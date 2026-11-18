Die Intel Aktie (NASDAQ: INTC, ISIN US4581401001) erholt sich am Mittwoch um knapp drei Prozent auf rund 56 US-Dollar - doch das Papier liegt weiter mehr als 60 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 142,35 US-Dollar. Die Intel Aktienanalyse klärt, warum der Chipkonzern so tief gefallen ist und welche Zahlen jetzt zählen.
Intel Aktienanalyse: 60 Prozent unter dem Hoch, Q4-Ausblick weit unter Konsens - Wie viel Pessimismus ist eingepreist?
Die Intel Aktie notiert weit unter ihrem Hoch, nachdem der Q4-Ausblick enttäuschte, ein Werk in Israel ausfiel und Nvidia Anteile verkaufte. Die Intel Aktienanalyse mit Zahlen, Intel Aktienprognose im Konsens und Charttechnik.
Der Absturz hat mehrere Auslöser, die sich in zwei Wochen gebündelt haben: ein Ausblick, der deutlich unter den Erwartungen lag, ein Produktionsausfall in Israel, der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang (Nvidia ist Intel-Investor) und die Nachricht, dass Nvidia ein Viertel seiner Intel-Aktien verkauft hat. Hinzu kommt eine Sammelklage. Für Anleger stellt sich die Frage, ob der Kurs diese Probleme bereits spiegelt – oder ob die Schwäche im PC-Geschäft erst noch in den Zahlen ankommt.
Ausblick enttäuscht
Intel erwartet im vierten Quartal 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz und 0,25 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Der Konsens lag laut TIKR bei 17,07 Milliarden beziehungsweise 0,43 US-Dollar.
Sonderbelastungen
Eine Explosion in der Fab 28 in Israel kostet laut TIKR rund 300 Millionen US-Dollar Umsatz im vierten Quartal.
Rechenzentrum und Foundry wachsen
Im dritten Quartal legte das Rechenzentrumsgeschäft um 78 Prozent und Intel Foundry um 58 Prozent zu – der PC-Bereich schrumpfte um 5 Prozent.
Hohe Bewertung trotz Absturz
Mit einem erwarteten KGV von 33 bis 43 und einem Nettoverlust von zwölf Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten ist Intel keine klassische Wertaktie.
Der Auslöser
Was ist bei der Intel Aktie passiert?
Am 29. Oktober 2026 legte Intel die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 16,513 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn lag bei 0,52 US-Dollar je Aktie. Doch der Ausblick für das vierte Quartal erschütterte die Anleger: Intel stellte nur 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz und eine bereinigte Bruttomarge von 38 Prozent in Aussicht, nach 44,1 Prozent im dritten Quartal. Die Aktie stürzte nachbörslich nach Angaben von TIKR um mehr als 20 Prozent (Quelle: Intel, 29.10.2026; TIKR, 13.11.2026).
Danach folgte eine Serie schlechter Nachrichten. Laut TIKR trat Nvidia-Gründer Jensen Huang am 12. November zurück; Nvidia hat 5 Milliarden US-Dollar in Intel investiert. Am 17. November zeigte eine SEC-Meldung, dass Nvidia bis Ende September ein Viertel seiner Intel-Aktien verkauft hat, von 214,8 auf 161,1 Millionen Stück (Quelle: Fool.com, 17.11.2026). Am Montag, dem 16. November, verlor die Aktie rund sechs Prozent. Im November steht für Intel nach Fool.com ein Minus von rund 18 Prozent zu Buche. Am Mittwoch zog die Aktie wieder an, im Sog erholter Chipwerte nach den Nvidia-Zahlen.
Das Unternehmen
Wie verdient Intel sein Geld?
Intel entwickelt Prozessoren für PCs und Server und betreibt mit Intel Foundry eine eigene Auftragsfertigung für Chips. Das Geschäft gliedert sich in drei große Bereiche: Client Computing (PC-Prozessoren), Data Center und KI sowie Foundry. Im dritten Quartal brachte das PC-Geschäft 8,097 Milliarden US-Dollar (minus 5 Prozent), das Rechenzentrumsgeschäft 7,318 Milliarden US-Dollar (plus 78 Prozent) und Foundry 6,697 Milliarden US-Dollar (plus 58 Prozent). Foundry schreibt weiter Verluste: Laut TIKR lag der Verlust bei 1,85 Milliarden US-Dollar im Quartal. Intel setzt auf die Fertigungstechnologien 18A und 14A, mit denen das Unternehmen Kunden von Auftragsfertigern wie TSMC gewinnen will; belegte externe Großkunden nennt die Intel-Mitteilung nicht.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um Gewinn, Schulden und die Bewertung der Intel Aktie?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Ausblick Q4 2026
|Umsatz
|16,51 Mrd. USD (+21 %)
|15,0–16,0 Mrd. USD
|Bruttomarge (Non-GAAP)
|44,1 %
|38,0 %
|Gewinn je Aktie (Non-GAAP)
|0,52 USD
|0,25 USD
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|0,60 USD
|0,10 USD
|Operativer Cashflow
|5,08 Mrd. USD
|–
|Investitionen (Capex)
|4,22 Mrd. USD
|–
Non-GAAP = bereinigt. Der Ausblick für das vierte Quartal stammt vom Unternehmen.
