Die Intel Aktie (ISIN US4581401001, Ticker INTC) legt am Donnerstag, 19. November 2026, um rund 7 Prozent zu und kostet zum Handelsstart in New York gegen 15:56 Uhr MEZ etwa 58 US-Dollar. Auslöser sind gleich zwei Nachrichten vom Vortag: Intel-Chef Lip-Bu Tan hat auf dem TomorrowX Summit den ersten externen Kunden für den Fertigungsprozess 18A verkündet, und Microsoft hat die Zusammenarbeit mit Intel im Rechenzentrum ausgebaut. Für unsere Intel Aktienanalyse lohnt sich der Blick hinter die Schlagzeile, denn der Titel hat einen der härtesten Monate seiner Geschichte hinter sich.
Intel Aktienanalyse: Erster externer 18A-Kunde und Microsoft-Deal – reicht das nach dem Crash für die Wende?
Die Intel Aktie springt am Donnerstag um rund 7 Prozent, nachdem Intel den ersten externen Kunden für seinen 18A-Prozess und eine erweiterte Azure-Partnerschaft mit Microsoft gemeldet hat. Unsere Intel Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens, Charttechnik und die Intel Aktienprognose des Marktes ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intel Corporation
- Ticker
- INTC (Nasdaq)
- ISIN
- US4581401001
- 52-Wochen-Spanne
- 32,89 bis 142,35 USD (Stand Ende Oktober)
- Quartalsumsatz Q3 2026
- 16,5 Mrd. USD (+21 %)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich 28.01.2027 (unbestätigt)
Stand: 19.11.2026, Kurse intraday, nicht Schlusskurse
Intel Aktie aktuell
Was ist bei der Intel Aktie am 19. November passiert?
Der Kurssprung ist eine Erholung aus tiefer Lage: Am 30. Oktober hatte die Intel Aktie nach den Quartalszahlen rund 28,6 Prozent verloren und mit 65,76 US-Dollar geschlossen, nach 92,07 US-Dollar am Vortag. Es war laut Berichten der größte Tagesverlust seit 1974.
Am Mittwoch schloss die Intel Aktie bei 54,67 US-Dollar (minus 0,91 Prozent). Vorbörslich ging es am Donnerstag um 8:08 Uhr New Yorker Zeit auf 57,37 US-Dollar nach oben, später auf rund 58 US-Dollar. Auf Euro-Basis stand die Aktie bei Lang & Schwarz um 15:52 Uhr MEZ bei 53,74 Euro, ein Plus von 8,75 Prozent. Die Tagesplus-Werte unterscheiden sich leicht, weil sie verschiedene Zeitpunkte abbilden; einen verbindlichen Schlusskurs gibt es erst nach Handelsende.
Die Treiber im Einzelnen:
Erster externer 18A-Kunde: Tan nannte am 18. November keinen Namen. Laut Intel-Technikchef Pushkar Ranade nutzt der Kunde die Variante 18A-P, die im Juni 2026 in die Risikoproduktion ging.
Microsoft-Partnerschaft: Eine mehrjährige Erweiterung der Azure-Zusammenarbeit umfasst Lieferungen von Xeon-Prozessoren, auch für künftige Serverknoten-Generationen. Microsoft soll zudem als erster Kunde Intels Packaging-Technik EMIB für eigene Azure-Chips nutzen. Ein Vertragswert wurde nicht genannt.
Chip-Rally und KI-Stimmung: Nvidia und AMD zogen am Vormittag ebenfalls an, und der Nasdaq-Debüttag von Anthropic hebt die Stimmung bei KI-nahen Werten. Ein direkter Intel-Bezug zu Anthropic ist nicht belegt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion zur Marktstimmung, kein Nachrichtenfakt.
Wie sieht das Geschäftsmodell der Intel Aktie aus?
