmend externe Kunden gewinnen soll. Größter Einzelaktionär ist inzwischen der US-Staat mit rund 10 Prozent; Nvidia hält seit seinem Einstieg 2025 rund 4 Prozent.
Zahlen und Bewertung
Was zeigen die Zahlen – und wie teuer ist die Intel Aktie?
Das dritte Quartal, vorgelegt am 29. Oktober, war für sich betrachtet stark: Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 0,52 Dollar nach 0,23 Dollar im Vorjahr. Das Rechenzentrumsgeschäft legte um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar zu, die Nachfrage nach Xeon-Prozessoren übersteigt laut Intel deutlich das Angebot. Das PC-Geschäft schrumpfte dagegen um 5 Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar – Speicherknappheit und knappe IT-Budgets bremsen die Nachfrage.
Das Problem ist der Ausblick. Für das vierte Quartal stellt Intel nur 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz, eine bereinigte Bruttomarge von 38 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,25 Dollar in Aussicht. Gründe sind ein Unfall in der israelischen Fabrik Fab 28, der rund 300 Millionen Dollar Umsatz kostet, gedrosselte PC-Produktion und ein ungünstiger Produktmix. Laut Intel dürften die Lieferengpässe bis 2027 und in das Jahr 2028 hinein anhalten. Die Börse quittierte das am 30. Oktober mit einem Kurssturz von fast 29 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung ggü. Vorjahr
|Ausblick Q4 2026
|Umsatz
|16,5 Mrd. $
|+21 %
|15,0–16,0 Mrd. $
|Bruttomarge
|44,1 %
|+4,1 Punkte
|38,0 %
|Gewinn je Aktie
|0,52 $
|+126 %
|0,25 $
|Data Center and AI
|7,3 Mrd. $
|+78 %
|Plus im mittleren Zehnerbereich ggü. Q3
|Client Computing
|8,1 Mrd. $
|−5 %
|Minus über 20 % ggü. Q3
|Intel Foundry
|6,7 Mrd. $
|+58 %
|–
Bereinigte Werte (Non-GAAP), sofern nicht anders angegeben. Q4: Mitte der Spanne laut Unternehmensprognose, keine Ist-Zahlen.
Quelle: Intel, Pressemitteilung und Prepared Remarks vom 29.10.2026
Die Bilanz ist solide, aber nicht üppig: Rund 54 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen stehen etwa 50 Milliarden Dollar Finanzschulden gegenüber. Im dritten Quartal erwirtschaftete Intel einen operativen Cashflow von 5,1 Milliarden Dollar, der bereinigte freie Cashflow lag bei 1,6 Milliarden Dollar. Eine Dividende zahlt Intel derzeit nicht. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne liegt die Intel Aktie laut Stockanalysis bei rund 43 (Stand 13.11.) – deutlich höher als bei Nvidia, TSMC oder Qualcomm. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate schrieb Intel unter dem Strich Verluste.
|Unternehmen
|Veränderung 16.11.
|Marktwert
|KGV erwartet
|Intel
|−7,0 %
|317 Mrd. $
|42,9
|Nvidia
|−4,1 %
|3,93 Bio. $
|13,5
|AMD
|−5,6 %
|876 Mrd. $
|35,5
|TSMC (ADR)
|−6,3 %
|1,85 Bio. $
|19,0
|Qualcomm
|–
|177 Mrd. $
|17,2
Kursveränderung am 16.11.2026; Marktwert und KGV erwartet: Schlusskurs 13.11.2026, Qualcomm Stand 6.11.2026. Qualcomm-Tagesveränderung nicht belegt.
Quelle: Stockanalysis, TokenPost, The Weekend Spread, TradingKey
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Intel Aktie?
Die Wall Street ist nach dem Zahlenschock vorsichtig geworden. Laut MarketBeat raten von 51 erfassten Analysten 21 zum Kauf, 28 zum Halten und 2 zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 96,93 Dollar. Stockanalysis ermittelt bei 49 Analysten ein „Halten“ mit einem Durchschnittsziel von 90,65 Dollar. Diese Durchschnitte hinken dem Kurs hinterher: Am 30. Oktober senkten zahlreiche Häuser ihre Ziele, die neu genannten Kursziele lagen überwiegend zwischen 70 und 100 Dollar, mehrere Analysten stuften auf neutrale Einstufungen ab. Kritisiert wurden vor allem der Ausblick, die Lieferengpässe und geringe Fortschritte bei externen Foundry-Kunden.
