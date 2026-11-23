Die Intel Aktie fiel am Freitag, 20.11.2026, um 7,97 Prozent auf 51,28 Dollar. Am Montag zeigt sich vorbörslich ein Plus von mehr als 6 Prozent, getragen von einer Erholung des gesamten Chipsektors.
Intel Aktienanalyse: 44 Prozent unter dem Oktober-Kurs, Foundry-Hoffnung und Guidance-Schock - Was ist die Intel Aktie jetzt wert?
Die Intel Aktie schloss am Freitag bei 51,28 Dollar, rund 44 Prozent unter dem Kurs vor den Q3-Zahlen. Vorbörslich geht es am Montag mit dem Chipsektor aufwärts. Die Intel Aktienanalyse ordnet Zahlen, Foundry, Analystenkonsens und Risiken ein.
Rutsch und Rebound
Kein eigener Auslöser
Eine Intel-spezifische Nachricht für den Montag ist nicht belegt. Die Erholung folgt der schwächsten Nasdaq-Woche seit 2020.
Guidance als Bruchstelle
Seit der schwachen Q4-Prognose vom 29.10.2026 ist die Intel Aktie um rund 44 Prozent gefallen. Der erste externe 18A-Foundry-Kunde und die Microsoft-Partnerschaft vom 18.11.2026 liefern Hoffnung.
Die Intel Aktie (ISIN: US4581401001, FSE: INL, NASDAQ: INTC) gehört am Montag zu den meistgesuchten US-Werten. Zum Handelsschluss am Freitag, 20.11.2026, notierte das Papier an der Nasdaq bei 51,28 US-Dollar, ein Tagesminus von 7,97 Prozent. In der Vorbörse am Montag, 23.11.2026, liegen Intel, AMD und Applied Materials laut Marktberichten bei mehr als 6 Prozent im Plus; die Nasdaq-100-Futures notieren etwa 3,4 Prozent höher. In Deutschland wird die Aktie bei Tradegate um 08:19 Uhr mit 49,09 Euro gehandelt, ein Plus von 4,84 Prozent. Die Zusammenfassung dieser Intel Aktienanalyse: Der Kurs bewegt sich derzeit stärker mit dem Gesamtmarkt als mit Unternehmensnachrichten, doch die Zahlen und die Foundry-Strategie bleiben der Kern der Intel Aktienprognose.
Zur Einordnung der Vorbörse: Die Erholung betrifft den gesamten Halbleitersektor, auch Nvidia und Micron. Auslöser waren laut Marktberichten eine technische Gegenbewegung nach dem Ausverkauf und Stützungsmaßnahmen in Asien. Ob die Gewinne bis zum US-Handelsstart um 15:30 Uhr hält, ist offen.
Was ist passiert?
Warum ist die Intel Aktie so stark gefallen?
Der Wendepunkt war der 29.10.2026. Intel meldete für das dritte Quartal 16,5 Mrd. US-Dollar Umsatz und ein Plus von 21 Prozent, doch die Prognose für das Schlussquartal fiel mit 15 bis 16 Mrd. Dollar deutlich unter den Erwartungen von rund 17 Mrd. Dollar aus. Die Aktie verlor am folgenden Handelstag 28,6 Prozent. Finanzchef Zinsner sprach laut Telefonkonferenz von einer PC-Abschwächung mindestens bis Mitte 2027.
Seither kamen weitere Belastungen: Am 13.11.2026 wurde eine Sammelklage gegen Intel, CEO Lip-Bu Tan und CFO Zinsner eingereicht; die Frist, in der sich Kläger als Hauptkläger melden können, endet am 12.01.2027. Die Vorwürfe, wonach PC-Schwäche und Lageraufbau zu spät offengelegt wurden, sind unbewiesen. Nvidia hat laut Q3-Meldung seine Beteiligung an Intel um 25 Prozent reduziert. Und am Freitag, 20.11.2026, fiel die Intel Aktie mit dem breiten Ausverkauf: Die Nasdaq verlor an diesem Tag 5,28 Prozent. Gegenwind gab es auch durch gemeldete Stellenstreichungen in Intels weltweiter IT-Abteilung.
