Die Intel Aktie (ISIN US4581401001, Ticker INTC) hat am Montag an der Nasdaq bei rund 59,66 US-Dollar geschlossen, ein Plus von gut 16 Prozent. Es war der Rebound nach einem Ausverkauf: Allein am Freitag hatte der Titel knapp 8 Prozent verloren, im Monatsvergleich fehlen rund 40 Prozent. Die Intel Aktienprognose der Analysten ist gemischt: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 91 Dollar, ein rechnerischer Abstand von gut 50 Prozent – die Mehrheit der Häuser stuft die Aktie aber nur mit „Halten“ ein.
Intel Aktie Prognose: Analysten-Ziele von 63 bis 160 Dollar nach dem 16-Prozent-Sprung – wer behält bei Intel recht?
Die Intel Aktie springt am Montag um gut 16 Prozent auf rund 59,66 Dollar. Die Intel Aktienprognose der Analysten: Im Schnitt rund 91 Dollar Kursziel, die meisten Häuser raten zum Halten – und die Ziele stammen aus der Zeit unmittelbar nach dem Crash vom 30. Oktober.
Was ist passiert?
Warum ist die Intel Aktie am Montag um 16 Prozent gestiegen?
Einen Intel-spezifischen Auslöser gab es am Montag nach vorliegenden Informationen nicht. Der Nvidia-Verwaltungsrat holte Jensen Huang als Vorstandschef zurück, Nvidia sprang um rund 31 Prozent, der Technologiesektor legte gut 9 Prozent zu. Die Nasdaq schloss 6,51 Prozent höher bei 24.089,56 Punkten, der S&P 500 gewann 4,73 Prozent, der Dow Jones 3,01 Prozent – der beste Tag seit April 2025. Chipwerte, die zuvor besonders gelitten hatten, erholten sich überdurchschnittlich.
Als Rückenwind kamen Unternehmensmeldungen der Vorwoche hinzu: Am 18.11. sagte Konzernchef Lip-Bu Tan, Intel habe den ersten externen Kunden für den Fertigungsprozess 18A-P gewonnen; der Name wurde nicht genannt. Zudem gilt Microsoft als erster öffentlicher Kunde für das EMIB-Packaging. Zu Berichten über Hedgefonds-Käufe liegen keine belastbaren Angaben vor. Auf Jahressicht steht die Aktie weiter deutlich im Plus; vor dem Montagssprung nannten Marktberichte rund 47 Prozent seit Jahresbeginn.
Geschäftsmodell
Womit verdient Intel Geld – und was bedeutet das für die Intel Aktie 2026/2027?
Intel verdient mit Prozessoren für PCs (Client Computing) und für Server und Rechenzentren (Data Center & AI) sowie als Auftragsfertiger (Foundry), der Chips für eigene und fremde Entwürfe produziert. Die Wette der Anleger gilt vor allem der Foundry: Gelingt es, mit der Fertigung 18A Kunden zu gewinnen und Ausbeute und Kosten in den Griff zu bekommen, könnte Intel zum westlichen Gegenstück von TSMC werden. Bisher schreibt dieser Bereich hohe Verluste – im dritten Quartal laut Marktberichten rund 1,85 Milliarden Dollar operativ.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie sieht die Intel Prognose des Konzerns aus?
Im dritten Quartal 2026 (berichtet am 29.10.2026) erzielte Intel laut Unternehmensmitteilung einen Umsatz von 16,5 Milliarden Dollar, ein Plus von 21 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag nach GAAP bei 0,60 Dollar, bereinigt bei 0,52 Dollar; die bereinigte Bruttomarge betrug 44,1 Prozent. Der Rechenzentrumsbereich wuchs um 78 Prozent, das Foundry-Geschäft um 58 Prozent, während das PC-Geschäft um 5 Prozent schrumpfte.
Die Aktie brach dennoch am 30.10. um 28,6 Prozent ein, von 92,07 auf 65,76 Dollar. Grund war der Ausblick: Für das vierte Quartal peilt Intel 15,0 bis 16,0 Milliarden Dollar Umsatz an, eine bereinigte Bruttomarge von rund 38,0 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von nur 0,25 Dollar – deutlich unter den Erwartungen. Jefferies sprach von einem „substanziellen Reset“ des vierten Quartals.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|63,2 Mrd. $
|73,2 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie
|1,54 $
|2,18 $
|KGV (bei 59,66 $)
|38,7
|27,4
Ergebnis je Aktie bereinigt (non-GAAP). KGV rechnerisch auf Basis des Nasdaq-Schlusskurses 59,66 Dollar (23.11.2026). Quellen weichen teils ab (EPS 2027 zwischen 1,79 und 2,19 Dollar). Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand Oktober/November 2026; KGV eigene Berechnung
Auf Basis dieser Schätzungen wäre die Intel Aktie 2027 mit dem rund 27-Fachen des erwarteten Gewinns bewertet – für einen Konzern, dessen Foundry-Sparte noch Verluste schreibt, kein niedriger Wert.
Analysten
Wie lautet die Intel Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens liegt auf „Halten“: Von rund 49 Analysten empfehlen nach einer Erhebung vom 20.11. mehr als ein Dutzend den Kauf, rund drei Viertel raten zum Halten; Verkaufsempfehlungen sind selten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 91 Dollar, die Spanne der jüngsten Studien reicht von 63 bis 160 Dollar. Vor dem Crash lag der Durchschnitt noch bei rund 118 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Garantie.
