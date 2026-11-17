Die Intel Aktie (Ticker INTC, ISIN US4581401001, WKN 855681) findet keinen Halt: An der Nasdaq schloss das Papier am Montag bei 55,47 Dollar, 7 Prozent tiefer. Am Dienstag geht es weiter abwärts – auf Tradegate kostete die Aktie um 11:02 Uhr 48,79 Euro, 3,2 Prozent weniger, vorbörslich in den USA lag sie laut Investing.com mehr als 3 Prozent im Minus. Neuer Auslöser: Nvidia hat seinen Intel-Anteil um ein Viertel reduziert. Die Intel Aktienprognose der Analysten fällt nach einer Welle von Zielsenkungen zurückhaltend aus – die neuen Kursziele liegen zwischen 70 und 100 Dollar.

Gemessen am Kurs wirken selbst diese gekappten Ziele noch hoch: Rechnerisch liegen sie 26 bis 80 Prozent über dem Montagsschluss. Doch die Ratings sprechen eine andere Sprache – bei finanzen.net raten alle acht erfassten Analysten zum Halten. Für die Intel Aktie Prognose ist deshalb entscheidend, ob die Probleme im PC-Geschäft vorübergehend sind oder ob das Wachstum im Rechenzentrum sie überlagern kann.