Auf der Habenseite stehen zwei Meldungen vom 18.11.2026: Auf einem Branchentreffen in Austin nannte CEO Tan einen ersten externen Kunden für die Fertigungstechnologie 18A, ohne Kundennamen und Volumen. Zugleich wurde eine erweiterte Azure-Partnerschaft mit Microsoft samt mehrjährigem Xeon-Liefervertrag gemeldet. Intel-Chef Tan hatte zudem Anfang November Aktien im Wert von rund 9,7 Mio. Dollar gekauft (150.000 Aktien zum Durchschnittspreis von 64,73 Dollar, Meldung am 04.11.2026); die Aktie liegt inzwischen deutlich darunter.
Geschäftsmodell
Wie verdient Intel sein Geld?
Intel entwickelt und fertigt Prozessoren für PCs und Rechenzentren und baut mit der Sparte Intel Foundry eine Auftragsfertigung für Chips anderer Unternehmen auf. Im dritten Quartal 2026 erzielte die PC-Sparte (CCPG) 8,1 Mrd. Dollar Umsatz (-5 Prozent), die Rechenzentrumssparte (DCAI) 7,3 Mrd. Dollar (+78 Prozent) und Intel Foundry 6,7 Mrd. Dollar (+58 Prozent). Die Foundry schreibt weiterhin Verluste; im Gesamtjahr 2025 lag der Foundry-Verlust bei 10,3 Mrd. Dollar bei 17,8 Mrd. Dollar Umsatz. Die US-Regierung hält laut Berichten 10 Prozent an Intel. Wettbewerber sind AMD und Nvidia bei Prozessoren und KI-Chips sowie TSMC in der Auftragsfertigung.
Zahlen und Bewertung
Wie stehen die Zahlen bei der Intel Aktie?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Ausblick Q4 2026
|Umsatz
|16,5 Mrd. $ (+21 %)
|15,0–16,0 Mrd. $
|Gewinn je Aktie (Non-GAAP)
|0,52 $
|0,25 $
|Bruttomarge (Non-GAAP)
|44,1 %
|38,0 %
|Operative Marge (Non-GAAP)
|19,6 %
|–
|Bereinigter Free Cashflow
|1,6 Mrd. $
|–
|Liquidität (Cash und Anlagen)
|54,0 Mrd. $
|–
|Schulden (ca.)
|50,1 Mrd. $
|–
Angaben in US-Dollar. Non-GAAP bezeichnet bereinigte Kennzahlen laut Unternehmen.
Quelle: Intel-Mitteilung (8-K) vom 29.10.2026
Die Tabelle zeigt das Dilemma: Der Umsatz wächst kräftig, getrieben vom Rechenzentrumsgeschäft und von der Foundry. Doch die Prognose für das Schlussquartal sieht den Gewinn je Aktie bei 0,25 Dollar nach 0,52 Dollar und die Bruttomarge bei 38 Prozent nach 44,1 Prozent. Der operative Cashflow betrug 5,1 Mrd. Dollar, die Investitionen 4,2 Mrd. Dollar. Dem stehen 54,0 Mrd. Dollar an Liquidität gegenüber, aber auch Schulden von rund 50 Mrd. Dollar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der letzten zwölf Monate ist wegen des negativen Nettoergebnisses nicht aussagekräftig; das erwartete KGV liegt bei rund 36,8.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Bezugsjahr
|Intel
|36,8
|nächstes Geschäftsjahr
|AMD
|32,1
|2027
|Broadcom
|19,0
|nächstes Geschäftsjahr
|Nvidia
|10,7
|Geschäftsjahr bis Januar 2028
Eigene Zusammenstellung auf Basis von Konsensschätzungen mit Stand 10.11.2026; Kurse haben sich seither stark verändert, der Vergleich ist daher nur eingeschränkt belastbar. Intel: Basis 51,28 $ (Schlusskurs 20.11.2026).
Quelle: Konsensschätzungen, Zusammenstellung aktiencheck.de
Im Vergleich fällt auf: Intel wird bei deutlich niedrigeren Gewinnerwartungen mit einem höheren erwarteten KGV bewertet als Nvidia oder Broadcom. Der Markt preist also bereits einen kräftigen Gewinnsprung ein. Zu beachten ist, dass die Vergleichswerte aus der Zeit vor dem jüngsten Ausverkauf stammen.
Analysten
Wie sieht die Intel Aktienprognose der Analysten aus?
