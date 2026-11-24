Einen Intel-spezifischen Auslöser gab es am Montag nach vorliegenden Informationen nicht. Der Nvidia-Verwaltungsrat holte Jensen Huang als Vorstandschef zurück, Nvidia sprang um rund 31 Prozent, der Technologiesektor legte gut 9 Prozent zu. Die Nasdaq schloss 6,51 Prozent höher bei 24.089,56 Punkten, der S&P 500 gewann 4,73 Prozent, der Dow Jones 3,01 Prozent – der beste Tag seit April 2025. Chipwerte, die zuvor besonders gelitten hatten, erholten sich überdurchschnittlich.

Als Rückenwind kamen Unternehmensmeldungen der Vorwoche hinzu: Am 18.11. sagte Konzernchef Lip-Bu Tan, Intel habe den ersten externen Kunden für den Fertigungsprozess 18A-P gewonnen; der Name wurde nicht genannt. Zudem gilt Microsoft als erster öffentlicher Kunde für das EMIB-Packaging. Zu Berichten über Hedgefonds-Käufe liegen keine belastbaren Angaben vor. Auf Jahressicht steht die Aktie weiter deutlich im Plus; vor dem Montagssprung nannten Marktberichte rund 47 Prozent seit Jahresbeginn.