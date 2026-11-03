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Intel Aktie: Truist kappt Kursziel um ein Drittel – PC-Schwäche belastet den Ausblick

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 13:14 1 Min. Truist

Truist senkt das Intel-Kursziel auf 72 USD: PC-Schwäche und Produktionsprobleme belasten den Ausblick, während AMD Marktanteile gewinnt.

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Die Analysten von Truist senken ihr Kursziel für die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker: INTC) von 108 auf 72 USD und bestätigen ihr Votum "hold". Das Unternehmen habe im dritten Quartal dank besser als erwarteter Margen die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick für das vierte Quartal sei jedoch durch eine plötzliche Abschwächung des PC-Marktes zur Quartalsmitte sowie eine Explosion und eine Produktionsverzögerung im israelischen Werk beeinträchtigt worden. Zusammen mit den Marktanteilsgewinnen von AMD, einem verbesserten Geschäftsmix und dem starken Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft spreche dies nach Einschätzung von Truist dafür, einen deutlichen Kursrückgang der AMD-Aktie als besonders attraktive Kaufgelegenheit zu nutzen. Die Analysten von Truist bleiben für die Intel-Aktie beim Rating "hold" und reduzieren nun das Kursziel von 108 auf 72 USD. (Analyse vom 30.10.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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