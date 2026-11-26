Die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, FSE: INL, NASDAQ: INTC) liefert diese Woche ein Kontrastprogramm: Am 18. November meldet Intel den ersten externen Kunden für den Fertigungsprozess 18A und Microsoft als ersten namentlich genannten Abnehmer der Packaging-Technologie EMIB. Eine Woche später ziehen Chipwerte im zweiten Verkaufstag in Folge nach unten, und die Intel-Aktie schließt am 25. November bei 51,80 Dollar. Dazu kommen Leaks zu den Desktop-Prozessoren Nova Lake-S. Was bedeutet das für die Intel Aktie Prognose?
Intel Aktie: 18A-Kunde, Microsoft-Deal und Kursrutsch - Foundry-Wende oder Bewertungsfalle?
Die Intel-Aktie hat den ersten externen 18A-Kunden und Microsoft als EMIB-Partner gewonnen - und fällt trotzdem im Chip-Ausverkauf auf rund 52 Dollar. Die Intel Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Q3-Zahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Foundry-Fortschritt und Nova Lake.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intel Corporation
- Börse / Ticker
- Nasdaq, INTC
- Kerngeschäft
- PC-Prozessoren, Xeon-Serverchips, Foundry (Auftragsfertigung)
- Foundry-Umsatz Q3
- 6,7 Mrd. $ bei 1,9 Mrd. $ operativem Verlust
- Offene Themen
- 18A-Ausbeute, Foundry-Kunden, PC-Nachfrage, Xeon-Lieferfähigkeit
- Nächste Termine
- Q4-Zahlen voraussichtlich Ende Januar 2027, Nova Lake laut Leak ab Q1 2027
Stand: 26.11.2026, Kurs: Schlusskurs Nasdaq am 25.11.2026
Die aktuellen News
Foundry-Premiere - aber mit offenen Fragen
Intel-Chef Lip-Bu Tan hat auf dem TomorrowX Summit in Austin verkündet, dass Intel den ersten externen Kunden für den 18A-Prozess unter Vertrag hat. Für die Intel-Aktie ist das ein wichtiges Signal, denn die Foundry-Sparte ist seit Jahren der große Unsicherheitsfaktor.
Nach Berichten von CNBC und Branchenmedien hat der Kunde die Performance-Variante 18A-P gewählt. Der Name des Kunden, das Chipprojekt, Stückzahlen, Vertragswert und Zeitplan hat Intel nicht genannt. Am selben Tag wurde Microsoft als erster öffentlich genannter Kunde für Intels Packaging-Technologie EMIB vorgestellt, und zwar für eigene Azure-Chips. Nach Medienberichten gehört dazu auch eine mehrjährige Liefervereinbarung für Xeon-Prozessoren.
Für die Intel Aktie Prognose zählt vor allem, was daraus wird: Ein einzelner unbenannter Kunde ist ein Anfang, aber noch kein Beweis, dass Intel Foundry mit TSMC mithalten kann. Dazu kursieren neue Berichte über Ausbeuteprobleme (Yield) bei 18A. Eine Stellungnahme von Intel lag den ausgewerteten Berichten nicht vor. Ältere Meldungen sprachen dagegen von einer Ausbeute von rund 70%.
Die Börsenwoche
Chip-Ausverkauf trifft die Intel-Aktie doppelt
Chipwerte gaben am Dienstag ihre Montagsgewinne wieder ab, am Mittwoch setzte sich der Ausverkauf fort. Die Intel-Aktie schloss laut einem Börsenbericht am 25. November bei 51,80 Dollar, ein Minus von 5,47%. Andere Berichte nennen im Tagesverlauf deutlich größere Abschläge.
Ein Intel-eigener Auslöser ist nicht belegt, aber zwei Faktoren drücken zusätzlich: Dell meldete einen Rückgang bei Consumer-PCs um 15%, und HP stellte für 2027 einen Gewinn auf Vorjahresniveau in Aussicht. Das trifft Intel als Anbieter von PC-Prozessoren direkt. Hinzu kommen neue Sammelklagen von Aktionären, die Intel irreführende Angaben zum Client-Geschäft vorwerfen.
