Die Intel-Aktie (Ticker: INTC, ISIN: US4581401001) kommt nicht zur Ruhe. Zweieinhalb Wochen nach dem schwärzesten Börsentag seit fast einem halben Jahrhundert ziehen enttäuschte Aktionäre vor Gericht: Am Wochenende wurde bekannt, dass Anleger den Chipkonzern nach dem Kurssturz von rund 29 Prozent verklagen. Zum Wochenstart rutscht die Intel Aktie vorbörslich auf Lang & Schwarz um 1,7 Prozent auf 52,07 Euro. Und mittendrin steht ein Vorstandschef, der genau das Gegenteil dessen tut, was die Kläger befürchten: Er kauft.
Intel-Aktie: Sammelklage nach dem 29-Prozent-Crash – Chef kauft, Anleger klagen
Intel-Aktie unter Druck: Nach dem schwersten Kurssturz seit 1974 verklagen Aktionäre den Chipkonzern, während CEO Lip-Bu Tan für 9,7 Mio. Dollar nachkauft. Wer hat recht?
Steckbrief
- Unternehmen
- Intel Corporation
- Ticker
- INTC (Nasdaq)
- ISIN
- US4581401001
- CEO
- Lip-Bu Tan
- Kurs vorbörslich
- 52,07 € (–1,7 %)
Stand: 16.11.2026, Vorbörslicher Kurs Lang & Schwarz, 16.11.2026, laut ad-hoc-news
Der Absturz
Warum ist die Intel-Aktie so tief gefallen?
Der 30. Oktober 2026 hat sich in die Geschichtsbücher des Halbleiterkonzerns eingebrannt. Die Intel-Aktie verlor an diesem Tag fast 29 Prozent – laut Yahoo Finance der schwächste Handelstag seit 1974.
Auslöser waren die Quartalszahlen für das dritte Quartal und vor allem der Blick nach vorn. Nach Berichten von Investing.com übertraf Intel zwar die Gewinnerwartungen für das Sommerquartal, doch der Ausblick auf das vierte Quartal und eine schwächere Prognose für das PC-Geschäft verschreckten den Markt. Die Analysten von Jefferies bezeichneten das Schlussquartal als „substantial reset“ – also als deutlichen Neustart der Erwartungen. Es folgte eine ganze Reihe von Kurszielsenkungen und Abstufungen an der Wall Street.
Das Bild ist widersprüchlich, und genau das macht die Lage so schwierig. Auf der einen Seite stehen Lichtblicke: Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs Berichten zufolge kräftig, getrieben von der Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Auf der anderen Seite bleibt die Auftragsfertigung ein Milliardengrab – das Foundry-Segment schrieb im dritten Quartal laut Berichten einen Verlust von rund 1,85 Milliarden Dollar. Dazu kamen Hinweise auf einen Rückschlag beim Werk Fab 28 und die Schwäche im PC-Markt, Intels traditionellem Kerngeschäft.
Wie heftig die Abwärtsbewegung war, zeigt eine Zahl von wallstreet-online: Binnen eines Monats ging zeitweise fast die Hälfte des Börsenwerts verloren. Selbst der größte Einzelaktionär spürte das. Der US-Staat, der sich im Sommer 2025 mit rund zehn Prozent an Intel beteiligt hatte, verlor laut CNBC allein am Crash-Tag rund 12 Milliarden Dollar an Buchwert.
Die Klage
Was werfen die Kläger der Intel Aktie vor?
Nun folgt das juristische Nachspiel. Wie Reuters am Wochenende berichtete, haben Aktionäre Intel nach dem 29-Prozent-Absturz verklagt. Nach Berichten von GuruFocus geht die Wertpapierklage von einem Pensionsfonds aus Michigan aus; im Kern steht der Vorwurf, Intel habe Anleger über die Auswirkungen schwacher PC-Verkäufe auf das dritte Quartal im Unklaren gelassen. Die US-Kanzlei Robbins Geller Rudman & Dowd hat eine Sammelklage eingereicht und sucht weitere geschädigte Investoren für die Rolle des Hauptklägers.
Solche Sammelklagen sind in den USA nach großen Kursstürzen fast schon Routine. Ob sie Erfolg haben, entscheidet sich oft erst nach Jahren, und viele enden mit Vergleichen. Für die Intel-Aktie ist die Klage vor allem ein Stimmungsfaktor: Sie hält die Erinnerung an den Oktober-Schock wach und bindet Aufmerksamkeit des Managements in einer Phase, in der jede Stunde für den Umbau gebraucht wird.
Das Signal
Was bedeutet der Insiderkauf von CEO Lip-Bu Tan?
