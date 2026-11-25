Die Intel Aktie (ISIN US4581401001, Ticker INTC) verliert am Mittwoch, 25. November 2026, im Nasdaq-Handel kräftig: Um 11:38 Uhr New York (17:38 Uhr MEZ) notiert sie bei rund 49,5 US-Dollar und damit etwa 9,7 Prozent unter dem Vortagesschluss von 54,80 US-Dollar. Der Chipkonzern hat damit den Sprung vom Montag, als die Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef um 16,3 Prozent auf 59,66 US-Dollar gestiegen war, vollständig abgegeben. Diese Intel Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt und was die Intel Aktienprognose der Analysten hergibt.
Intel Aktienanalyse: Minus 10 Prozent auf unter 50 Dollar nach dem Rebound – wie viel trägt die 18A-Wette noch?
Die Intel Aktie gibt im Chip-Ausverkauf rund 10 Prozent ab und rutscht unter 50 US-Dollar – den Montags-Sprung von 16 Prozent hat sie komplett abgegeben. Die Intel Aktienanalyse mit Quartalszahlen, Foundry-Bilanz, Analysten-Stimmen und der Frage nach der Intel Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intel Corporation, Santa Clara (Kalifornien)
- Ticker
- INTC (Nasdaq)
- ISIN
- US4581401001
- 52-Wochen-Hoch
- 142,35 USD (Schlusskurs 22.06.2026)
- Dividende
- keine
Stand: 25.11.2026, Kurs: Nasdaq, 25.11.2026, 11:38 Uhr New York (Tagesspanne 49,44 bis 52,22 USD)
Der Auslöser
Warum fällt die Intel Aktie jetzt?
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute nicht. Intel gerät in den zweiten Tag des Ausverkaufs bei Chip- und KI-Werten: Der Nasdaq 100 verliert rund 4 Prozent, der Philadelphia-Halbleiterindex mehr als 6 Prozent, Nvidia und AMD geben rund 8 bis 9 Prozent nach, Micron etwa 11 Prozent. Belastend wirken die hohe Inflation (der Preisindex für Oktober stieg um 3,8 Prozent zum Vorjahr), die weitgehend eingepreiste Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember und neue Zollpläne der US-Regierung.
Für Intel kommen eigene Sorgen hinzu: Dell meldete am Dienstag einen Rückgang des Verbraucher-PC-Umsatzes um 15 Prozent, HP warnte vor steigenden Speicherkosten – beides bestätigt die PC-Schwäche, die Intel bereits Ende Oktober angekündigt hatte. Außerdem kursieren unbestätigte Gerüchte über Ausbeuteprobleme bei der 18A-Fertigung für einen Cloud-Kunden; eine Bestätigung des Unternehmens gibt es nicht.
Das Geschäft
Womit verdient Intel sein Geld?
Intel entwickelt Prozessoren für PCs und Rechenzentren und betreibt mit Intel Foundry zugleich eine Auftragsfertigung für Chips. Das Geschäft besteht aus drei Teilen: Client Computing (PC-Prozessoren), Data Center und KI (Server-Chips der Xeon-Familie) sowie Intel Foundry, die eigene und fremde Chips fertigt. Strategischer Kern ist die Aufholjagd bei der Fertigungstechnik: Die Prozesse 18A und 14A sollen Intel wieder auf Augenhöhe mit den weltweit führenden Auftragsfertigern bringen und externe Kunden gewinnen.
Die Zahlen
Wie solide sind die Zahlen – und was sagt die Bewertung der Intel Aktie aus?
Im dritten Quartal 2026 (Mitteilung vom 29. Oktober) erzielte Intel einen Umsatz von 16,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 21 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,52 US-Dollar, Analysten hatten rund 0,40 US-Dollar erwartet. Die Prognose für das vierte Quartal enttäuschte jedoch: Intel stellt 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz, eine bereinigte Bruttomarge von 38 Prozent und 0,25 US-Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht – gegenüber Markterwartungen von rund 17,1 Milliarden US-Dollar und 0,43 US-Dollar. Die Aktie verlor am 30. Oktober 28,6 Prozent auf 65,76 US-Dollar. Das Unternehmen nannte als Gründe unter anderem die Nachfrageschwäche bei PCs, die Speicherknappheit und eine Fabrikexplosion in Israel mit einem Umsatzeffekt von rund 300 Millionen US-Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Hinweis
|Umsatz
|16,5 Mrd. USD
|+21 % zum Vorjahr
|Rechenzentrum und KI
|7,3 Mrd. USD
|+78 %
|Client Computing
|8,1 Mrd. USD
|–
|Intel Foundry
|6,7 Mrd. USD
|operativer Verlust 1,9 Mrd. USD
|Bruttomarge
|44,1 %
|Q4-Prognose: 38 %
|Operative Marge
|19,6 %
|–
|Gewinn je Aktie
|0,52 USD
|Konsens rund 0,40 USD
Zahlen bereinigt (non-GAAP), soweit nicht anders angegeben. Foundry-Segment mit operativem Verlust von 1,9 Mrd. USD.
Quelle: Intel Corporation, Quartalsmitteilung vom 29.10.2026
Die Bilanz ist belastet, aber gestützt: Intel weist Schulden von rund 50,1 Milliarden US-Dollar aus, dem stehen 21,8 Milliarden US-Dollar Zahlungsmittel und 32,2 Milliarden US-Dollar kurzfristige Anlagen gegenüber, dazu ungenutzte Kreditlinien von 15 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow betrug im Quartal 5,1 Milliarden US-Dollar, die Investitionen 4,2 Milliarden US-Dollar, der bereinigte freie Cashflow 1,6 Milliarden US-Dollar. Für 2026 sind rund 20 Milliarden US-Dollar Investitionen geplant. Intel zahlt keine Dividende.
Zur Bewertung: Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 263 Milliarden US-Dollar. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der letzten zwölf Monate ist nicht aussagekräftig, weil Intel in diesem Zeitraum unterm Strich Verlust ausweist. Auf das Umsatzniveau der letzten Quartale bezogen ist die Intel Aktie mit einem Vielfachen von rund 4 bewertet – das Gewinnwachstum hängt davon ab, ob die Foundry ihre Verluste senkt und externe Kunden hinzukommen.
Die Foundry
Wie weit ist Intels Fertigungswende – und was bedeutet das für die Intel Aktienprognose?
Die Foundry ist der Kern der Intel Aktienprognose. Im Oktober gab Intel das Entwicklungs-Kit für den Prozess 14A frei. Am 18. November meldete das Unternehmen den ersten externen Kunden für 18A (ohne Namensnennung) sowie eine Vereinbarung mit Microsoft zu Packaging-Technik und Xeon-Lieferungen, jeweils ohne genannten Vertragswert. Der Umsatz mit Fremdkunden im Foundry-Segment ist mit 411 Millionen US-Dollar im Quartal noch klein.
Politisch ist Intel gut abgesichert: Die US-Regierung hält nach Medienberichten rund 10 Prozent, Nvidia investierte 5 Milliarden US-Dollar zu 23,28 US-Dollar je Aktie, SoftBank 2 Milliarden US-Dollar zu 23,00 US-Dollar. Im August platzierte Intel zudem rund 242 Millionen neue Aktien zu 95 US-Dollar und nahm damit rund 23 Milliarden US-Dollar brutto ein – wer dabei einstieg, liegt heute etwa 48 Prozent im Minus.
Die Experten
Wie lautet die Intel Aktienprognose der Analysten?
Der Analysten-Konsens lautet Halten. Nach Angaben von S&P Global (Stand 20. November 2026) beurteilen 49 Analysten die Aktie; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 90,65 US-Dollar, der Median bei 86 US-Dollar, die Spanne reicht von 63 bis 160 US-Dollar. Diese Werte stammen aus der Zeit vor dem jüngsten Kursrutsch und liegen damit weit über dem aktuellen Kurs. Eine Rating-Änderung der vergangenen Wochen war die Herabstufung durch Bank of America und Roth Capital nach den Zahlen vom 29. Oktober; zuletzt bestätigte Bernstein am 23. November seine neutrale Einstufung mit einem Kursziel von 75 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Wert
|Zahl der Analysten
|49
|Konsens
|Halten
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 90,65 USD
|Median / Spanne
|86 USD / 63 bis 160 USD
|Bernstein (23.11.2026)
|Neutral, Kursziel 75 USD (bestätigt)
Die Datenanbieter weichen bei der Zahl der Analysten ab; Stichtag 20.11.2026, vor dem Kursrutsch vom 25.11. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: S&P Global-Konsens, Stand 20.11.2026; Bernstein, 23.11.2026
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung von Bernstein wird hier unverändert als Einschätzung eines Dritten wiedergegeben; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten des Hauses finden sich in dessen Pflichtangaben. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Intel Aktie?
