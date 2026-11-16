Intel-Aktie: Sammelklage nach dem 29-Prozent-Crash – Chef kauft, Anleger klagen

Um die Intel Aktie zu verstehen, muss man den Umbau des Konzerns verstehen. Intel kämpft an zwei Fronten zugleich: Im Chipdesign gegen AMD, Nvidia und die Arm-Welt, in der Fertigung gegen den Weltmarktführer TSMC. Seit dem Einstieg des US-Staats und der Beteiligung von Nvidia im Jahr 2025 gilt Intel in Washington als strategischer Baustein für eine heimische Chipproduktion. Diese Rückendeckung hat der Aktie lange Rückenwind gegeben – sie macht den Konzern aber auch zum politischen Projekt mit hohen Erwartungen.

Das Umfeld ist derzeit rau. Die gesamte Chipbranche steht unter Druck: Am Freitag verlor der Nasdaq-100 1,2 Prozent, belastet von Sorgen über schärfere US-Exportkontrollen nach China. In Asien brachen am Montagmorgen die Börsen in Taiwan um rund 6 Prozent und in Südkorea um 3,7 Prozent ein. Und über allem schwebt die Führungskrise bei Nvidia nach dem Abgang von Jensen Huang, dessen Quartalszahlen am Dienstag als Stimmungstest für den gesamten Sektor gelten.