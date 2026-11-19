Am Mittwoch schloss die Intel Aktie bei 54,67 US-Dollar (minus 0,91 Prozent). Vorbörslich ging es am Donnerstag um 8:08 Uhr New Yorker Zeit auf 57,37 US-Dollar nach oben, später auf rund 58 US-Dollar. Auf Euro-Basis stand die Aktie bei Lang & Schwarz um 15:52 Uhr MEZ bei 53,74 Euro, ein Plus von 8,75 Prozent. Die Tagesplus-Werte unterscheiden sich leicht, weil sie verschiedene Zeitpunkte abbilden; einen verbindlichen Schlusskurs gibt es erst nach Handelsende.

Die Treiber im Einzelnen: