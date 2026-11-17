Es ist ein Signal, das an der Börse niemand überhören kann. Nvidia, seit 2025 einer der wichtigsten strategischen Investoren bei Intel, hat im dritten Quartal rund 53,7 Millionen Intel-Aktien verkauft und seine Beteiligung damit um ein Viertel reduziert. Das geht aus der Pflichtmitteilung über Aktienbestände (Formular 13F) hervor, die Nvidia am Montag bei der US-Börsenaufsicht einreichte. Zum 30. September hielt Nvidia noch 161,1 Millionen Intel-Aktien. Die Intel Aktie reagierte prompt: Nach einem Minus von rund 7 Prozent am Montag rutschte sie am Dienstag vorbörslich weiter auf rund 54 Dollar ab.
Intel Aktie Prognose: Nvidia verkauft jede vierte Intel-Aktie – hält die 50-Dollar-Marke oder droht der nächste Absturz?
Der wichtigste strategische Partner zieht sich teilweise zurück: Nvidia hat im dritten Quartal 25 Prozent seiner Intel-Beteiligung verkauft. Die Intel Aktie fällt erneut und nähert sich ihrem Tief nach dem historischen Crash von Ende Oktober. Dazu kommen eine Sammelklage und schwache PC-Nachfrage. Die große Prognose-Analyse: was hinter dem Verkauf steckt, welche Kursmarken zählen und drei Szenarien für die Intel Aktie.
Der Verkauf
Warum Nvidia Kasse macht
Für Nvidia ist der Teilverkauf vor allem eine lukrative Gewinnmitnahme. Der Konzern hatte im Rahmen der 2025 vereinbarten Partnerschaft Intel-Aktien für 5 Milliarden Dollar zu einem Preis von 23,28 Dollar je Aktie gekauft. Zum Ende September war die verbleibende Beteiligung noch rund 19,4 Milliarden Dollar wert. Wichtig für die Einordnung: Der Verkauf fand zwischen Juli und September statt, also lange vor dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November und vor Intels Kurssturz Ende Oktober. Nvidia hat die Gründe nicht erläutert. Mit dem weiteren Kursrutsch der Intel Aktie dürfte der Wert der Restbeteiligung inzwischen auf unter 9 Milliarden Dollar geschrumpft sein.
Der Blick auf das gesamte Nvidia-Portfolio zeigt eine klare Umschichtung. Mit 130,5 Millionen Aktien im Wert von rund 19,7 Milliarden Dollar ist SpaceX nun die größte Beteiligung des Chipkonzerns und hat Intel überholt. Auch bei Nokia (minus rund 56 Prozent) und Synopsys (minus rund 10 Prozent) reduzierte Nvidia. Der Gesamtwert der gemeldeten US-Beteiligungen sank um 23,8 Prozent auf 48,3 Milliarden Dollar.
Die Ausgangslage
Vom Rekord zum Scherbenhaufen
Der Teilverkauf trifft die Intel Aktie in einer ohnehin fragilen Phase. Ende Oktober hatte Intel zwar starke Zahlen vorgelegt – der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar, das Geschäft mit Rechenzentren und KI sogar um 78 Prozent. Doch die Prognose für das vierte Quartal enttäuschte massiv, die Aktie brach um 28,6 Prozent ein, so stark wie seit 1974 nicht mehr. Seitdem belasten schwache PC-Nachfrage, Lieferengpässe bei Serverprozessoren und eine Sammelklage, in der ein Pensionsfonds Intel vorwirft, die PC-Schwäche zu spät offengelegt zu haben. Vom 52-Wochen-Hoch bei 142,35 Dollar ist die Aktie rund 62 Prozent entfernt.
Die Marken
Wo die Intel Aktie Halt finden muss
Charttechnisch rückt nun der Schlusskurs vom 5. November bei 52,25 Dollar in den Fokus, das bisherige Tief nach dem Crash. Darunter wartet die psychologisch wichtige Marke von 50 Dollar. Nach oben liegen die ersten Hürden bei rund 58 bis 60 Dollar, dem Bereich der Erholung von vergangener Woche, und bei 62,50 Dollar, dem Erholungshoch vom 11. November. Solange die Intel Aktie unter dieser Zone bleibt, ist der Abwärtstrend intakt.
Die Prognose
Drei Szenarien für die Intel Aktie
Bull-Szenario: Erleichterung durch Nvidia
Die starken Nvidia-Zahlen vom Dienstagabend heben die Stimmung im Chipsektor. Hält die Intel Aktie die Zone um 52 Dollar, ist eine Erholung in Richtung 58 bis 60 Dollar möglich, zumal Nvidia weiterhin drei Viertel seiner Beteiligung hält.
Basis-Szenario: Bodenbildung mit Schwankungen
Die Aktie pendelt zwischen 50 und 60 Dollar, bis Intel bei Lieferengpässen und PC-Nachfrage Fortschritte zeigen kann. Nachrichten zur Sammelklage und zur Nvidia-Partnerschaft sorgen für Ausschläge.
Bär-Szenario: Bruch der 50-Dollar-Marke
Weitere Verkäufe großer Investoren, neue Belastungen aus der Klage oder ein schwacher Gesamtmarkt könnten die Marke von 50 Dollar brechen lassen.
Das große Bild
Ein Partner, der nicht mehr alles setzt
Für Intel ist Nvidia mehr als ein Aktionär. Die Beteiligung war ein Vertrauensbeweis – und genau deshalb wiegt der Teilverkauf schwer.
Im September 2025 hatten Intel und Nvidia vereinbart, mehrere Generationen von Rechenzentrums- und PC-Produkten gemeinsam zu entwickeln. Die Kapitalbeteiligung war das Fundament dieser Allianz und einer der Gründe für die zwischenzeitliche Rally der Intel Aktie. Dass Nvidia nun ein Viertel abgegeben hat, wird an der Börse als Abkühlung gelesen – auch wenn der Konzern weiterhin drei Viertel seiner Aktien hält und die Kooperation offiziell fortbesteht. Mit dem Führungswechsel bei Nvidia kommt eine weitere Unbekannte hinzu: Huang war der Architekt der Partnerschaft. Für Anleger wird entscheidend sein, ob die neue Nvidia-Führung an der Allianz festhält.
Häufige Fragen zur Intel Aktie Prognose
Wie viele Intel-Aktien hat Nvidia verkauft?
Rund 53,7 Millionen Aktien im dritten Quartal, ein Viertel der Beteiligung. Zum 30. September hielt Nvidia noch 161,1 Millionen Intel-Aktien.
Warum fällt die Intel Aktie?
Neben dem Nvidia-Teilverkauf belasten die schwache Prognose für das vierte Quartal, die PC-Flaute, Lieferengpässe bei Serverprozessoren und eine Sammelklage.
Welche Kursmarken sind für die Intel Aktie wichtig?
Als Unterstützung gelten 52,25 Dollar, das Tief nach dem Crash, und die Marke von 50 Dollar. Widerstände liegen bei rund 58 bis 60 Dollar und bei 62,50 Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.