Wie viele Intel-Aktien hat Nvidia verkauft?

Rund 53,7 Millionen Aktien im dritten Quartal, ein Viertel der Beteiligung. Zum 30. September hielt Nvidia noch 161,1 Millionen Intel-Aktien.

Warum fällt die Intel Aktie?

Neben dem Nvidia-Teilverkauf belasten die schwache Prognose für das vierte Quartal, die PC-Flaute, Lieferengpässe bei Serverprozessoren und eine Sammelklage.

Welche Kursmarken sind für die Intel Aktie wichtig?

Als Unterstützung gelten 52,25 Dollar, das Tief nach dem Crash, und die Marke von 50 Dollar. Widerstände liegen bei rund 58 bis 60 Dollar und bei 62,50 Dollar.