Technisch dominiert der Abwärtstrend: Die Aktie notiert unter ihrem 20-Tage-Durchschnitt (rund 56,7 US-Dollar), dem 50-Tage-Durchschnitt (rund 74,7 US-Dollar) und dem 200-Tage-Durchschnitt (rund 100,6 US-Dollar). Das 52-Wochen-Hoch von 142,35 US-Dollar liegt fast 65 Prozent entfernt. Der Relative-Stärke-Index stand mit etwa 37,5 vor dem heutigen Abverkauf nahe überverkauften Bereichen. Als Unterstützung beobachten Marktteilnehmer die runde Marke von 50 US-Dollar sowie rund 49,2 US-Dollar, die Zone um 51,2 bis 51,5 US-Dollar wurde heute unterschritten. Widerstände liegen bei rund 54,7, 56,7 und 60,2 US-Dollar.
|Wert
|Veränderung
|Intel
|rund -9,7 %
|Nvidia
|rund -8 %
|AMD
|rund -9 %
|Micron
|rund -11 %
|Philadelphia-Halbleiterindex
|mehr als -6 %
Kursveränderungen ungefähr, Stand Vormittag New Yorker Zeit; Prozentwerte je nach Zeitpunkt unterschiedlich.
Quelle: Börsenkurse, 25.11.2026
Die Szenarien
Wohin kann sich die Intel Aktie entwickeln?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden zwei Lesarten diskutiert. In der optimistischen Variante gelingt Intel der Nachweis, dass 18A und 14A externe Großkunden anziehen und die Foundry-Verluste sinken; dann rücken die Analysten-Ziele zwischen 63 und 160 US-Dollar in den Fokus. In der skeptischen Variante bestätigen sich die PC-Schwäche und die Ausbeute-Gerüchte, der Kapitalbedarf bleibt hoch und die Aktie testet die Zone um 49 bis 50 US-Dollar nach unten. Dazwischen liegt eine Seitwärtsphase, in der Quartalszahlen entscheiden.
Die Termine
Was Anleger bei der Intel Aktie jetzt beobachten
Die Unterstützung bei 49 bis 50 US-Dollar und die Widerstandszone um 54,7 US-Dollar.
Die Stimmung im Chip-Sektor, wenn die Wall Street nach Thanksgiving wieder öffnet: Am Donnerstag, 26. November, ruht der US-Handel, am Freitag endet er um 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
Nachrichten zu 18A- und 14A-Kunden sowie zur Ausbeute in der Fertigung.
Die Quartalszahlen: nach vorliegenden Angaben voraussichtlich Ende Januar 2027, ein Termin ist nicht bestätigt.
Häufige Fragen
FAQ zur Intel Aktie und zur Intel Aktienanalyse
Warum fällt die Intel Aktie heute? Der Rückgang geht auf den breiten Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten zurück; zusätzlich belasten die PC-Schwäche und unbestätigte Gerüchte zur 18A-Fertigung. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Zahlt Intel eine Dividende? Nein. Nach Unternehmensangaben und dem Quartalsbericht zahlt Intel derzeit keine Dividende.
Wie sieht die Intel Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet Halten; das durchschnittliche Kursziel liegt laut S&P Global (Stand 20. November 2026) bei rund 90,65 US-Dollar, vor dem jüngsten Rückgang. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist das KGV der Intel Aktie? Ein aussagekräftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis gibt es nicht, weil Intel in den letzten zwölf Monaten unterm Strich Verlust gemacht hat.
Welche Rolle spielen Staat, Nvidia und SoftBank? Die US-Regierung hält nach Medienberichten rund 10 Prozent der Aktien, Nvidia investierte 5 Milliarden US-Dollar, SoftBank 2 Milliarden US-Dollar; beides stützt die Finanzierung der Fertigungswende.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Intel Corporation (INTC): Halten, Kursziel 75,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein, Analystenstudie vom 23.11.2026 vom 23.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 19:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 19:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein, Analystenstudie vom 23.11.2026.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.