Intel Aktie: Rechenzentren gefragt wie selten zuvor - Warum der Ausblick trotzdem enttäuscht

Rekordverdächtige Nachfrage nach Rechenzentrumstechnologie, enttäuschende Geschäftsaussichten und ein milliardenschwerer Investitionsbedarf: Bei Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) prallen derzeit außergewöhnliche Wachstumschancen und erhebliche finanzielle Herausforderungen aufeinander. Freedom Broker senkt in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 02. November 2026 das Kursziel für die Intel Aktie von 100 auf 90 USD, bestätigt jedoch das Rating "buy". Die Begründung offenbart ein komplexes Bild: Während die Nachfrage nach Rechenzentrumslösungen nach Einschätzung der Analysten selten stärker gewesen ist, belasten Probleme im PC-Geschäft, ein Zwischenfall in der Fertigung und ein ungünstiger Produktmix die kurzfristigen Perspektiven. Besonders brisant: Intel bereitet sich auf ein investitionsintensives Jahr 2027 vor, in dem der freie Cashflow voraussichtlich negativ ausfallen könnte.