Intel entwickelt und fertigt Prozessoren für PCs (Segment Client) und Rechenzentren (Data Center and AI, DCAI) und baut mit Intel Foundry ein Auftragsfertigungsgeschäft für fremde Chipdesigns auf. Genau dieses Foundry-Geschäft ist der Kern der Anlagethese: Gelingt es, mit 18A und dem Nachfolger 14A externe Kunden zu gewinnen, könnte aus dem Hersteller eigener Chips ein Gegenspieler von TSMC werden. Bisher schreibt die Sparte aber Verluste.
Wie gut sind die Zahlen? Intel Aktienanalyse der Quartalsbilanz
Intel hat am 29. Oktober 2026 das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar, die operative Marge nach Non-GAAP-Rechnung verbesserte sich von 11,2 auf 19,6 Prozent. Der Kurs brach dennoch ein, weil der Ausblick auf das vierte Quartal enttäuschte.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|16,5 Mrd. USD
|13,7 Mrd. USD
|Bruttomarge (non-GAAP)
|44,1 %
|40,0 %
|Operative Marge (non-GAAP)
|19,6 %
|11,2 %
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|0,52 USD
|0,23 USD
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|0,60 USD
|0,90 USD
|Operativer Cashflow
|5,1 Mrd. USD
|–
Non-GAAP bereinigt. Quelle: Intel-Pressemitteilung zum dritten Quartal 2026 vom 29.10.2026.
Quelle: Intel Investor Relations (intc.com)
Die Segmente zeichnen ein gemischtes Bild. Das Rechenzentrumsgeschäft DCAI wuchs um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden US-Dollar bei einem operativen Gewinn von 3,0 Milliarden US-Dollar. Foundry setzte 6,7 Milliarden US-Dollar um (plus 58 Prozent), schrieb aber 1,9 Milliarden US-Dollar operativen Verlust. Das PC-Geschäft Client sank um 5 Prozent auf 8,1 Milliarden US-Dollar.
Umsatz nach Segment im dritten Quartal 2026
Mrd. USD
Quelle: Intel Investor Relations, 29.10.2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Umsatz
|Client
|8,1
|Rechenzentrum (DCAI)
|7,3
|Foundry
|6,7
|Sonstiges
|0,7
Ausblick
Warum drückte die Guidance die Intel Aktie so stark?
Für das vierte Quartal stellt Intel 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, eine Non-GAAP-Bruttomarge von rund 38 Prozent und einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie von etwa 0,25 US-Dollar. Das lag unter den Markterwartungen. Das Management rechnet außerdem mit einem anhaltenden Rückgang im PC-Geschäft bis mindestens zur ersten Jahreshälfte 2027. Hinzu kommen eine Sammelklage nach dem Kurssturz (Frist für den Antrag auf Lead-Plaintiff: 12. Januar 2027) und eine Kapitalerhöhung von rund 23 Milliarden US-Dollar.
Wie steht es um die Intel Aktienprognose der Analysten?
Die Analystenlage ist vorsichtig. Nach Konsensdaten von Anfang November bewerteten von 49 Analysten 12 die Intel Aktie mit Kaufen, 36 mit Halten und einer mit Verkaufen; das durchschnittliche Kursziel lag damals bei 93,88 US-Dollar. Aktuellere Konsenswerte vom 19. November liegen bei 90,65 bis 91,99 US-Dollar, die Spanne der Einzelziele reicht von 63 bis 160 US-Dollar. Nach den Zahlen vom 29. Oktober haben nach Marktberichten mindestens 17 Häuser ihre Ziele gesenkt. Neuere Änderungen seit Anfang November konnten wir nicht belegen.
|Stand
|Verteilung
|Ø-Kursziel
|02.11.2026
|12 Kaufen / 36 Halten / 1 Verkaufen
|93,88 USD
|19.11.2026
|Konsens: Halten
|90,65 USD
|19.11.2026
|Spanne der Einzelziele 63 bis 160 USD
|91,99 USD
Die Datenstände unterscheiden sich in Stichtag und Zählweise. Keine Einzelempfehlung eines Analystenhauses, keine Handlungsaufforderung.
