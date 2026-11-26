Das Rechenzentrum zieht Intel: Laut Finanzchef David Zinsner war es das stärkste Wachstum im Datacenter-Geschäft seit 15 Jahren, die Nachfrage nach Xeon-Chips übersteigt das Angebot. Das PC-Geschäft schrumpfte dagegen um 5%.

Genau hier liegt das Problem der Intel-Aktie: Der Markt hatte laut Dow Jones einen Umsatz von mehr als 17 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 0,43 Dollar je Aktie erwartet. Der Ausblick für das vierte Quartal fiel deutlich schwächer aus, der bereinigte Gewinn je Aktie liegt mit 0,25 Dollar unter der Hälfte des dritten Quartals. Die Aktie verlor nachbörslich mehr als 25%.