Die jüngste große Bewegung kam von Bank of America: Das Haus bestätigte am 12. November seine Einstufung „Neutral“ und senkte das Kursziel von 100 auf 80 Dollar. Begründet wurde das laut Berichten mit fehlender Klarheit bei Intel, obwohl der Analyst den Markt für Server-Prozessoren bis 2030 größer einschätzt als bisher.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 80 US-Dollar stammen von Bank of America (BofA Global Research, Studie vom 12. November 2026). aktiencheck.de gibt diese Analystenmeinung lediglich wieder und hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle: BofA Global Research – Interessenkonflikte.
Charttechnik
Wo liegen die Marken für die Intel Aktie?
Charttechnisch ist das Bild eingetrübt. Mit 55,47 Dollar notiert die Intel Aktie weit unter der 50-Tage-Linie (laut MarketBeat rund 95 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 87 Dollar). Vom 52-Wochen-Hoch bei 142,35 Dollar trennen sie rund 61 Prozent. Als nächste Unterstützung gilt das Novembertief vom 5. November bei 51,51 Dollar, darunter die runde Marke von 50 Dollar, die TradingKey als psychologisch wichtige Zone beschreibt. Nach oben markieren das Hoch vom 11. November bei rund 64 Dollar und der Schlusskurs des Crashtages von 65,76 Dollar erste Widerstände. Die Kursbewegungen der vergangenen Tage zeigen eine extrem hohe Schwankungsbreite mit Tagesausschlägen von 5 bis 10 Prozent.
Szenarien
Wie steht es um die Intel Aktienprognose?
Eine eigene Intel Aktienprognose gibt die Redaktion nicht ab. Im Markt werden vor allem zwei Lesarten diskutiert. Die optimistische setzt darauf, dass der Engpass im Servergeschäft ein Luxusproblem ist: Steigt die Produktion, könnten Umsatz und Marge ab 2027 wieder anziehen, und ein erster großer Kunde für die künftige Fertigungstechnik 14A würde die Foundry-Wette glaubwürdiger machen. Darauf stützen sich die durchschnittlichen Analystenziele von 90 bis 97 Dollar, die allerdings teils noch aus der Zeit vor den jüngsten Senkungen stammen. Die pessimistische Lesart, wie sie etwa TradingKey beschreibt, sieht die Marke von 50 Dollar als entscheidend: Würde sie mit hohem Volumen unterschritten, sei aus charttechnischer Sicht deutlich mehr Abwärtspotenzial denkbar. Welche Lesart sich durchsetzt, hängt stark davon ab, ob Intel die Lieferengpässe schneller als angekündigt löst.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Intel Aktie jetzt beobachten?
Heute Abend, nach US-Börsenschluss: Nvidia legt Zahlen vor – die erste Bilanz nach dem Rücktritt von Jensen Huang setzt den Ton für den gesamten Sektor.
Kommende Wochen: Details zur Umsetzung der neuen Exportregel und Reaktionen aus Singapur und Malaysia.
Klageverfahren: Wer wird Hauptkläger, und wie reagiert Intel?
Ende Januar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick auf 2027.
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum ist die Intel Aktie am Montag gefallen?
Wegen eines breiten Ausverkaufs bei Chipwerten vor den Nvidia-Zahlen, neuer US-Exportregeln für KI-Rechenleistung und einer Aktionärsklage gegen Intel.
Wie entwickelt sich die Intel Aktie seit Jahresbeginn?
Trotz des Einbruchs liegt sie in US-Dollar noch rund 50 Prozent im Plus. Vom Hoch bei 142,35 Dollar ist sie aber weit entfernt.
Zahlt Intel eine Dividende?
Nein, derzeit schüttet Intel keine Dividende aus.
Was sagen Analysten zur Intel Aktienprognose?
Die Mehrheit rät zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketBeat bei 96,93 Dollar, Bank of America nennt 80 Dollar.
Gibt es in dieser Intel Aktienanalyse eine Kaufempfehlung?
Nein. Die Intel Aktienanalyse ordnet Fakten und Einschätzungen Dritter ein und enthält keine eigene Empfehlung.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Intel Corporation (INTC): Halten, Kursziel 80,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bank of America (BofA Global Research) vom 12.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:30 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bank of America (BofA Global Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.