Die Quartalszahlen
Starkes Rechenzentrum, schwacher Ausblick
|Kennzahl
|Q3 2026
|Einordnung
|Umsatz
|16,5 Mrd. $
|+21% zum Vorjahr
|Data Center and AI
|7,3 Mrd. $
|+78% zum Vorjahr
|Foundry-Umsatz
|6,7 Mrd. $
|+58% zum Vorjahr
|Foundry, operativer Verlust
|1,9 Mrd. $
|nach rund 2,3 Mrd. $ im Vorjahr
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|0,52 $
|nach 0,23 $ im Vorjahr
|Bereinigte Bruttomarge
|44,1%
|nach 40,0% im Vorjahr
|Prognose Q4: Umsatz
|15,0 bis 16,0 Mrd. $
|unter dem Q3-Niveau
|Prognose Q4: bereinigter Gewinn je Aktie
|0,25 $
|bereinigte Bruttomarge rund 38%
Quelle: Intel, Pressemitteilung zum dritten Quartal 2026 (29.10.2026), Berichte von Verdict, itreseller.ch und stock3
Das Rechenzentrum zieht Intel: Laut Finanzchef David Zinsner war es das stärkste Wachstum im Datacenter-Geschäft seit 15 Jahren, die Nachfrage nach Xeon-Chips übersteigt das Angebot. Das PC-Geschäft schrumpfte dagegen um 5%.
Genau hier liegt das Problem der Intel-Aktie: Der Markt hatte laut Dow Jones einen Umsatz von mehr als 17 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 0,43 Dollar je Aktie erwartet. Der Ausblick für das vierte Quartal fiel deutlich schwächer aus, der bereinigte Gewinn je Aktie liegt mit 0,25 Dollar unter der Hälfte des dritten Quartals. Die Aktie verlor nachbörslich mehr als 25%.
Skeptiker verweisen zudem auf den Cashflow: Laut 24/7 Wall St. hat das Management signalisiert, 2027 wohl keinen positiven freien Cashflow zu erzielen, und die Aktie wird demnach noch mit rund dem 35-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet.
Das Chartbild
Die 50-Dollar-Marke als Stimmungstest
Charttechnisch hat sich das Bild seit Ende Oktober deutlich verschlechtert. Die Intel-Aktie hat seit ihrem Hoch im Jahr 2026 mehr als die Hälfte an Wert verloren, die 52-Wochen-Spanne reicht von rund 20 bis rund 142 Dollar. Mit 51,80 Dollar liegt der Kurs nur knapp über der Marke von 51 Dollar, unter der Intel zuletzt am 6. April geschlossen hat. Fällt die Aktie nachhaltig darunter, wäre das ein Warnsignal. Eine Erholung über die 55-Dollar-Zone, in der die Aktie Anfang November notierte, wäre ein erstes Zeichen der Beruhigung.
Nova Lake
Leaks versprechen bis zu 52 Kerne
Abseits der Foundry-Debatte macht Intel mit den Desktop-Prozessoren Nova Lake-S Schlagzeilen. Laut Leaks soll die Serie als Core Ultra 400 erscheinen und im Spitzenmodell bis zu 52 Kerne bieten, davon bis zu 16 Performance-Kerne (Coyote Cove), bis zu 32 Effizienz-Kerne (Arctic Wolf) und vier Low-Power-Kerne. Genannt werden zudem bis zu 288 MB zusätzlicher Cache (bLLC), DDR5-8000, der neue Sockel LGA 1954 und bis zu 175 Watt Leistungsaufnahme. Nach dem geleakten Zeitplan beginnt die Massenproduktion im vierten Quartal 2026, die ersten Modelle sollen im ersten Quartal 2027 folgen, zuerst ein Modell mit 28 Kernen.