Kursziele im Detail
Welches Kursziel trauen Analysten der Intel Aktie zu?
Fast alle namentlichen Anpassungen stammen vom 30.10., dem Tag nach den Zahlen. Das höchste Ziel der Auswahl nennt KeyBanc mit 140 Dollar nach zuvor 155 Dollar; Goldman Sachs und Jefferies liegen mit 100 beziehungsweise 85 Dollar im Mittelfeld, die Wells Fargo-Analysten mit 80 Dollar darunter. Alle Ziele liegen damit über dem Montagsschluss von 59,66 Dollar – sie wurden aber bei Kursen um 65 Dollar geschrieben, also weit vor dem Wochenende.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|KeyBanc (John Vinh)
|Buy
|140 $ (zuvor 155 $)
|30.10.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Neutral
|100 $ (zuvor 150 $)
|30.10.2026
|Analystenstudie
|Jefferies (Blayne Curtis)
|Hold
|85 $ (zuvor 120 $)
|30.10.2026
|Analystenstudie
|J.P. Morgan
|k. A.
|80 $ (zuvor 85 $)
|30.10.2026
|Analystenstudie
|UBS
|k. A.
|80 $ (zuvor 100 $)
|30.10.2026
|Analystenstudie
|Wells Fargo
|k. A.
|80 $ (zuvor 120 $)
|30.10.2026
|Analystenstudie
|Bernstein
|Market-Perform
|75 $ (zuvor 110 $)
|30.10.2026
|Analystenstudie
|Morgan Stanley
|k. A.
|75 $ (zuvor 84 $)
|30.10.2026
|Analystenstudie
Kursziele in US-Dollar, Änderungen vom 30.10.2026 nach den Q3-Zahlen. Ratings und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. k. A. = Rating in der Quelle nicht genannt.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Auffällig: Fast alle Häuser haben ihre Ziele nach den Zahlen gesenkt, teils um ein Drittel. Seit dem 30.10. sind bis zum Redaktionsschluss keine neuen Anpassungen belegt.
Bewertung
Ist die Intel Aktie im Vergleich zu Nvidia und AMD günstig?
Mit einem erwarteten KGV von rund 27 für 2027 liegt die Intel Aktie zwar unter AMD, wächst aber deutlich langsamer: AMD kam nach Marktberichten auf rund 45 Prozent Umsatzwachstum bei einem trailing KGV von über 180 und stand am Montag bei 454,34 Dollar (+7 %). Nvidia wurde auf Basis der letzten zwölf Monate mit einem KGV von rund 29 gehandelt und meldete für das dritte Quartal 115,8 Milliarden Dollar Umsatz. Intel wächst mit 21 Prozent im dritten Quartal, trägt aber das Risiko, dass Foundry-Investitionen Cashflow und Marge belasten.
Chart
Wie sieht die Charttechnik der Intel Aktie aus?
Die Aktie steht rund 35 Prozent unter dem Schlusskurs vom 29.10. (92,07 Dollar) und hat im Monatsverlauf etwa 40 Prozent verloren. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 32,89 Dollar. Der gemeldete RSI von rund 38 stammt vermutlich noch aus der Zeit vor dem Montagssprung. Belastbare Unterstützungs- und Widerstandsmarken liegen nicht vor; Charttechnik ist nur eine Beschreibung, keine Handlungsaufforderung.
Szenarien
Welche Szenarien diskutieren Analysten für die Intel Aktie?
|Szenario
|Kursziel
|Wer sieht das so
|Annahme
|Bull-Case
|100–160 $
|KeyBanc, Goldman Sachs; höchstes Ziel der Erhebung
|18A-Ausbeute verbessert sich, weitere Foundry-Kunden folgen
|Base-Case
|rund 91 $
|Analysten-Konsens
|Ausblick wird erfüllt, Foundry-Verlust sinkt schrittweise
|Bear-Case
|63–80 $
|niedrigstes Ziel der Erhebung, Wells Fargo, J.P. Morgan
|Marge bleibt unter Druck, Foundry-Kunden bleiben aus
Bandbreite der Kursziele von Analystenhäusern, keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Intel Aktie jetzt?
Voraussichtlich Ende Januar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr (Termin nicht bestätigt).
12.01.2027: Frist für Hauptkläger in der Sammelklage.
Namen weiterer Foundry-Kunden für 18A-P und Hinweise zur Ausbeute.
Neue Kursziele der Häuser nach dem Rebound.
FAQ
Häufige Fragen zur Intel Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Intel Aktienprognose der Analysten? Der Durchschnitt liegt bei rund 91 Dollar, die Spanne der jüngsten Ziele reicht von 63 bis 160 Dollar; der Konsens lautet „Halten“. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie viel Wachstum erwartet Intel selbst? Für das vierte Quartal 2026 stellt das Unternehmen 15,0 bis 16,0 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,25 Dollar in Aussicht.
Was ist das Kursziel der Intel Aktie 2026/2027? Die genannten Häuser reichen von 75 bis 140 Dollar, der Konsens liegt bei rund 91 Dollar.
Wann kommen die nächsten Intel Zahlen? Voraussichtlich Ende Januar 2027; ein Termin ist noch nicht bestätigt.
Welche Risiken hat die Intel Aktie? Foundry-Verluste, Margendruck, Sammelklage und hohe Kursschwankungen sowie das Dollar-Währungsrisiko.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweils genannten Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: KeyBanc, Goldman Sachs, Jefferies, J.P. Morgan, UBS, Wells Fargo, Bernstein, Morgan Stanley.
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