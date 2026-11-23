Die Intel Aktie gehört zu den Gewinnern des vorbörslichen US-Handels. Das Papier des Chipkonzerns steigt auf 54,46 Dollar, ein Plus von 3,18 Dollar oder 6,20 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 51,28 Dollar. Damit holt die Intel Aktie einen Teil der Verluste aus der Vorwoche wieder auf.
Intel Aktie: Der gefallene Chip-Riese springt an – 18A-Kunde als Hoffnung
Die Intel Aktie legt vorbörslich um mehr als 6 Prozent zu. Nach einem Absturz von fast 60 Prozent seit September setzen Anleger auf die Erholung der Chipwerte – und auf den ersten externen Kunden für die wichtige 18A-Fertigung.
Die Gründe für den Kurssprung
Erholung nach dem Absturz
Die Intel Aktie profitiert zum Wochenstart von der Erholung der Technologiewerte: Die Nasdaq-100-Futures steigen um rund 3 Prozent, nachdem der Halbleiterindex in der Vorwoche rund 11 Prozent verloren hatte. Kaum ein Chipwert ist dabei so tief gefallen wie Intel. Nach einer schwachen Prognose für das vierte Quartal brach die Aktie am 30. Oktober um 28,6 Prozent ein, vom Hoch am 24. September bis Anfang November verlor sie rund 59 Prozent.
Hoffnung macht vor allem das Fertigungsgeschäft. Intel-Chef Lip-Bu Tan gab in der Vorwoche bekannt, den ersten externen Kunden für das Fertigungsverfahren 18A gewonnen zu haben – ein wichtiger Schritt für die Auftragsfertigung, an der Intels Zukunft hängt. Belastet hatte dagegen, dass Nvidia ein Viertel seiner Intel-Beteiligung verkauft hat, drei Viertel aber behält. Auch die US-Regierung ist mit 9,9 Prozent beteiligt und hat damit ein Interesse an einem erfolgreichen Umbau.
Einordnung
Comeback-Wette mit hohem Risiko
Für die Intel Aktie ist die Lage zweischneidig. Die schwache Prognose für das vierte Quartal und die Schwäche im PC-Markt, verstärkt durch steigende Speicherpreise, belasten das Kerngeschäft. Gleichzeitig wäre ein Durchbruch in der Auftragsfertigung ein enormer Hebel. Anleger, die heute zugreifen, setzen auf diesen Umbau – mit entsprechend hohem Risiko.
Einordnung der Redaktion: Die Intel Aktie ist eine der großen Turnaround-Wetten im Chipsektor. Das heutige Plus ist vor allem Teil der Markterholung, doch der 18A-Kunde gibt der Erholung eine Geschichte. Nachhaltig wird der Aufschwung erst, wenn weitere Fertigungskunden folgen und sich das Kerngeschäft stabilisiert. Bis dahin bleibt die Intel Aktie extrem schwankungsanfällig.
FAQ
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum steigt die Intel Aktie heute vorbörslich?
Chipwerte erholen sich nach dem Ausverkauf der Vorwoche. Zudem gibt der erste externe Kunde für die 18A-Fertigung Hoffnung.
Warum ist die Intel Aktie so stark gefallen?
Eine schwache Prognose für das vierte Quartal, die Schwäche des PC-Markts und der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Intel Aktie?
ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Handelssymbol: INL (Deutschland), US-Handelssymbol: INTC (Nasdaq).
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