Quelle: Intel, Q3-Mitteilung vom 29.10.2026 (intc.com, SEC 8-K)
Die Bilanz zeigt zwei Seiten: Intel verfügt über 21,8 Milliarden US-Dollar Barmittel und 32,2 Milliarden US-Dollar kurzfristige Anlagen, dem stehen langfristige Schulden von 46,3 Milliarden und kurzfristige von 3,8 Milliarden US-Dollar gegenüber (Quelle: Intel, 29.10.2026). Der bereinigte freie Cashflow lag im dritten Quartal bei 1,64 Milliarden US-Dollar. Nach stockanalysis.com (Stand 14.11.2026) liegt der Umsatz der letzten zwölf Monate bei 59,9 Milliarden US-Dollar, der Nettoverlust bei 12,0 Milliarden US-Dollar, das erwartete KGV bei 42,9. Fool.com nennt für den 18.11. ein erwartetes KGV von rund 33. Die Quellen weichen ab; die Redaktion weist die Spanne aus. Klassische Bewertungskennzahlen wie das trailing-KGV fehlen, weil Intel zuletzt Verluste schrieb.
Das sagt die Wall Street
Wie sieht die Intel Aktienprognose der Analysten aus?
Die Intel Aktienprognose der Analysten ist zwiegespalten. Nach stockanalysis.com (Stand 14.11.2026) beurteilen 49 Analysten die Aktie im Schnitt mit „Hold“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 90,65 US-Dollar. TradingView weist laut Blockchain.News einen Durchschnitt von 91,04 US-Dollar bei einer Zielspanne von 63 bis 160 US-Dollar aus. Nach dem Ausblick Ende Oktober haben mehrere Häuser ihre Einstufungen oder Kursziele gesenkt; die Durchschnittswerte liegen weit über dem aktuellen Kurs von rund 55 US-Dollar und dürften nach unten angepasst werden.
|Merkmal
|Wert
|Konsens-Einstufung
|Hold (stockanalysis.com); Buy (TradingView)
|Zahl der Analysten
|49
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 90,65 bis 91,04 USD
|Spanne der Kursziele
|63 bis 160 USD
|Abstand zum Kurs von 55,17 USD
|rund 64 bis 65 % über dem Kurs
Die beiden Quellen weichen bei der Einstufung ab (Hold gegenüber Buy). Die Redaktion gibt kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: stockanalysis.com (14.11.2026); TradingView laut Blockchain.News (18.11.2026)
Chartbild
Was sagt die Charttechnik zur Intel Aktie?
Technisch ist das Bild angeschlagen. Nach Blockchain.News (18.11.2026) liegt die 50-Tage-Linie bei 83,55 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei 102,55 US-Dollar – beide weit über dem Kurs. Der RSI liegt bei 36,25, also im neutralen bis schwachen Bereich. Als Unterstützungen nennt die Quelle 53,49 und 50,71 US-Dollar, als Widerstände 58,05 und 59,83 US-Dollar. Die Tagesspanne am Mittwoch reichte bis 57,05 US-Dollar. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 32,89 US-Dollar, das Hoch bei 142,35 US-Dollar. Die Spanne zeigt, wie stark die Aktie in den vergangenen Monaten geschwankt hat.
Bull- und Bear-Case
Was spricht für und gegen die Intel Aktie?
Szenarien
Wie geht es mit der Intel Aktienprognose weiter?
Eine eigene Kursprognose gibt die Redaktion nicht ab. Am Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im optimistischen Szenario schaffen Rechenzentrums- und Foundry-Geschäft die Wende, externe Kunden für 18A und 14A werden bestätigt, und die Analysten-Durchschnittsziele von rund 90 US-Dollar bleiben erreichbar. Im neutralen Szenario bleibt Intel in einer Spanne zwischen den Unterstützungen bei rund 51 bis 53 US-Dollar und den Widerständen bei 58 bis 60 US-Dollar, bis der Ausblick zum Jahresanfang ein klareres Bild gibt. Im skeptischen Szenario setzt sich die PC-Schwäche mindestens bis Mitte 2027 fort, die Marge bleibt unter Druck und die Analysten senken ihre Ziele weiter. Die Konsenswerte stammen von Dritten und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Termine
Was sollten Anleger bei Intel jetzt beobachten?
Die Zahlen zum vierten Quartal, die Intel nach Angaben von TIKR Ende Januar 2027 vorlegen will (genauer Termin nicht bestätigt).
Die Entwicklung der Sammelklage vom 13. November und weitere Meldungen zu Nvidia.
Die Nachfrage im PC-Markt und die Folgen des Werkausfalls in Israel.
Neue Kunden für Intel Foundry und Fortschritte bei 18A und 14A.
Anpassungen der Analystenziele, die nach dem Ausblick weiter erwartet werden.
Fragen und Antworten
FAQ zur Intel Aktie
Warum ist die Intel Aktie so stark gefallen? Ein Ausblick unter den Erwartungen, ein Werkausfall in Israel, die Schwäche im PC-Geschäft und der Verkauf von Intel-Aktien durch Nvidia haben die Aktie belastet. Sie liegt nach Fool.com mehr als 60 Prozent unter dem Hoch.
Wie sieht die Intel Aktienprognose der Analysten aus? Nach stockanalysis.com liegt das durchschnittliche Kursziel von 49 Analysten bei rund 90,65 US-Dollar, die Einstufung im Schnitt bei „Hold“. Die Spanne reicht laut TradingView von 63 bis 160 US-Dollar.
Ist die Intel Aktie günstig bewertet? Das erwartete KGV liegt je nach Quelle bei 33 bis 43, das trailing-KGV ist wegen der Verluste nicht aussagekräftig. Ob die Aktie günstig ist, hängt davon ab, ob die Gewinne wie erwartet steigen.
Wann legt Intel die nächsten Zahlen vor? Nach TIKR Ende Januar 2027; ein genaues Datum ist nicht bestätigt.
Zahlt Intel eine Dividende? In den geprüften Quellen ist keine aktuelle Dividende belegt; die Redaktion nennt dazu keine Zahl.
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