Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute nicht. Intel gerät in den zweiten Tag des Ausverkaufs bei Chip- und KI-Werten: Der Nasdaq 100 verliert rund 4 Prozent, der Philadelphia-Halbleiterindex mehr als 6 Prozent, Nvidia und AMD geben rund 8 bis 9 Prozent nach, Micron etwa 11 Prozent. Belastend wirken die hohe Inflation (der Preisindex für Oktober stieg um 3,8 Prozent zum Vorjahr), die weitgehend eingepreiste Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember und neue Zollpläne der US-Regierung.

Für Intel kommen eigene Sorgen hinzu: Dell meldete am Dienstag einen Rückgang des Verbraucher-PC-Umsatzes um 15 Prozent, HP warnte vor steigenden Speicherkosten – beides bestätigt die PC-Schwäche, die Intel bereits Ende Oktober angekündigt hatte. Außerdem kursieren unbestätigte Gerüchte über Ausbeuteprobleme bei der 18A-Fertigung für einen Cloud-Kunden; eine Bestätigung des Unternehmens gibt es nicht.