Intel zielt damit auf AMDs 3D-V-Cache-Prozessoren im Gaming-Segment. Für die Intel-Aktie ist Nova Lake aber eher eine Stimmungsfrage als ein Gewinntreiber: Ein starkes Produkt könnte das schwache PC-Geschäft stützen, doch die Marktlage für PCs bleibt laut Dell und HP schwierig. Intel hat Namen, Daten und Termine bisher nicht offiziell bestätigt.
Pro und Contra
Was für die Intel-Aktie spricht - und was dagegen
Die Analysten
Skeptische Wall Street, hohe Kursziele
Laut 24/7 Wall St. stuften Anfang November 15 Analysten die Intel-Aktie mit "Kaufen" oder "Strong Buy" ein, 32 mit "Halten" und 2 mit "Verkaufen" oder "Strong Sell". Das durchschnittliche Kursziel liegt demnach bei rund 91 Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Die Spanne ist groß, und die Mehrheit der Analysten bleibt abwartend. Das sind Positionen Dritter, keine Intel Aktie Prognose von aktiencheck.de.
Prognose
Intel Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist bei dieser Volatilität nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nervöse Bodensuche
Kurzfristig dominieren der Chip-Sektor und die PC-Daten. Beruhigt sich der Markt und bleiben neue Meldungen zu 18A aus, könnte sich die Intel-Aktie über der 50-Dollar-Zone stabilisieren. Bestätigen sich die Ausbeuteprobleme oder verkaufen Anleger weiter, droht ein Test tieferer Marken.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Foundry-Beweis und Xeon-Lieferung
Entscheidend ist, ob Intel den 18A-Kunden nennt, weitere Aufträge gewinnt und die Xeon-Nachfrage in Umsatz verwandelt. Gelingt das und stabilisiert sich das PC-Geschäft mit Nova Lake, könnte der Markt die Intel Aktie Prognose positiver bewerten. Bleiben Namen, Volumen und Zeitplan unklar, wird die Aktie zum Zykluswert mit hoher Bewertung.
Langfristig (ab 2028): Zweiter Weg neben TSMC
Langfristig geht es darum, ob Intel Foundry profitabel wird und sich als Alternative zu TSMC etabliert. Gelingt das, würde sich die Intel-Aktie vom PC-Zyklus lösen. Scheitert es, bleiben hohe Investitionen ohne ausreichende Rendite.
Termine
Was Anleger der Intel-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Meldungen zu 18A-Ausbeute, Kundenname und Volumen des ersten externen 18A-P-Auftrags.
Laufend: Details zur Microsoft-Vereinbarung (EMIB, Xeon) und mögliche weitere Foundry-Kunden.
Dezember 2026: weitere Daten zur PC-Nachfrage und mögliche Updates zu Nova Lake.
Ende Januar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt).
Erstes Quartal 2027: möglicher Start der ersten Nova-Lake-Prozessoren laut Leak.
FAQ
Häufige Fragen zur Intel-Aktie
Warum fällt die Intel-Aktie aktuell? Ein Intel-eigener Auslöser ist nicht belegt. Chipwerte stehen unter Druck, dazu kommen schwache PC-Daten von Dell und HP, neue Berichte über 18A-Ausbeuteprobleme und Aktionärsklagen.
Wer ist der erste externe 18A-Kunde? Intel hat den Namen nicht genannt. Bekannt ist nur, dass der Kunde die Variante 18A-P gewählt hat.
Was hat Microsoft mit Intel vereinbart? Microsoft ist laut Intel der erste öffentlich genannte Kunde für die Packaging-Technologie EMIB für Azure-Chips. Nach Branchenberichten gehört dazu eine mehrjährige Liefervereinbarung für Xeon-Prozessoren.
Wann kommt Nova Lake? Nach Leaks sollen die ersten Modelle im ersten Quartal 2027 erscheinen. Intel hat das nicht bestätigt.
Wie lautet die Intel Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig erwartet die Redaktion eine nervöse Bodensuche, mittelfristig entscheidet der Foundry-Beweis, langfristig die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber TSMC. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Intel-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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