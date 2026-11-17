Warum ist die Intel Aktie am Montag gefallen?

Wegen eines breiten Ausverkaufs bei Chipwerten vor den Nvidia-Zahlen, neuer US-Exportregeln für KI-Rechenleistung und einer Aktionärsklage gegen Intel.

Wie entwickelt sich die Intel Aktie seit Jahresbeginn?

Trotz des Einbruchs liegt sie in US-Dollar noch rund 50 Prozent im Plus. Vom Hoch bei 142,35 Dollar ist sie aber weit entfernt.

Zahlt Intel eine Dividende?

Nein, derzeit schüttet Intel keine Dividende aus.

Was sagen Analysten zur Intel Aktienprognose?

Die Mehrheit rät zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketBeat bei 96,93 Dollar, Bank of America nennt 80 Dollar.

Gibt es in dieser Intel Aktienanalyse eine Kaufempfehlung?

Nein. Die Intel Aktienanalyse ordnet Fakten und Einschätzungen Dritter ein und enthält keine eigene Empfehlung.