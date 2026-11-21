Es gibt auch Positives. Intel hat seinen ersten externen Kunden für die Fertigung auf dem neuen 18A-Prozess gewonnen und die Partnerschaft mit Microsoft ausgebaut. Der US-Staat hält seit August 2025 rund zehn Prozent an Intel und sichert dem Konzern politische Rückendeckung. Intel investiert in diesem Jahr rund 20 Milliarden Dollar in Fabriken und Ausrüstung, kann aber nach eigener Aussage nicht genug Serverchips liefern. Das Problem ist also das Angebot, nicht die Nachfrage.