Im Konsens lautet die Einstufung der Intel Aktie laut den uns vorliegenden Daten auf Halten. 49 Analysten gehen in die Berechnung ein; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 90,65 Dollar, die Spanne reicht von 63 bis 160 Dollar, der Median liegt bei 86 Dollar. Das ist rund 77 Prozent über dem Freitagsschluss. In den Wochen seit den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt. Wichtig: Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Eine genaue Aufteilung nach Kaufen, Halten und Verkaufen liegt uns nicht belegt vor.
|Messgröße
|Wert
|Abstand zum Kurs
|Konsens
|Halten
|–
|Niedrigstes Kursziel
|63 $
|+23 %
|Median der Kursziele
|86 $
|+68 %
|Durchschnittliches Kursziel
|90,65 $
|+77 %
|Höchstes Kursziel
|160 $
|+212 %
Einschätzungen von Analysten, Stand 21.11.2026. Kurs: Nasdaq-Schlusskurs vom 20.11.2026 (51,28 $).
Quelle: Analystenkonsens (49 Analysten)
Charttechnik
Wie sieht die Intel Aktie im Chart aus?
Die Intel Aktie hat auf Sicht von sieben Wochen den größten Teil ihres Aufschwungs abgegeben: Das 52-Wochen-Hoch lag im Juni bei 142,35 Dollar, das 52-Wochen-Tief bei 32,89 Dollar; mit 51,28 Dollar liegt die Aktie mehr als 60 Prozent unter dem Hoch. Der Tagestiefststand am Freitag lag bei 51,10 Dollar, der Schluss am 5.11. bei 52,25 Dollar. Marktbeobachter nennen im Wochenausblick die Marke von 48 Dollar als Warnschwelle, den Bereich 51 bis 54 Dollar als Basis und 56 Dollar als nächsten Anhaltspunkt nach oben; der RSI zeigte am 20.11.2026 ein überverkauftes Signal. Belastbare Werte für die 50- und 200-Tage-Linie liegen uns nicht belegt vor. Das sind beschreibende Orientierungsmarken, keine Prognose.
Szenarien
Was bedeutet das für die Intel Aktienprognose?
Aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Wie der Markt die Intel Aktienprognose diskutiert, hängt an vier Punkten. Erstens an der Frage, ob Intel einen zweiten und dritten 18A-Kunden gewinnt und das Foundry-Geschäft die Verluste verringert. Zweitens an der Entwicklung des PC-Markts, den der Finanzchef bis Mitte 2027 schwach sieht. Drittens am Chipsektor insgesamt: Der Rebound am Montag zeigt, wie stark die Aktie dem Sektor folgt. Viertens am Rechtsrisiko durch die Sammelklage. Das optimistische Szenario, das sich in Kurszielen bis 160 Dollar spiegelt, setzt auf eine erfolgreiche Foundry und das Rechenzentrumswachstum. Das skeptische Szenario sieht eine Aktie, die bei schwachen Margen und anhaltendem Marktdruck weiter um die Marke von 48 Dollar pendelt.
Termine
Worauf sollten Anleger bei der Intel Aktie jetzt achten?
Den Termin für die nächsten Intel-Zahlen zum vierten Quartal 2026 hat das Unternehmen nach unseren Informationen noch nicht genannt. Der Freitag, 27.11.2026, ist an den US-Börsen ein verkürzter Handelstag.
Häufige Fragen
FAQ zur Intel Aktie
Was ist die Intel Aktie? Die Intel Aktie ist das Wertpapier der Intel Corporation (ISIN US4581401001, Nasdaq: INTC), eines der größten Halbleiterkonzerne der Welt mit eigener Chipfertigung.
Warum ist die Intel Aktie gefallen? Auslöser war die schwache Prognose für das vierte Quartal am 29.10.2026 mit einem Kurssturz von 28,6 Prozent am Folgetag. Dazu kamen eine Sammelklage, ein gekürzter Nvidia-Anteil und der breite Marktrückgang; am 20.11.2026 verlor die Aktie 7,97 Prozent.
Wie sieht die Intel Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet Halten bei einem durchschnittlichen Kursziel von 90,65 Dollar, die Spanne reicht von 63 bis 160 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist der Umsatz von Intel? Im dritten Quartal 2026 lag der Umsatz bei 16,5 Mrd. Dollar, ein Plus von 21 Prozent. Für das vierte Quartal erwartet Intel 15,0 bis 16,0 Mrd. Dollar.
Wann gibt es die nächsten Intel-Zahlen? Einen Termin für die Zahlen zum vierten Quartal 2026 hat Intel nach unseren Informationen noch nicht genannt.
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