Quelle: Konsensdaten, Redaktionsrecherche (Stand 02.11. und 19.11.2026)
Das durchschnittliche Ziel von gut 90 US-Dollar liegt rund 55 Prozent über dem aktuellen Kurs. Daraus lässt sich kein Versprechen ableiten: Die Ziele stammen überwiegend aus der Zeit vor der Revision und spiegeln die Unsicherheit über das Foundry-Geschäft wider. Die Intel Aktienprognose des Marktes ist deshalb breit gestreut.
Wie bewertet der Markt die Intel Aktie?
Eine belastbare aktuelle Bewertung ist schwierig. Intel schreibt auf Zwölf-Monats-Sicht einen Verlust je Aktie von 2,42 US-Dollar (Stand 30.10.), ein Kurs-Gewinn-Verhältnis ist damit nicht berechenbar. Am 20. Oktober, damals bei einem Kurs von rund 92 US-Dollar, lag das erwartete KGV für 2027 bei 56,3 und der erwartete Umsatz bei 72,8 Milliarden US-Dollar. Diese Werte sind nach dem Kursrutsch überholt; wir weisen sie nur zur Orientierung aus. Aktuelle Konsensschätzungen sollten Leser bei ihrem Datenanbieter prüfen.
Was sagt die Charttechnik zur Intel Aktie?
Der Chart ist nach dem Absturz angeschlagen. Am 13. November lag die 50-Tage-Linie (auf Euro-Basis) bei rund 85 Euro und die 200-Tage-Linie bei rund 77 Euro, beide weit über dem Kurs; der RSI stand bei etwa 34 und war Anfang November kurz unter 30. Als Marken gelten rund 60 US-Dollar als Widerstand und 54 US-Dollar als Unterstützung. Das aktuelle Plus führt den Kurs an die obere Marke heran. Das Beta von 2,43 zeigt, dass die Aktie deutlich stärker schwankt als der Markt.
Was bedeutet das für die Intel Aktienprognose?
Die Intel Aktienprognose des Marktes lässt sich in drei Szenarien fassen, wie sie Analysten und Marktbeobachter diskutieren; eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im optimistischen Szenario liefert Foundry weitere Kundennamen und der Konsens kehrt in Richtung der Ziele um 90 US-Dollar zurück. Im Basisszenario bleibt der Titel eine Wette auf die Umsetzung, mit hoher Schwankung zwischen den Marken um 54 und 60 US-Dollar. Im pessimistischen Szenario verdrängen die Verluste in Foundry und der PC-Rückgang die positiven Nachrichten, und die Aktie testet die Tiefs vom November erneut.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Intel Aktie?
Ob Intel den Namen des 18A-Kunden und das erwartete Volumen bekanntgibt.
Den Vertragswert und die Details der Microsoft-Partnerschaft.
Die Zahlen zum vierten Quartal, voraussichtlich am 28. Januar 2027 (unbestätigt).
Den Verlauf der Sammelklage; die Frist für den Antrag auf Lead-Plaintiff endet am 12. Januar 2027.
Die Marken von 54 und 60 US-Dollar im Chart.
FAQ: Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum steigt die Intel Aktie heute? Nach Marktberichten wirken der erste externe 18A-Kunde, die erweiterte Microsoft-Partnerschaft, eine breite Chip-Rally und Short-Eindeckungen zusammen.
Wie hat sich die Intel Aktie seit Oktober entwickelt? Am 30. Oktober fiel sie um rund 28,6 Prozent auf 65,76 US-Dollar, am 18. November schloss sie bei 54,67 US-Dollar. Auf Monatssicht liegt der Verlust bei rund 37 Prozent.
Wie lautet die Intel Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lautet Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Stichtag zwischen rund 91 und 94 US-Dollar bei einer Spanne von 63 bis 160 US-Dollar.
Wann kommen die nächsten Intel-Zahlen? Voraussichtlich am 28. Januar 2027; der Termin ist nicht bestätigt.
Ist die Intel Aktienanalyse eine Anlageempfehlung? Nein. Die Intel Aktienanalyse von aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
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