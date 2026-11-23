Der Wendepunkt war der 29.10.2026. Intel meldete für das dritte Quartal 16,5 Mrd. US-Dollar Umsatz und ein Plus von 21 Prozent, doch die Prognose für das Schlussquartal fiel mit 15 bis 16 Mrd. Dollar deutlich unter den Erwartungen von rund 17 Mrd. Dollar aus. Die Aktie verlor am folgenden Handelstag 28,6 Prozent. Finanzchef Zinsner sprach laut Telefonkonferenz von einer PC-Abschwächung mindestens bis Mitte 2027.

Seither kamen weitere Belastungen: Am 13.11.2026 wurde eine Sammelklage gegen Intel, CEO Lip-Bu Tan und CFO Zinsner eingereicht; die Frist, in der sich Kläger als Hauptkläger melden können, endet am 12.01.2027. Die Vorwürfe, wonach PC-Schwäche und Lageraufbau zu spät offengelegt wurden, sind unbewiesen. Nvidia hat laut Q3-Meldung seine Beteiligung an Intel um 25 Prozent reduziert. Und am Freitag, 20.11.2026, fiel die Intel Aktie mit dem breiten Ausverkauf: Die Nasdaq verlor an diesem Tag 5,28 Prozent. Gegenwind gab es auch durch gemeldete Stellenstreichungen in Intels weltweiter IT-Abteilung.

Auf der Habenseite stehen zwei Meldungen vom 18.11.2026: Auf einem Branchentreffen in Austin nannte CEO Tan einen ersten externen Kunden für die Fertigungstechnologie 18A, ohne Kundennamen und Volumen. Zugleich wurde eine erweiterte Azure-Partnerschaft mit Microsoft samt mehrjährigem Xeon-Liefervertrag gemeldet. Intel-Chef Tan hatte zudem Anfang November Aktien im Wert von rund 9,7 Mio. Dollar gekauft (150.000 Aktien zum Durchschnittspreis von 64,73 Dollar, Meldung am 04.11.2026); die Aktie liegt inzwischen deutlich darunter.