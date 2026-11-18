Eine eigene Kursprognose gibt die Redaktion nicht ab. Am Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im optimistischen Szenario schaffen Rechenzentrums- und Foundry-Geschäft die Wende, externe Kunden für 18A und 14A werden bestätigt, und die Analysten-Durchschnittsziele von rund 90 US-Dollar bleiben erreichbar. Im neutralen Szenario bleibt Intel in einer Spanne zwischen den Unterstützungen bei rund 51 bis 53 US-Dollar und den Widerständen bei 58 bis 60 US-Dollar, bis der Ausblick zum Jahresanfang ein klareres Bild gibt. Im skeptischen Szenario setzt sich die PC-Schwäche mindestens bis Mitte 2027 fort, die Marge bleibt unter Druck und die Analysten senken ihre Ziele weiter. Die Konsenswerte stammen von Dritten und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.