Vor einem Monat gehörte die Intel-Aktie zu den Gewinnern des KI-Jahres. Heute steht sie bei 51,28 Dollar, fast die Hälfte unter dem Stand von Mitte Oktober. Diese Intel Aktienanalyse zeigt, warum der Absturz so schnell kam und was Anleger noch beachten müssen.
Intel Aktienanalyse: Minus 45 Prozent in einem Monat, Nvidia steigt aus – wie tief fällt die Aktie noch?
Die Intel Aktienanalyse zeigt: Der Chipriese verlor seit dem Zahlenschock fast die Hälfte seines Börsenwerts, am 20. November schloss die Intel-Aktie bei 51,28 Dollar. Was dahintersteckt und warum der Absturz kein Einzelfall ist.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intel Corporation
- ISIN
- US4581401001
- WKN
- 855681
- Handelssymbol
- INTC (Nasdaq)
- US-Handelssymbol
- INTC
- Börsenwert
- rund 248 Mrd. €
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Auf Zwölf-Monats-Sicht liegt die Intel Aktie mit gut 52 Prozent noch im Plus, denn das Zwölf-Monats-Tief lag bei 33,62 Dollar. Doch seit dem 29. Oktober verläuft der Kurs fast nur noch in eine Richtung. Am 20. November kam ein Minus von knapp acht Prozent hinzu, als der gesamte Chipsektor im Ausverkauf versank.
Der Auslöser
Zahlen gut, Ausblick katastrophal
Intel steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar, im Rahmen der Erwartungen. Doch der Ausblick löste den Schock aus. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz, und der bereinigte Gewinn je Aktie soll nur 25 Cent betragen, nach erwarteten 43 Cent. Die Aktie fiel am 30. Oktober um rund 29 Prozent auf 65,76 Dollar, einer der größten Tagesverluste der Firmengeschichte.
Intel-Aktie: Vom Zahlenschock zum Novembertief
US-Dollar
- Rechnerisch aus dem Tagesverlust
Der Kurs vor den Zahlen ist aus Schlusskurs und Tagesverlust des 30.10. errechnet. 5.11. ist ein Tageswert nach Presseberichten.
Quelle: Börsenberichte, aktiencheck.de
Daten als Tabelle
|Datum
|Kurs
|Vor den Zahlen (29.10.)
|92,1
|30.10. Schluss
|65,76
|5.11. Tief
|51,51
|20.11. Schluss
|51,28
Als Grund nannte Intel Engpässe in der eigenen Produktion und ein Marktumfeld, in dem teure Speicherchips die Preise für PCs treiben. Das Management rechnet für 2026 mit einem schrumpfenden PC-Markt von zwölf Prozent und für 2027 mit weiteren zehn Prozent. Dazu kommt ein Produktionsausfall, der laut Berichten rund 600 Millionen Dollar kosten dürfte.
Die Folgen
Nvidia verkauft, Anleger klagen
Nvidia reduziert Beteiligung
Der Grafikchip-Konzern verkaufte rund ein Viertel seiner Intel-Anteile. Etwa 161 Millionen Aktien blieben übrig. Der Verkauf drückte die Intel-Aktie am 17. November um weitere 2,3 Prozent.
Sammelklage
Nach dem Absturz laufen Verfahren von Anlegern. Der Ausgang ist offen.
Branchenweiter Druck
Eine Studie warnte, die Ausgaben für KI-Chips könnten 2027 um 19 Prozent unter früheren Schätzungen liegen. Dazu kamen Ängste vor einem langsameren Ausbau von Rechenzentren nach den US-Zwischenwahlen.
Die Gegenseite
Was für Intel spricht
Es gibt auch Positives. Intel hat seinen ersten externen Kunden für die Fertigung auf dem neuen 18A-Prozess gewonnen und die Partnerschaft mit Microsoft ausgebaut. Der US-Staat hält seit August 2025 rund zehn Prozent an Intel und sichert dem Konzern politische Rückendeckung. Intel investiert in diesem Jahr rund 20 Milliarden Dollar in Fabriken und Ausrüstung, kann aber nach eigener Aussage nicht genug Serverchips liefern. Das Problem ist also das Angebot, nicht die Nachfrage.
Die Analysten sind uneins. Die Einstufung lautet im Konsens Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 91 Dollar, die Spanne reicht von 63 bis 160 Dollar. Der Abstand zum Kurs von 51,28 Dollar zeigt, wie stark der Markt seit Oktober umgedacht hat. Diese Aktienanalyse spiegelt diesen Zwiespalt.
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