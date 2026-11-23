Hoffnung macht vor allem das Fertigungsgeschäft. Intel-Chef Lip-Bu Tan gab in der Vorwoche bekannt, den ersten externen Kunden für das Fertigungsverfahren 18A gewonnen zu haben – ein wichtiger Schritt für die Auftragsfertigung, an der Intels Zukunft hängt. Belastet hatte dagegen, dass Nvidia ein Viertel seiner Intel-Beteiligung verkauft hat, drei Viertel aber behält. Auch die US-Regierung ist mit 9,9 Prozent beteiligt und hat damit ein Interesse an einem erfolgreichen Umbau.