Dem steht ein Signal entgegen, das an der Börse traditionell aufmerksam registriert wird. Intel-Chef Lip-Bu Tan hat nach dem Absturz Aktien für rund 9,7 Millionen Dollar gekauft. Es ist nicht sein erster Griff ins eigene Depot: Bereits im August hatte er 105.263 Intel-Aktien erworben. Insgesamt summieren sich seine Käufe laut FourWeekMBA auf rund 19,7 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von etwa 77 Dollar – deutlich über dem aktuellen Kursniveau, das nach Angaben der Motley Fool zuletzt bei knapp 60 Dollar lag. Mit dem älteren Paket liegt Tan also selbst im Minus, wie auch das israelische Wirtschaftsportal Calcalist hervorhebt.
Ich bin noch nicht bereit, ihm zu folgen.
Wie viel Aussagekraft solche Käufe haben, ist umstritten. Das Portal Dealroom verweist darauf, dass frühere CEO-Käufe bei Intel wenig über die weitere Kursentwicklung verrieten. Fest steht: Tan setzt eigenes Geld auf seinen Turnaround-Plan – und das in einer Größenordnung, die über symbolische Gesten hinausgeht.
Das große Bild
Wo steht Intel im Rennen der Chipkonzerne?
Um die Intel Aktie zu verstehen, muss man den Umbau des Konzerns verstehen. Intel kämpft an zwei Fronten zugleich: Im Chipdesign gegen AMD, Nvidia und die Arm-Welt, in der Fertigung gegen den Weltmarktführer TSMC. Seit dem Einstieg des US-Staats und der Beteiligung von Nvidia im Jahr 2025 gilt Intel in Washington als strategischer Baustein für eine heimische Chipproduktion. Diese Rückendeckung hat der Aktie lange Rückenwind gegeben – sie macht den Konzern aber auch zum politischen Projekt mit hohen Erwartungen.
Das Umfeld ist derzeit rau. Die gesamte Chipbranche steht unter Druck: Am Freitag verlor der Nasdaq-100 1,2 Prozent, belastet von Sorgen über schärfere US-Exportkontrollen nach China. In Asien brachen am Montagmorgen die Börsen in Taiwan um rund 6 Prozent und in Südkorea um 3,7 Prozent ein. Und über allem schwebt die Führungskrise bei Nvidia nach dem Abgang von Jensen Huang, dessen Quartalszahlen am Dienstag als Stimmungstest für den gesamten Sektor gelten.
Rechenzentren als Hoffnungsträger
Das Data-Center-Geschäft profitiert vom KI-Ausbau und zeigt, dass Intel in diesem Markt nicht abgehängt ist.
Foundry als Bewährungsprobe
Die Auftragsfertigung verbrennt weiter Milliarden; jeder neue externe Kunde wäre ein wichtiges Signal.
PC-Markt als Bremsklotz
Das klassische Geschäft mit Prozessoren für Notebooks und Desktops schwächelt – genau hier setzt auch die Klage an.
Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Intel-Aktie?
Nach den Zahlen haben zahlreiche Häuser ihre Kursziele gesenkt. Mizuho etwa reduzierte das Kursziel laut Cryptobriefing auf 92 Dollar und verwies zugleich auf das Wachstumspotenzial im KI-Geschäft. Zum Vergleich: Im Juli hatte Cantor Fitzgerald sein Kursziel bereits auf 125 Dollar gesenkt – Werte, die zeigen, wie hoch die Erwartungen in diesem Jahr zeitweise lagen. Eine eigene Einschätzung oder ein eigenes Kursziel gibt aktiencheck.de nicht ab.
Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Intel Aktie?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf Dienstag: Die Nvidia-Zahlen werden den Ton für den gesamten Halbleitersektor setzen. Danach rücken die Fortschritte bei der Auftragsfertigung und mögliche neue Großkunden in den Fokus. Die nächsten Quartalszahlen von Intel dürften – wie üblich – Ende Januar 2027 folgen. Dann muss sich zeigen, ob der „Reset“ im vierten Quartal tatsächlich nur ein Zwischentief war.
FAQ zur Intel-Aktie
Warum ist die Intel-Aktie im Oktober eingebrochen? Nach den Q3-Zahlen enttäuschten der Ausblick auf das vierte Quartal und die Prognose für das PC-Geschäft. Die Aktie verlor am 30. Oktober fast 29 Prozent.
Warum wird Intel verklagt? Aktionäre werfen dem Konzern vor, die Folgen schwacher PC-Verkäufe auf das dritte Quartal nicht ausreichend offengelegt zu haben. Eine Sammelklage wurde eingereicht.
Wie viele Aktien hat CEO Lip-Bu Tan gekauft? Nach dem Crash kaufte Tan Aktien für rund 9,7 Mio. Dollar; insgesamt summieren sich seine Käufe auf rund 19,7 Mio. Dollar.
Was ist das Kursziel der Analysten für Intel? Mehrere Banken haben ihre Kursziele nach den Zahlen gesenkt; Jefferies sprach von einem deutlichen „Reset“ im vierten Quartal. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Wann kommen die nächsten Intel-Quartalszahlen? Die Zahlen zum vierten Quartal werden üblicherweise Ende Januar veröffentlicht; ein offizieller Termin steht noch aus.
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